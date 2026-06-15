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อย. เปิดรายชื่อแบรนด์ ลูกชิ้น - หมูยอเถื่อน 20 ยี่ห้อ ห้ามกินเด็ดขาด มูลค่ากว่า 7 ล้าน

          อย. บุกยึดลูกชิ้น หมูยอเถื่อนกว่า 20 ยี่ห้อ มูลค่ากว่า 7 ล้านบาท พร้อมประกาศชัด ยี่ห้อไหนบ้างห้ามกินเด็ดขาด เจอแล้วทิ้งทันที

          วันที่ 15 มิถุนายน 2569 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีการบุกตรวจค้นและทลายโรงงานลักลอบผลิตอาหารแปรรูปเนื้อสัตว์รายใหญ่ในพื้นที่ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี สามารถยึดอายัดของกลางผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย และไม่ได้มาตรฐาน รวมกว่า 20 ยี่ห้อ จำนวน 10,416 ถุง พร้อมเครื่องจักรและวัตถุดิบ มูลค่ารวมกว่า 7 ล้านบาท 

          พร้อมกันนั้น อย.จำแนกผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายที่ผลิตโดยโรงงานเถื่อน ออกเป็น 2 กลุ่มหลัก เพื่อให้ผู้บริโภคตรวจสอบได้ง่ายและหลีกเลี่ยงการบริโภคอย่างเด็ดขาด ดังนี้

 

ลูกชิ้น หมูยอเถื่อน

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ฉลากไม่มีเลขสารบบอาหาร (ไม่มีเลข อย.) จำนวน 6 รายการ ได้แก่

          - ลูกชิ้นปลาหมึก

          - ลูกชิ้นเอ็นไก่ (ไม่ระบุยี่ห้อ) 

          - ลูกชิ้นเนื้อ-เอ็นเนื้อ 

          - ลูกชิ้นไก่-เอ็นไก่

          - ลูกชิ้นหมู

          - ไก่ยอ

ลูกชิ้น หมูยอเถื่อน

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ฉลากแสดงเลขสารบบอาหาร ซึ่งจัดเป็นอาหารปลอม จำนวน 14 รายการ ได้แก่ 

          - หมูยอมินิ 

          - หมูยอพริกไทยดำ สูตรอุบล 100% 

          - หมูยออุบลสูตรพริกไทยดำ (แท่งอ้วน) 

          - หมูยออุบล เกรด A 

          - ลูกชิ้นเอ็นหมู 

          - หมูยอพริกไทยดำ 

          - ไก่ยอพริกไทยดำ 

          - ลูกชิ้นปลาหมึก

          - ลูกชิ้นปลาหมึก 

          - ลูกชิ้นปูอัด 

          - หมูยออุบล สูตรพริกไทยดำ 

          - หมูยออุบล เกรด A 

          - หมูยอ ม.อุบล 

          - ทอดมันหมู เกรด A 

          อย. ขอแจ้งเตือนผู้จำหน่ายทั้งร้านค้าปลีก ร้านอาหาร หรือรถพุ่มพวง และประชาชน ให้ร่วมกันตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้ง 20 ยี่ห้อนี้ ที่ห้ามจำหน่าย และไม่ควรซื้อมารับประทาน หากพบยังคงมีอยู่ในตู้เย็น ขอให้นำไปทิ้งทันทีไม่ควรนำมาบริโภค

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อย. เปิดรายชื่อแบรนด์ ลูกชิ้น - หมูยอเถื่อน 20 ยี่ห้อ ห้ามกินเด็ดขาด มูลค่ากว่า 7 ล้าน อัปเดตล่าสุด 15 มิถุนายน 2569 เวลา 20:24:34 4,178 อ่าน
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