ช็อก สาววัย 21 ถูกจับโยนลงจากสะพานสูง ขณะโดดบันจี้จั๊มพ์ แต่พนักงานลืมผูกเชือกนิรภัย ทำร่างร่วงดิ่งเกือบ 40 เมตร กระแทกพื้นดับ
วันที่ 14 มิถุนายน 2569 เว็บไซต์กัลฟ์นิวส์ รายงานเหตุการณ์ช็อกซึ่งเกิดขึ้นที่ประเทศบราซิล เมื่อหญิงวัย 21 ปี เสียชีวิตขณะกระโดดบันจี้จั๊มพ์ หลังถูกพนักงานที่ให้บริการเครื่องเล่น จับโยนลงจากสะพานปอนเต โด เอสเกเลโต ในเมืองลิเมรา รัฐเซาเปาโล โดยที่ยังไม่ได้ผูกเชือกนิรภัยให้เธอ ทำให้หญิงสาวร่วงตกจากระดับความสูงเกือบ 40 เมตร จนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุ
รายงานเผยว่า หลังจากเกิดเหตุเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมา (13 มิถุนายน) ทางตำรวจได้จับกุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวแล้ว 6 ราย และจะมีการสอบสวนในข้อหาประมาทและฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา
ภาพจาก X
ภาพจาก X
จากคำแถลงของตำรวจและคำบอกเล่าจากกู้ภัย Maria Eduarda Rodrigues de Freitas ถูกจับปล่อยลงจากแพลตฟอร์ม โดยที่พนักงานลืมผูกเชือกนิรภัยหลักให้กับเธอ แม้ทีมแพทย์ฉุกเฉินและกู้ภัยจะไปถึงจุดเกิดเหตุในเวลาไม่นาน แต่เหยื่อได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายจุด และเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ภาพจาก X
ในช่วงเวลาก่อนกระโดดไม่กี่นาที ผู้ตายได้อัปโหลดภาพขึ้นอินสตาแกรม เผยให้เห็นภาพจุดที่เธอกำลังจะกระโดดบันจี้จั๊มพ์
ภาพจาก Instagram dudz.rodrigues
ภาพจาก Instagram dudz.rodrigues
เหตุการณ์นี้จุดประเด็นให้เกิดการตรวจสอบด้านความปลอดภัยตามสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวสายผจญภัยอีกครั้ง ขณะที่ผู้ว่าฯ เมืองลิเมรา ประกาศว่าทางสภาเมืองตั้งใจที่จะยกปัญหานี้มาหารือกับหน่วยงานของรัฐบาลกลาง และจะกดดันให้มีความเข้มงวดขึ้นในความปลอดภัยของสถานที่นั้น ๆ
ภาพจาก Instagram dudz.rodrigues