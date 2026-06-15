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เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ประกาศลาจอ 30 มิ.ย. เผยเหตุผล ห้ามซักกว่านี้

          เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ประกาศลาจอ 30 มิถุนายน 2569 พร้อมเผยเหตุผล ห้ามซักมากกว่านี้ หลังอยู่มานานกว่า 5 รัฐบาล

เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

          วันที่ 15 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand มีการประกาศว่า วันที่ 30 มิถุนายน นี้ จะเป็นวันสุดท้ายของการจัดรายการ หลังจากจัดมานานหลายปี

          ด้านหมาแก่ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์ เปิดเผยถึงเหตุผลในการเลิกจัดรายการว่า ไม่ต้องถามนะว่าอะไรยังไง เอาเป็นว่าอยู่กับช่อง 9 นานเกินไปแล้ว เดือนมิถุนายนก็จะเป็นเวลาที่เหมาะสม รับทราบกันตามนี้ ห้ามซักมากกว่านี้

เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

          สำหรับจุดเริ่มต้นของรายการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 มีอายุอยู่มานานถึง 5 รัฐบาล

เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand


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เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ประกาศลาจอ 30 มิ.ย. เผยเหตุผล ห้ามซักกว่านี้ อัปเดตล่าสุด 15 มิถุนายน 2569 เวลา 11:01:09 9,393 อ่าน
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