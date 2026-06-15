อย. เปิดรายชื่อแบรนด์ ลูกชิ้น - หมูยอเถื่อน 20 ยี่ห้อ ห้ามกินเด็ดขาด มูลค่ากว่า 7 ล้าน

วันที่ 15 มิถุนายน 2569 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีการบุกตรวจค้นและทลายโรงงานลักลอบผลิตอาหารแปรรูปเนื้อสัตว์รายใหญ่ในพื้นที่ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี สามารถยึดอายัดของกลางผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย และไม่ได้มาตรฐาน รวมกว่า 20 ยี่ห้อ จำนวน 10,416 ถุง พร้อมเครื่องจักรและวัตถุดิบ มูลค่ารวมกว่า 7 ล้านบาท
พร้อมกันนั้น อย.จำแนกผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายที่ผลิตโดยโรงงานเถื่อน ออกเป็น 2 กลุ่มหลัก เพื่อให้ผู้บริโภคตรวจสอบได้ง่ายและหลีกเลี่ยงการบริโภคอย่างเด็ดขาด ดังนี้
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ฉลากไม่มีเลขสารบบอาหาร (ไม่มีเลข อย.) จำนวน 6 รายการ ได้แก่
- ลูกชิ้นปลาหมึก
- ลูกชิ้นเอ็นไก่ (ไม่ระบุยี่ห้อ)
- ลูกชิ้นเนื้อ-เอ็นเนื้อ
- ลูกชิ้นไก่-เอ็นไก่
- ลูกชิ้นหมู
- ไก่ยอ
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ฉลากแสดงเลขสารบบอาหาร ซึ่งจัดเป็นอาหารปลอม จำนวน 14 รายการ ได้แก่
- หมูยอมินิ
- หมูยอพริกไทยดำ สูตรอุบล 100%
- หมูยออุบลสูตรพริกไทยดำ (แท่งอ้วน)
- หมูยออุบล เกรด A
- ลูกชิ้นเอ็นหมู
- หมูยอพริกไทยดำ
- ไก่ยอพริกไทยดำ
- ลูกชิ้นปลาหมึก
- ลูกชิ้นปลาหมึก
- ลูกชิ้นปูอัด
- หมูยออุบล สูตรพริกไทยดำ
- หมูยออุบล เกรด A
- หมูยอ ม.อุบล
- ทอดมันหมู เกรด A
อย. ขอแจ้งเตือนผู้จำหน่ายทั้งร้านค้าปลีก ร้านอาหาร หรือรถพุ่มพวง และประชาชน ให้ร่วมกันตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้ง 20 ยี่ห้อนี้ ที่ห้ามจำหน่าย และไม่ควรซื้อมารับประทาน หากพบยังคงมีอยู่ในตู้เย็น ขอให้นำไปทิ้งทันทีไม่ควรนำมาบริโภค