สุดเริด ! คุณยายสายแฟ อวดลุคเก๋ในวัย 74 แย้มเคล็ดลับกระชากวัย สาว ๆ ทำตามได้

คุณยายสายแฟ อวดลุคเก๋ในวัย 74 อายุก็แค่ตัวเลข สุดแฮปปี้ได้เดินตามความฝัน แถมเจอคนหัวใจเดียวกัน บอกเลยจะขอเริดแบบนี้จนถึง 120
ภาพจาก Xiaohongshu 时尚奶奶团美少女英子
"ฉันเชื่อมาตลอดว่าอายุเป็นแค่ตัวเลข สิ่งสำคัญคือการรักษาจิตวิญญาณความเยาว์วัย" อิงจือ เผยพร้อมเสริมว่า กุญแจสำคัญของรูปลักษณ์อ่อนวัย ไม่ใช่การใช้เครื่องสำอางแพง ๆ แต่เป็นความมั่นใจและการใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง
ภาพจาก Xiaohongshu 时尚奶奶团美少女英子
อิงจือ มีความสนใจในเรื่องความสวยงามและแฟชั่นมาตั้งแต่ยังเด็ก แต่ไม่เคยคิดจะนำมันมาทำเป็นอาชีพเลย ก่อนหน้านี้เธอเคยเป็นผู้จัดการโรงเรียนอนุบาล ก่อนจะย้ายไปอยู่ญี่ปุ่นกับสามีและลูก จากนั้นก็ทำงานที่ร้านอาหารอยู่นานหลายปี
ภาพจาก Xiaohongshu 时尚奶奶团美少女英子
"อายุไม่ใช่อุปสรรค แต่คือข้อได้เปรียบ ฉันอยากจะใช้ชีวิตอย่างสวยงามจนถึง 120 ปีเลยค่ะ" อิงจือ กล่าว
ภาพจาก Xiaohongshu 时尚奶奶团美少女英子
ภาพจาก Xiaohongshu 时尚奶奶团美少女英子
ภาพจาก Xiaohongshu 时尚奶奶团美少女英子
ภาพจาก Xiaohongshu 时尚奶奶团美少女英子
วันที่ 10 มิถุนายน 2569 เว็บไซต์อ็อดดิตี้เซ็นทรัล นำเสนอเรื่องราวสุดทึ่งของ อิงจือ คุณยายสายแฟชั่น ที่แม้ตอนนี้จะอายุปาเข้าไป 74 ปี แถมมีลูกชายอายุ 45 ปีแล้ว แต่เธอได้พิสูจน์ให้ผู้คนบนโลกออนไลน์ประจักษ์ว่า "อายุเป็นเพียงตัวเลข" ที่ไม่สามารถปิดกั้นเธอจากโลกของแฟชั่นเริด ๆ ความมั่นใจ และการคิดบวกไปได้
ภาพจาก Xiaohongshu 时尚奶奶团美少女英子
ภาพของ อิงจือ คุณยายชาวจีนจากเซี่ยงไฮ้ ที่กำลังเต้นอย่างเริงร่ากลางถนนบนรองเท้าส้นสูง หรือแม้กระทั่งท่าโพสต่าง ๆ ราวนางแบบสุดเก๋ ทำให้เธอกลายเป็นปรากฏการณ์บนโลกออนไลน์ ไม่เพียงการแต่งตัวจะทำให้เธอดูอ่อนกว่าวัยอย่างมากแล้ว แต่ด้วยการดูแลตัวเองเป็นอย่างดี ทำให้เธอยังมีความสดใสและมีรูปร่างที่ดี ดูแข็งแรงกระฉับกระเฉงกว่าคนในวัยเดียวกัน
"ฉันเชื่อมาตลอดว่าอายุเป็นแค่ตัวเลข สิ่งสำคัญคือการรักษาจิตวิญญาณความเยาว์วัย" อิงจือ เผยพร้อมเสริมว่า กุญแจสำคัญของรูปลักษณ์อ่อนวัย ไม่ใช่การใช้เครื่องสำอางแพง ๆ แต่เป็นความมั่นใจและการใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง
ภาพจาก Xiaohongshu 时尚奶奶团美少女英子
แม้ว่าเธอจะพูดให้ฟังดูง่าย แต่ในความเป็นจริงแล้ว อิงจือ ใช้ชีวิตอย่างมีวินัยมาก โดยเธอจะไม่กินอะไรเลยหลัง 17.00 น. และมักจะกินซุป ผักสีเขียว รวมถึงอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนก่อนคาร์โบไฮเดรต และเริ่มต้นทุก ๆ วัน ด้วยการทำโยคะ 1 ชั่วโมง
อิงจือ มีความสนใจในเรื่องความสวยงามและแฟชั่นมาตั้งแต่ยังเด็ก แต่ไม่เคยคิดจะนำมันมาทำเป็นอาชีพเลย ก่อนหน้านี้เธอเคยเป็นผู้จัดการโรงเรียนอนุบาล ก่อนจะย้ายไปอยู่ญี่ปุ่นกับสามีและลูก จากนั้นก็ทำงานที่ร้านอาหารอยู่นานหลายปี
ภาพจาก Xiaohongshu 时尚奶奶团美少女英子
แม้จะว่าเปิดร้านอาหารจีนของตัวเองในญี่ปุ่น และได้ไปโผล่ในนิตยสารบ้างในบางโอกาส แต่ อิงจือ ก็กลับมาใช้ชีวิตที่จีนในบั้นปลาย จนเมื่อปี 2565 ตอนที่อายุ 70 ปี เธอก็ได้เข้าร่วมกลุ่ม "คุณยายแฟชั่นปักกิ่ง" ซึ่งสมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่มีอายุไม่ต่ำกว่า 65 ปี นับจากนั้นคุณยายก็ได้เติมเต็มความฝันในวันเยาว์ ด้วยการเป็นนางแบบเดินบันรันเวย์ที่เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์
"อายุไม่ใช่อุปสรรค แต่คือข้อได้เปรียบ ฉันอยากจะใช้ชีวิตอย่างสวยงามจนถึง 120 ปีเลยค่ะ" อิงจือ กล่าว
ภาพจาก Xiaohongshu 时尚奶奶团美少女英子
ภาพจาก Xiaohongshu 时尚奶奶团美少女英子
ภาพจาก Xiaohongshu 时尚奶奶团美少女英子
ภาพจาก Xiaohongshu 时尚奶奶团美少女英子
ขอบคุณข้อมูลจาก Odditycentral