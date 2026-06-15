ไขความลับสบู่ก้อน ทำยังไงให้ละลายช้า ด้วยวิธีการ 2 ข้อ แบบนี้ใช้ได้อย่างนาน แต่ถ้าเป็นยี่ห้อดังจะมี 3 ข้อ
หนึ่งในอุปกรณ์ทำความสะอาดร่างกายที่สำคัญที่สุด แทบจะขาดไม่ได้คือ สบู่ แต่จะเป็นสบู่ก้อนหรือสบู่เหลวก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคน และแต่ละอย่างก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป
วันที่ 15 มิถุนายน 2569 กระปุกดอทคอม ขอย้อนวิธีการที่ทำให้สบู่ก้อนใช้ได้นาน ละลายช้า จาก Imperial Leather Thailand สามารถสรุปได้ 2+1 ข้อ ดังนี้
1. วางสบู่ไว้ในที่แห้ง ทำให้น้ำไม่กระเด็นไปโดน และไม่ทำให้สบู่ละลาย
2. ใช้คู่กับฟองน้ำ เพราะช่วยทำให้ฟองเยอะขึ้น และลดปริมาณการถูสบู่ลงได้
ภาพจาก Imperial Leather Thailand
อย่างไรก็ตาม ถ้าใช้สบู่ Imperial Leather ก็จะมีข้อพิเศษที่ทำให้สบู่ละลายช้า นั่นคือ วางคว่ำด้านสติกเกอร์สีทองลง ช่วยลดการเสียดสีของตัวสบู่และที่วาง สบู่ไม่ลื่นไปมา ทำให้ละลายช้าลง