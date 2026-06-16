Levi's เนียนจัด เปลี่ยนโลโก้แบรนด์บนไอจี หลังโดนผ้าคลุมโลโก้ ในฟุตบอลโลก 2026

Levi's เนียนจัด เปลี่ยนโลโก้แบรนด์รับบอลโลก 2026 หลังต้องใช้ผ้าปิดแบรนด์ในสนาม เหตุไม่ใช่ผู้สนับสนุน คนเห็นถึงกับลั่น เกาะกระแสสุดเจ๋ง
เรียกว่าเป็นความเคลื่อนไหวสุดไว สอดรับกับเหตุการณ์จริง ๆ หลังจากที่วานนี้ (14 มิถุนายน 2569) เริ่มมีคนสังเกตเห็น Levi's แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก ทำการเปลี่ยนโลโก้แบรนด์ ตรงภาพโปรไฟล์อินสตาแกรม เป็นลักษณะคล้ายผ้าสีขาวที่คลุมทับโลโก้เดิมไว้ บนพื้นหลังสีแดง ทำเอาชาวเน็ตหลาย ๆ คนแปลกใจ ในขณะที่หลาย ๆ คนเห็นแล้วถึงกับลั่น เก็ตทันทีว่าเจ้าโลโก้ใหม่นี้คืออะไร
ปรากฏว่าแท้จริงแล้ว ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้น สอดรับกับเหตุการณ์ที่ป้ายโลโก้ขนาดใหญ่บนสนามกีฬา Levi's Stadium ถูกผ้าคลุมปิดทับชื่อแบรนด์ ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 แมตช์ระหว่าง กาตาร์ พบ สวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากกฎข้อบังคับของ FIFA ที่สนามแข่งทุกแห่งต้องปิดหรือปลดป้ายแบรนด์ทั้งหมด ที่ไม่ใช่ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ
ซึ่งไม่เพียงแค่โลโก้ Levi's บริเวณเหนือจอมอนิเตอร์เท่านั้น แม้แต่หน้าสนามกีฬาเองก็ถูกปิดเช่นกัน พร้อมเปลี่ยนมาเรียกชื่อ San Francisco Bay Area Stadium เป็นการชั่วคราว
ภาพจาก Instagram levis
ภาพจาก Instagram levis
ภาพจาก Instagram levis
ภาพจาก Instagram levis
ภาพจาก Instagram levis
อย่างไรก็ตาม หลังจากภาพโลโก้แบรนด์ที่ถูกผ้าปิดถูกคนถ่ายภาพ นำไปแชร์จนเป็นที่พูดถึงอย่างมาก ทาง Levi's ก็ไม่รอช้า ลงสนามเกาะกระแสด้วยทันที โดยการเปลี่ยนภาพโลโก้แบรนด์บนโปรไฟล์อินสตาแกรม เป็นรูปผ้าสีขาวที่คลุมทับแบรนด์ดังกล่าว เรียกว่าเป็นการโปรโมตแบบเนียนสุด ๆ
ด้านชาวเน็ตต่างก็ฮาลั่น พากันคอมเมนต์เช่น
- เป็นแคมเปญที่เริ่ดสุด ภาพโปรไฟล์อย่างได้
- ฉันเห็นภาพโปรไฟล์ก็ขำกร๊ากเลย ฉลาดมาก
- การเคลื่อนไหวระดับตำนาน
- "ไม่มีใครรู้หรอก" "แล้วพวกเขาก็จะรู้"
- เป็นรูปโปรไฟล์แบบ 10/10 เลย ชอบมาก
ภาพจาก Instagram levis