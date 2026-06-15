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ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 16 มิ.ย. ดูฟรี 1 คู่ของทีมใหญ่ เช็กโปรแกรมบอลโลกที่นี่

          ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 วันที่ 16 มิถุนายน 2569 ดูฟรีทีมแชมป์ยุโรป ซึ่งกำลังไล่ล่าดาวดวงที่ 2 พร้อมด้วยเบลเยียม อุรุกวัย ทีมดังมาครบ


ฟุตบอลโลก 2026
ภาพจาก AFP

          ทีมใหญ่ ๆ เริ่มทยอยเตะฟุตบอลโลก 2026 นัดแรกกันไปแล้ว ทั้งบราซิล เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ ผลการแข่งขันก็มีพลิกล็อกบ้าง แต่ก็ยังเหลือทีมใหญ่ทีมอื่นที่ยังไม่เตะ ก็ต้องมาลุ้นกันต่อว่า คู่ไหนจะผ้าป่าคว่ำอีก

          วันที่ 16 มิถุนายน 2569 ก็จะมีการแข่งขันอีก 4 คู่ มีทีมใหญ่อย่างแชมป์ยูโรหนล่าสุดอย่างสเปน ที่ไล่ล่าดาวดวงที่ 2 ลงแข่งขันด้วย แถมดูฟรีอีกต่างหาก ผ่าน Monomax Sports ช่อง 29 ส่วนคู่ที่เหลือคือ เสียเงิน ดูผ่านแอปฯ Monomax


โปรแกรมฟุตบอลโลก 15 มิถุนายน 2569


          - กลุ่ม เอช สเปน พบ เคปเวิร์ด เวลา 23.00 น. (ดูฟรี Monomax Sports ถ่ายทอดสด)

โปรแกรมฟุตบอลโลก 16 มิถุนายน 2569 (เช้าวันอังคาร)


          - กลุ่ม จี เบลเยียม พบ อียิปต์ เวลา 02.00 น.

          - กลุ่ม เอช ซาอุดิอาระเบีย พบ อุรุกวัย เวลา 05.00 น.

          - กลุ่ม จี อิหร่าน พบ นิวซีแลนด์ เวลา 08.00 น.



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ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 16 มิ.ย. ดูฟรี 1 คู่ของทีมใหญ่ เช็กโปรแกรมบอลโลกที่นี่ โพสต์เมื่อ 15 มิถุนายน 2569 เวลา 20:43:07
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