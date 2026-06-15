เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์ ประกาศปิดสาขาทำเลทองกะทันหัน จนลูกค้างง

เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์ ประกาศปิดสาขาทำเลทองตรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน เป็นต้นไป แถมเป็นการปิดแบบฉุกเฉิน ทำเอาลูกค้างง
วันที่ 15 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์ มีการประกาศปิดบริการสาขาอนุสาวรีย์ (ซีซั่นมอลล์) ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน เป็นต้นไป โดยจะเป็นการปิดแบบชั่วคราวเท่านั้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์
ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถใช้บริการได้อีก 2 สาขา คือ สาขาเดอะซีนทาวน์อินทาวน์ และสาขาเดอะแจส รามอินทรา พร้อมกับขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์