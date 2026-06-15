ช็อก โอลิเวอร์ ทรี นักร้องดัง เป็นเหยื่อ ฮ. ชนกันกลางอากาศ คร่า 6 ชีวิตยกลำ

โอลิเวอร์ ทรี นักร้องดัง ดับในวัย 32 ปี จากเหตุเฮลิคอปเตอร์ชนกันในบราซิล ดับยกลำ 6 ชีวิต แฟน ๆ ช็อก ทางการเร่งสอบสวนสาเหตุการชน
ภาพจาก X @cbmerjoficial
ภาพจาก Instagram olivertree
อย่างไรก็ตาม ต่อมา CBS NEWS รายงานข่าวยืนยันการเสียชีวิตของ โอลิเวอร์ ทรี จากเหตุเฮลิคอปเตอร์ชนกันดังกล่าว พร้อมระบุว่า นักร้องวัย 32 ปีรายนี้ อยู่ระหว่างการทัวร์เพื่อโปรโมตอัลบั้มของเขา
ภาพจาก X @cbmerjoficial
ทั้งนี้ ผู้เห็นเหตุการณ์เผยว่า เขาเห็นเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งลุกเป็นไฟหลังชนกับอีกลำกลางอากาศ และสังเกตเห็นว่ามีผู้โดยสารคนหนึ่งกระโดดออกมาก่อนที่เครื่องจะตกกระแทกพื้นด้วย
วันที่ 15 มิถุนายน 2569 สำนักข่าวเอพี รายงานว่า เกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ 2 ลำ ชนกันกลางอากาศเหนือท้องฟ้าในริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (14 มิถุนายน) ตามเวลาท้องถิ่น เป็นผลให้เฮลิคอปเตอร์ทั้ง 2 ลำตกในพื้นที่ทางตะวันตกของเมือง คร่าทั้ง 6 ชีวิตบนเครื่องยกลำ
ภาพจาก X @cbmerjoficial
ด้านหน่วยดับเพลิงของริโอ เดอ จาเนโร ระบุว่า เฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งตกลงบริเวณลานจอดรถของโชว์รูมรถยนต์ที่มีรถไฟฟ้าจอดอยู่หลายคัน ทำให้เกิดเพลิงไหม้ แต่ขณะนี้สามารถดับเพลิงได้แล้ว โดนขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุที่เฮลิคอปเตอร์ชนกัน
ทางตำรวจยังยืนยันว่า หนึ่งในผู้โดยสารที่มีรายชื่อบนเฮลิคอปเตอร์ ก็คือ โอลิเวอร์ ทรี (Oliver Tree) นักร้องและศิลปินตลกชาวอเมริกัน แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุตัวตนของร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ได้
ภาพจาก Instagram olivertree
รายงานเผยว่า โอลิเวอร์ ทรี เพิ่งจะขึ้นแสดงที่บัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมา และเพิ่งโพสต์คลิปลงอินสตาแกรมเมื่อวันเสาร์ (13 มิถุนายน) ขณะเล่นฟุตบอลอยู่ที่ย่านหนึ่งของบราซิล
อย่างไรก็ตาม ต่อมา CBS NEWS รายงานข่าวยืนยันการเสียชีวิตของ โอลิเวอร์ ทรี จากเหตุเฮลิคอปเตอร์ชนกันดังกล่าว พร้อมระบุว่า นักร้องวัย 32 ปีรายนี้ อยู่ระหว่างการทัวร์เพื่อโปรโมตอัลบั้มของเขา
ภาพจาก X @cbmerjoficial
ขณะที่ Blender ซึ่งเป็นช่องสตรีมมิ่งของอาร์เจนตินา ระบุว่า แกสปาร์ ปริม ดิแอซ รือที่รู้จักในชื่อ Gaspi ยูทูบเบอร์คนดังที่มีผู้ติดตามกว่า 2.8 ล้านคน ก็อยู่บนเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้ ผู้เห็นเหตุการณ์เผยว่า เขาเห็นเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งลุกเป็นไฟหลังชนกับอีกลำกลางอากาศ และสังเกตเห็นว่ามีผู้โดยสารคนหนึ่งกระโดดออกมาก่อนที่เครื่องจะตกกระแทกพื้นด้วย