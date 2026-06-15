บุกทลายยารักษาสัตว์เถื่อน ใส่กล่องเครื่องสำอางส่งขายร่วม 1 ล้าน ดูชัด ๆ กล่องแบบไหน

บุกทลายยารักษาสัตว์เถื่อน ใส่กล่องเครื่องสำอางส่งขายออนไลน์ มูลค่าร่วม 1 ล้านบาท ดูกันเลยกล่องเป็นแบบไหนบ้าง จะได้ระวัง
วันที่ 15 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าทลายแหล่งซุกซ่อน-นำเข้ายารักษาสัตว์เถื่อน ใส่กล่องเครื่องสำอางส่งขายออนไลน์ เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ มูลค่าร่วม 1 ล้านบาท สามารถยึดของกลางได้ดังนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
1. ยาสัตว์ไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยา บรรจุในกล่องฉลากระบุ PEAK LABS HYDRASKIN พร้อมขาย ขนาดต่าง ๆ ได้แก่ ขนาด 15 มล., 20 มล., และ 30 มล. รวมจำนวน 245 กล่อง
2. ยาสัตว์ไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยา ยี่ห้อ Pretty Cats บรรจุในซองชนิดต่าง ๆ รวมจำนวน 256 ซอง
3. อาหารสัตว์ไม่ขึ้นทะเบียน ยี่ห้อ Liver Rx ชนิดต่าง ๆ รวมจำนวน 121 กระปุก
รวมตรวจยึดของกลางเป็นยาสัตว์ไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยา จำนวน 622 ชิ้น มูลค่ากว่า 1,000,000 บาท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
จากการสอบถาม นายสหรัฐ (สงวนนามสกุล) ให้การว่า เมื่อ 2 ปีก่อน มีหญิงชาวไทยมาติดต่อจ้างให้แพ็คสินค้าส่งลูกค้าสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ โดยแจ้งว่า เป็นยาสำหรับแมวที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งสินค้าทั้งหมดถูกส่งมาจากท่าเรือแหลมฉบัง ก่อนนำมาเก็บและจัดส่งตามคำสั่งซื้อที่หญิงคนดังกล่าวส่งให้ มียอดขายเดือนละประมาณ 300 ชิ้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
เบื้องต้นการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510
1. ฐาน ผลิต ขาย หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบัน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท
2. ฐาน ผลิต ขาย ยาที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาไว้ ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ