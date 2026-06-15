เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ประกาศลาจอ 30 มิ.ย. เผยเหตุผล ห้ามซักกว่านี้

เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ประกาศลาจอ 30 มิถุนายน 2569 พร้อมเผยเหตุผล ห้ามซักมากกว่านี้ หลังอยู่มานานกว่า 5 รัฐบาล
วันที่ 15 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand มีการประกาศว่า วันที่ 30 มิถุนายน นี้ จะเป็นวันสุดท้ายของการจัดรายการ หลังจากจัดมานานหลายปี
ด้านหมาแก่ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์ เปิดเผยถึงเหตุผลในการเลิกจัดรายการว่า ไม่ต้องถามนะว่าอะไรยังไง เอาเป็นว่าอยู่กับช่อง 9 นานเกินไปแล้ว เดือนมิถุนายนก็จะเป็นเวลาที่เหมาะสม รับทราบกันตามนี้ ห้ามซักมากกว่านี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
สำหรับจุดเริ่มต้นของรายการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 มีอายุอยู่มานานถึง 5 รัฐบาล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand