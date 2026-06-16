จากเมนูสิ้นคิด สู่เมนูสะเทือนใจ ข้าวไข่ดาวธรรมดา แต่เจอบิลทำอึ้ง เพราะข้าวไข่ดาว 2 ฟอง ราคา 60 บาท ด้านชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่น
กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้รายหนึ่งแชร์ประสบการณ์สั่งข้าวไข่ดาว 2 ฟองให้ลูกกิน แต่กลับต้องจ่ายถึง 60 บาท จนเกิดคำถามว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลหรือแพงเกินไป ขณะที่ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างคึกคัก
เรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ในกลุ่ม "พวกเราคือผู้บริโภค" โดยเจ้าของโพสต์เล่าว่า ช่วงเช้าได้แวะรับประทานอาหารที่ร้านข้าวแกงใต้แห่งหนึ่งย่านถนน 345 จังหวัดปทุมธานี ซึ่งลูกอยากกินไข่ดาว แต่ทางร้านไม่มีเมนูไข่ดาวธรรมดา มีเพียงไข่ดาวเค็มเท่านั้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พวกเราคือผู้บริโภค
ระหว่างนั้น เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวและขาหมูที่นั่งอยู่ใกล้ ๆ ได้ยินบทสนทนา จึงเสนอว่าจะทำข้าวไข่ดาวให้ได้ เจ้าของโพสต์จึงสั่งข้าวไข่ดาว 2 ฟอง โดยไม่ได้สอบถามราคาล่วงหน้า เพราะเข้าใจว่าราคาน่าจะอยู่ในระดับทั่วไปประมาณ 30-40 บาท
แต่เมื่อถึงเวลาจ่ายเงิน กลับพบว่าข้าวไข่ดาวจานดังกล่าวมีราคา 60 บาท ทำให้รู้สึกตกใจไม่น้อย ก่อนจะสอบถามทางร้านอีกครั้ง ซึ่งได้รับคำตอบว่า หากเป็นข้าวไข่ดาว 1 ฟอง จะคิดราคา 50 บาท ส่วนแบบ 2 ฟอง ราคา 60 บาท ทำให้เจ้าของโพสต์มองว่าเป็นราคาที่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับเมนูที่ได้รับ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พวกเราคือผู้บริโภค
หลังโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยส่วนใหญ่มองว่าราคา 60 บาทสำหรับข้าวไข่ดาว 2 ฟองถือว่าค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับร้านอาหารตามสั่งทั่วไป บางคนระบุว่าพื้นที่ของตนยังขายอยู่ที่ 25-50 บาท ตัวอย่างคอมเมนต์ เช่น
- อันนี้แพงจริง ขนาดร้านแกงใต้กับข้าว 2อย่างยังแค่55 บาทเลย อันนี้เหมือนสัางเอาข้าวป่าว 10บาทกับไข่อีก20 คิด30 ก็พอแล้ว
- โห้ แพงเกินไปมากๆ
- บ้านนอกของเชียงราย50บาท ตอนรู้ราคาทุกคนอึ้ง ร้านตามสั่งข้างทางธรรมดา เปิดในบ้านตัวเองด้วย
- ราคาสร้างตึก บางเม้นนึกว่าเป็นญาติเจ้าร้าน แหมม
- ราคาภัตตาคาร
- ร้านเราถ้าเด็กขายค่ะ30=ดาว2ฟองแต่ถ้าผู้ใหญ่ไข่ดาว1+ข้าว เราตี50 เหตุผลมันมีพวกที่สั่งแบบนี้มานั่งกินผักน้ำพริกกะปิผักฟรี น้ำฟรี แบบฉ่ำ เลยตีเป็นราคาราดข้าว1อย่าง
- แพงเกินกำไรสร้างบ้าน
- แพงมาก
- แพงอ่ะ เรทตามสั่ง(บวกค่าทำ) ไข่ดาวฟองละ 10 บาท ข้าวถ้วย 6 บาท(ข้าวหอม) รวม 26 บาท แต่บวกอะไรเข้าไปอีก 34 บาท ต้องคิดและถ้าจะบอกว่าไม่แพง ห้องแอร์?
- ข้าว 10 ไข่ฟองละ 2 ฟอง 20 + ข้าว = 30 ค่าน้ำมัน ค่าแก้ส=10 =40เหลือคิดว่าเป็นค่าน้ำใจ ค่าเสียเวลา ไปทำให้เพราะไม่มีในเมนู ไม่งั้นเด็กก็ไม่มีอะไรทาน
- ถ้าเราขายเอง30บาทเพราะเป็นไข่ดาวไข่เค็ม ถ้าไข่สดไข่ดาวปกติขาย25 และแถมฮอตด็อกให้ด้วย2ชิ้น +มีแตงกวา
- ในห้าง60ยังได้ดีกว่านี้
- ไข่แดงก็ไม่สุก ยังมีไข่ขาวเมือกๆอยู่ ถ้าไม่ใช่เกรดกินดิบ ให้เด็กกินคืออันตรายมากนะคะ
- 60 นี่แถวบ้านผมกระเพราทะเลไข่ดาวเลยนะ อันนี้ขายได้ อุบา…. มากๆ
- ทุน15 บาท กำไร 45 บาท
- แพงไปน้า 2ใบ 60
- ร้านฉันขาย 25 บาท
- อาม่าบอก 2 ฟองคิด 60 บาท ฟองเดียวคิด 50 แปลว่าอาม่าขายฟองละ 10 บาท ก็เป็นราคาไข่ดาวมาตรฐาน จานนี้มี 2 ฟอง ราคา 20 บาท ข้าวเปล่า 40 บาท ได้เป็นข้าวไข่ดาว 2 ฟอง 60 บาท