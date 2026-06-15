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ช็อก โอลิเวอร์ ทรี นักร้องดัง เป็นเหยื่อ ฮ. ชนกันกลางอากาศ คร่า 6 ชีวิตยกลำ

          โอลิเวอร์ ทรี นักร้องดัง ดับในวัย 32 ปี จากเหตุเฮลิคอปเตอร์ชนกันในบราซิล ดับยกลำ 6 ชีวิต แฟน ๆ ช็อก ทางการเร่งสอบสวนสาเหตุการชน

โอลิเวอร์ ทรี เสียชีวิต

          วันที่ 15 มิถุนายน 2569 สำนักข่าวเอพี รายงานว่า เกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ 2 ลำ ชนกันกลางอากาศเหนือท้องฟ้าในริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (14 มิถุนายน) ตามเวลาท้องถิ่น เป็นผลให้เฮลิคอปเตอร์ทั้ง 2 ลำตกในพื้นที่ทางตะวันตกของเมือง คร่าทั้ง 6 ชีวิตบนเครื่องยกลำ

 โอลิเวอร์ ทรี เสียชีวิต
ภาพจาก X @cbmerjoficial

          ด้านหน่วยดับเพลิงของริโอ เดอ จาเนโร ระบุว่า เฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งตกลงบริเวณลานจอดรถของโชว์รูมรถยนต์ที่มีรถไฟฟ้าจอดอยู่หลายคัน ทำให้เกิดเพลิงไหม้ แต่ขณะนี้สามารถดับเพลิงได้แล้ว โดนขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุที่เฮลิคอปเตอร์ชนกัน

          ทางตำรวจยังยืนยันว่า หนึ่งในผู้โดยสารที่มีรายชื่อบนเฮลิคอปเตอร์ ก็คือ โอลิเวอร์ ทรี (Oliver Tree) นักร้องและศิลปินตลกชาวอเมริกัน แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุตัวตนของร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ได้ 

โอลิเวอร์ ทรี เสียชีวิต
ภาพจาก Instagram olivertree

          รายงานเผยว่า โอลิเวอร์ ทรี เพิ่งจะขึ้นแสดงที่บัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมา และเพิ่งโพสต์คลิปลงอินสตาแกรมเมื่อวันเสาร์ (13 มิถุนายน) ขณะเล่นฟุตบอลอยู่ที่ย่านหนึ่งของบราซิล

          อย่างไรก็ตาม ต่อมา CBS NEWS รายงานข่าวยืนยันการเสียชีวิตของ โอลิเวอร์ ทรี จากเหตุเฮลิคอปเตอร์ชนกันดังกล่าว พร้อมระบุว่า นักร้องวัย 32 ปีรายนี้ อยู่ระหว่างการทัวร์เพื่อโปรโมตอัลบั้มของเขา 

โอลิเวอร์ ทรี เสียชีวิต
ภาพจาก X @cbmerjoficial

          ขณะที่ Blender ซึ่งเป็นช่องสตรีมมิ่งของอาร์เจนตินา ระบุว่า แกสปาร์ ปริม ดิแอซ รือที่รู้จักในชื่อ Gaspi ยูทูบเบอร์คนดังที่มีผู้ติดตามกว่า 2.8 ล้านคน ก็อยู่บนเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งด้วยเช่นกัน 

          ทั้งนี้ ผู้เห็นเหตุการณ์เผยว่า เขาเห็นเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งลุกเป็นไฟหลังชนกับอีกลำกลางอากาศ และสังเกตเห็นว่ามีผู้โดยสารคนหนึ่งกระโดดออกมาก่อนที่เครื่องจะตกกระแทกพื้นด้วย

โอลิเวอร์ ทรี เสียชีวิต
ภาพจาก Instagram olivertree

โอลิเวอร์ ทรี เสียชีวิต
ภาพจาก Instagram olivertree


ขอบคุณข้อมูลจาก AP, CBS NEWS



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ช็อก โอลิเวอร์ ทรี นักร้องดัง เป็นเหยื่อ ฮ. ชนกันกลางอากาศ คร่า 6 ชีวิตยกลำ โพสต์เมื่อ 15 มิถุนายน 2569 เวลา 12:48:14 1,695 อ่าน
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