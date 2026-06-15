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บุกทลายยารักษาสัตว์เถื่อน ใส่กล่องเครื่องสำอางส่งขายร่วม 1 ล้าน ดูชัด ๆ กล่องแบบไหน

           บุกทลายยารักษาสัตว์เถื่อน ใส่กล่องเครื่องสำอางส่งขายออนไลน์ มูลค่าร่วม 1 ล้านบาท ดูกันเลยกล่องเป็นแบบไหนบ้าง จะได้ระวัง

ยารักษาสัตว์เถื่อน


          วันที่ 15 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าทลายแหล่งซุกซ่อน-นำเข้ายารักษาสัตว์เถื่อน ใส่กล่องเครื่องสำอางส่งขายออนไลน์ เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ มูลค่าร่วม 1 ล้านบาท สามารถยึดของกลางได้ดังนี้

ยารักษาสัตว์เถื่อน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค

          1. ยาสัตว์ไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยา บรรจุในกล่องฉลากระบุ PEAK LABS HYDRASKIN พร้อมขาย ขนาดต่าง ๆ ได้แก่ ขนาด 15 มล., 20 มล., และ 30 มล. รวมจำนวน 245 กล่อง

          2. ยาสัตว์ไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยา ยี่ห้อ Pretty Cats บรรจุในซองชนิดต่าง ๆ รวมจำนวน 256 ซอง

          3. อาหารสัตว์ไม่ขึ้นทะเบียน ยี่ห้อ Liver Rx ชนิดต่าง ๆ รวมจำนวน 121 กระปุก
รวมตรวจยึดของกลางเป็นยาสัตว์ไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยา จำนวน 622 ชิ้น มูลค่ากว่า 1,000,000 บาท

ยารักษาสัตว์เถื่อน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค

          จากการสอบถาม นายสหรัฐ (สงวนนามสกุล) ให้การว่า เมื่อ 2 ปีก่อน มีหญิงชาวไทยมาติดต่อจ้างให้แพ็คสินค้าส่งลูกค้าสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ โดยแจ้งว่า เป็นยาสำหรับแมวที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งสินค้าทั้งหมดถูกส่งมาจากท่าเรือแหลมฉบัง ก่อนนำมาเก็บและจัดส่งตามคำสั่งซื้อที่หญิงคนดังกล่าวส่งให้ มียอดขายเดือนละประมาณ 300 ชิ้น 

ยารักษาสัตว์เถื่อน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค

เบื้องต้นการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510


          1. ฐาน ผลิต ขาย หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบัน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท

          2. ฐาน ผลิต ขาย ยาที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาไว้ ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ



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บุกทลายยารักษาสัตว์เถื่อน ใส่กล่องเครื่องสำอางส่งขายร่วม 1 ล้าน ดูชัด ๆ กล่องแบบไหน โพสต์เมื่อ 15 มิถุนายน 2569 เวลา 14:23:08
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