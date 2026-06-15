หญิงขายบ้าน ย้ายมาอยู่บนเรือสำราญ เผยด้านมืดที่พบเจอ ย้ำใครจะทำตามให้คิดดี ๆ

หญิงขายบ้าน ทิ้งโลกมาใช้ชีวิตบนเรือสำราญ เผยแม้จะแฮปปี้แต่ก็มีด้านมืด เตือนคนอื่นคิดดี ๆ หากจะทิ้งชีวิตบนบกมาอยู่บนเรือ ข้อจำกัดเหล่านี้ จะรับได้ไหม
ในขณะที่มีผู้คนบางกลุ่มออกมาเปิดเผยเรื่องราวของตัวเอง ที่ตัดสินใจละทิ้งชีวิตในเมืองแบบเดิม ๆ ย้ายไปอาศัยอยู่บนเรือสำราญ โดยอ้างถึงความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับการจ่ายค่าเช่าคอนโด แถมยังได้เดินทางไปสำรวจที่ใหม่ ๆ แถมมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ทำอยู่ตลอด แต่แน่นอนว่าทุก ๆ ที่ย่อมมีข้อเสีย ดังที่หญิงรายหนึ่งออกมาเปิดใจ เตือนถึงด้านมืดของการใช้ชีวิตบนเรือสำราญ หวังเบรกใครก็ตามที่คิดจะทิ้งชีวิตปกติมาอยู่บนนี้ โดยไม่ได้มองถึงข้อจำกัดต่าง ๆ
จากรายงานของเว็บไซต์ Unilad เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2569 เปิดเผยว่า ลินเนลล์ ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชาวอเมริกัน เจ้าของช่อง Poverty to Paradise ก็เป็นอีกคนที่ตัดสินใจขายบ้าน ทิ้งหน้าที่การงานสุดท็อกซิก และชีวิตแต่งงานห่วย ๆ มาใช้ชีวิตอยู่บนเรือสำราญแบบถาวร ตอนนี้ชีวิตของเธอคือการเดินทางรอบโลกด้วยกระเป๋าเดินทางใบเล็ก ๆ และเป้สะพายอีก 1 ใบ
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อย่างไรก็ตาม เธอย้ำว่าชีวิตบนเรือสำราญไม่ได้อยู่ในโหมดพักร้อนสุดลั้นลาเสมอไป มีด้านแย่ ๆ ไม่น้อยที่เธอต้องพบเจอ ซึ่งอุปสรรคในการใช้ชีวิตบนเรือไม่ได้มีเพียงเรื่องค่าใช้จ่ายเท่านั้น แต่มีข้อจำกัดที่ต้องคำนึงถึง ดังนี้
พื้นที่อันแสนจำกัด
ลินเนลล์ เผยว่า ให้ลองนึกถึงภาพห้องนอนของคุณตอนนี้ หั่นมันลงครึ่งหนึ่ง จากนั้นก็ยัดเอาเตียง 5 ฟุต โต๊ะข้างเตียง 2 ตัว และทุก ๆ อย่างที่จำเป็นในการใช้ชีวิต มาอยู่ในห้องนอนที่เหลือเพียงครึ่งเดียวนั้น ซึ่งนี่แหละคือสภาพห้องโดยสารที่ควรจะเป็น
ไม่เพียงแค่ห้องนอนที่แออัด แม้แต่ห้องน้ำก็เล็กจิ๋วจนเทียบได้กับห้องน้ำบนเครื่องบิน ซึ่งพื้นที่เล็ก ๆ แบบนี้เองที่ทำให้คุณอาจต้องคิดซ้ำอีกครั้ง เกี่ยวกับการใช้ชีวิตบนเรือสำราญ
ภาพจาก YouTube Poverty to Paradise
เสียงดังรบกวน
เนื่องจากผนังห้องโดยสารที่บางจนแทบจะเหมือนกระดาษ ลินเนลล์ขอเตือนคนที่คิดจะใช้เวลาส่วนใหญ่ ขลุกอยู่เพียงในห้องของตัวเองให้คำนึงถึงเรื่องนี้ด้วย โดยบางครั้งเธอถึงขั้นต้องเอาหมอนกดหัวไว้ เพื่อกลับเสียงดังตอนนั้น
นอกจากนี้เธอยังแนะนำให้คนที่ไม่ชอบเข้าสังคมหรือมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ให้คิดใหม่เรื่องการใช้ชีวิตบนเรือสำราญเช่นกัน รวมถึงคนที่เมาเรือด้วย
ภาพจาก YouTube Poverty to Paradise
ค่าใช้จ่าย
แน่นอนว่าหนึ่งในสาเหตุหลัก ๆ ยังคงเป็นค่าใช้จ่าย ซึ่งแตกต่างกันไปตามประเภทของห้องโดยสาร และบริษัทเดินเรือ บางครั้งการมาอยู่บนเรือสำราญอาจมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 80,000 - 100,000 ดอลลาร์ (ราว 2.6 - 3.2 ล้านบาท) เฉพาะค่าห้องเพียงอย่างเดียว ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะยังมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมอีก อาทิ ค่าอินเทอร์เน็ต และค่ารักษาพยาบาล
ลินเนลล์ ย้ำว่าคนที่มีความจำเป็นต้องพบแพทย์เป็นประจำ ควรจะคิดถึงเรื่องนี้ดี ๆ ก่อนมาใช้ชีวิตอยู่บนเรือสำราญ เนื่องจากค่ารักษาพยาบาลบนเรือนั้นแพงกว่าบนบกมาก
นอกจากนี้ตัวเลือกอาหารที่มีให้กินก็ยังอาจจะซ้ำซากสำหรับบางคน ดังนั้นนักชิมที่คาดหวังจะได้กินอะไรที่หลากหลายอยู่เสมอ อาจจะต้องพิจารณาถึงเรื่องนี้ด้วย
แต่ถึงแม้จะมีข้อเสียใหญ่ ๆ ที่เธอมองว่าเป็นเหมือนด้านมืดบนเรือสำราญ แต่ดูเหมือนเธอยังแฮปปี้ที่จะใช้ชีวิตอยู่บนเรือสำราญต่อไป โดยบอกว่า "กลายเป็นว่านี่คือสิ่งที่เข้ากับฉันเป๊ะ ฉันรักมันมาก สำหรับฉันข้อดีของมันมีน้ำหนักมากกว่าข้อเสีย"
นอกจากนี้ เธอยังแฮปปี้กับการท่องเที่ยวและสถานที่มากมายที่เธอสามารถพบเห็นได้ เพียงแค่ก้าวเท้าออกจากประตูห้องเท่านั้น
ขอบคุณข้อมูลจาก Unilad