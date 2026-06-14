ถ่ายทอดสดบอลโลก 15 มิ.ย. ฟรี 2 คู่ ของชาติใหญ่ เช็กโปรแกรมบอลโลกที่นี่

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 วันที่ 15 มิถุนายน 2569 วันนี้มีเตะทั้งหมด 5 คู่ ถ่ายทอดสดฟรี 2 คู่เน้น ๆ
การแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ทยอยเตะกันไปทีละกลุ่ม จนผ่านครึ่งทางของนัดแรกมาแล้ว สามารถรับชมได้ผ่านแอปฯ MONOMAX และทางฟรีทีวีที่จะฉายฟรีวันละ 1 คู่
สำหรับโปรแกรมฟุตบอลโลก 2026 ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2569 ก็จะมีคู่ดูฟรี 2 คู่ มากกว่าปกติที่เคยกำหนดเอาไว้ แถมเป็นการถ่ายทอดสดของชาติใหญ่ลงเตะด้วย
ภาพจาก fifg / Shutterstock.com
โปรแกรมบอลโลก 15 มิถุนายน 2569
- กลุ่ม อี เยอรมนี พบ กือราเซา เวลา 00.00 น. (Monomax Sports ถ่ายทอดสด)
- กลุ่ม เอฟ เนเธอร์แลนด์ พบ ญี่ปุ่น เวลา 03.00 น.
- กลุ่ม อี ไอวอรี่โคสต์ พบ เอกวาดอร์ เวลา 06.00 น.
- กลุ่ม เอฟ สวีเดน พบ ตูนิเซีย เวลา 09.00 น.
- กลุ่ม เอช สเปน พบ เคปเวิร์ด เวลา 23.00 น. (Monomax Sports ถ่ายทอดสด)