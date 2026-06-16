ศาลตัดสินจำคุก 4 ปี บุตรบุญธรรมมกุฎราชกุมารนอร์เวย์ ฐานข่มขืน 2 กระทง

ศาลนอร์เวย์ ตัดสินจำคุก มาริอุส บอร์ก ฮอยบี บุตรบุญธรรมของมกุฎราชกุมารนอร์เวย์ ฐานข่มขืน 2 กระทง พ้นผิด 2 กระทง ทนายจ่ออุทธรณ์
วันที่ 15 มิถุนายน 2569 สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า มาริอุส บอร์ก ฮอยบี (Marius Borg Høiby) วัย 29 ปี บุตรชายของมกุฎราชกุมารีเมตเตอ-มาริต แห่งนอร์เวย์ และบุตรบุญธรรมของมกุฎราชกุมารฮาคอน รัชทายาทแห่งราชวงศ์นอร์เวย์ ถูกตัดสินโทษจำคุก 4 ปี หลังมีความผิดฐานข่มขืน 2 กระทง
ผู้พิพากษาทั้ง 3 ในห้องพิจารณาคดีที่ศาลแขวงออสโล ให้เขาพ้นผิดในข้อหาข่มขืนคดีอื่น ๆ อีก 2 กระทง แต่เขายังคงมีความผิดในอีกหลายข้อกล่าวหา โดยในการพิจารณาคดีครั้งนี้ ฮอยบีเข้าร่วมรับฟังผลคำพิพากษาผ่านทางออนไลน์ โดยไม่ได้มาศาลด้วยตัวเอง เนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพ
อัยการเรียกร้องให้เขาได้รับโทษจำคุก 7 ปี 7 เดือน ขณะที่ทนายความฝ่ายจำเลยเรียกร้องให้ลดโทษเหลือ 18 เดือน และกล่าวว่าจะยื่นอุทธรณ์ต่อไป ขณะที่ทางสำนักพระราชวังนอร์เวย์ไม่ขอแสดงความคิดเห็นใดต่อการพิจารณาดคีนี้
ภาพจาก Instagram marius_borg
ขณะนี้มกุฎราชกุมารีเมตเตอ-มาริต กำลังประชวรด้วยโรคพังผืดในปอด และเพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนรอรับการปลูกถ่ายปอด ทนายความของฮอยบีได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวเขาออกจากเรือนจำมาหลายครั้ง เพื่อให้เขาได้ใช้เวลาอยู่กับมารดา เนื่องจากสุขภาพของพระองค์ทรงทรุดลง
หลังฟังคำตัดสิน ทนายความของฮอยบีได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอปล่อยตัวเขาอีกครั้ง แต่ศาลปฏิเสธคำร้องดังกล่าว เนื่องจากมีความเสี่ยงที่เขาอาจจะติดต่อกับผู้หญิงที่เขาถูกตัดสินว่าทำร้ายร่างกาย ซึ่งเขาเคยฝ่าฝืนคำสั่งห้ามเข้าใกล้มาแล้วในอดีต
อนึ่ง หลังจากที่ฮอยบีถูกจับกุมในฐานะผู้ต้องสงสัยคดีข่มขืน 4 กระทง เขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา แต่ท้ายที่สุดผู้พิพากษามีคำตัดสินให้เขามีความผิดในดคีข่มขืน 2 กระทง รวมถึงตัดสินว่ามีความผิดฐานทำร้ายร่างกายอดีตคนรักซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชาวนอร์เวย์ และทำร้ายร่างกายพาร์ทเนอร์อีกคน ซึ่งทำให้เขาถูกจับมาแล้วในเดือนสิงหาคม 2567
สำหรับคดีข่มขืนทั้ง 4 คดีเกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่หลับหรือหมดสติในขณะเกิดเหตุ ผู้หญิงเหล่านั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยจนกระทั่งตำรวจพบวิดีโอในโทรศัพท์ของฮอยบี หลังจากการจับกุมเขา
ขอบคุณข้อมูลจาก BBC