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ถ่ายทอดสดบอลโลก 15 มิ.ย. ฟรี 2 คู่ ของชาติใหญ่ เช็กโปรแกรมบอลโลกที่นี่
          โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 วันที่ 15 มิถุนายน 2569 วันนี้มีเตะทั้งหมด 5 คู่ ถ่ายทอดสดฟรี 2 คู่เน้น ๆ

ถ่ายทอดสดบอลโลก

          การแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ทยอยเตะกันไปทีละกลุ่ม จนผ่านครึ่งทางของนัดแรกมาแล้ว สามารถรับชมได้ผ่านแอปฯ MONOMAX และทางฟรีทีวีที่จะฉายฟรีวันละ 1 คู่

          สำหรับโปรแกรมฟุตบอลโลก 2026 ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2569 ก็จะมีคู่ดูฟรี 2 คู่ มากกว่าปกติที่เคยกำหนดเอาไว้ แถมเป็นการถ่ายทอดสดของชาติใหญ่ลงเตะด้วย

ถ่ายทอดสดบอลโลก
ภาพจาก fifg / Shutterstock.com

โปรแกรมบอลโลก 15 มิถุนายน 2569


          - กลุ่ม อี เยอรมนี พบ กือราเซา เวลา 00.00 น. (Monomax Sports ถ่ายทอดสด)

          - กลุ่ม เอฟ เนเธอร์แลนด์ พบ ญี่ปุ่น เวลา 03.00 น.

          - กลุ่ม อี ไอวอรี่โคสต์ พบ เอกวาดอร์ เวลา 06.00 น.

          - กลุ่ม เอฟ สวีเดน พบ ตูนิเซีย เวลา 09.00 น.

          - กลุ่ม เอช สเปน พบ เคปเวิร์ด เวลา 23.00 น. (Monomax Sports ถ่ายทอดสด)

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