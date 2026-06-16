เปิดชีวิตหนุ่มจีน อายุ 25 แต่ยังอยู่ในร่างทารก ตัวจิ๋ว 66 ซม. น้องสาวดูแลไม่ห่าง

หนุ่มวัย 25 ตัวจิ๋วเท่าทารก สูงแค่ 66 ซม. มีน้องสาวคนสวยคอยดูแลไม่ห่าง เผยแล้วป่วยเป็นอะไร หมอยังไม่กล้าคาดเดาผลการรักษา
วันที่ 11 มิถุนายน 2569 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงานเรื่องราวของ หวังจุนหมิง จากมณฑลหูหนาน ประเทศจีน ที่แม้จะมีอายุ 25 ปีแล้ว แต่กลับมีร่างกายเล็กจิ๋วเท่ากับทารก หลังมีภาวะพร่องฮอร์โมนต่อมใต้สมอง รวมถึงมีความผิดปกติของยีน ทำให้ร่างกายไม่เจริญเติบโตตามปกติ
ด้วยความสูงเพียง 66 เซนติเมตร และระดับ IQ เท่ากับเด็กเล็ก คนอื่น ๆ ในครอบครัวจึงคอยดูแลเขาอย่างใกล้ชิด และมองว่าเป็น "ทารกน้อย" ของครอบครัว ไม่เว้นแม้แต่น้องสาวที่อายุน้อยกว่าเขา 4 ปี
ภาพจาก Douyin 军满几
ภาพจาก Douyin 军满几
ภาพจาก Douyin 军满几
แม้ชีวิตของ หวังจุนหมิง จะไม่ต้องกังวลเรื่องการเรียนจบ หรือการหางานทำเหมือนคนรุ่นเดียวกัน แถมยังได้รับการเอาอกเอาใจ ดูแลให้เข้านอนก่อน 2 ทุ่มทุกวัน ใช้ชีวิตในฐานะเด็กน้อยของที่บ้าน แต่นี่ย่อมไม่ใช่สภาพที่หลายคนอยากเป็น อีกทั้งรอยเหี่ยวย่อนที่ปรากฏบนหน้า กับคำพูดคำจาของเขา ก็ยากที่จะบอกว่าเขาเป็นเด็กน้อยจริง ๆ
หวังจุนหมิง กลายมาเป็นที่สนใจบนโลกออนไลน์ เมื่อ เสี่ยวหลิง ผู้เป็นน้องสาว โพสต์ชีวิตประจำวันในการดูแลพี่ชายผ่านทางโซเชียล ซึ่งตอนนี้มีผู้ติดตามถึง 163,000 คนแล้ว ต่อมาจึงมีคนใจดีติดต่อโรงพยาบาลให้เขา
ภาพจาก Douyin 军满几
ภาพจาก Douyin 军满几
ในที่สุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2569 หวังจุนหมิง ก็ได้รับการวินิจฉัยว่ามีความผิดปกติ จากภาวะพร่องฮอร์โมนต่อมใต้สมอง ทำให้ต่อมใต้สมองไม่สามารถผลิตฮอร์โมนที่ควบคุมการเผาผลาญและการเจริญเติบโตได้
ตามปกติแล้ว ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ได้รับการวินิจฉัยในช่วง 6 เดือน ถึง 3 ขวบ และได้รับการรักษาที่เหมาะสม จะสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่และมีระดับ IQ ตามปกติ แต่กรณีของ หวังจุนหมิง เนื่องจากครอบครัวที่ยากจน พ่อเป็นคนงานก่อสร้าง มีรายได้เพียงเดือนละ 3,000 บาท ทำให้เขาไม่ได้รับการรักษาต่อ หลังจากการรับยาที่โรงพยาบาลในครั้งแรก
ภาพจาก Douyin 军满几
ภาพจาก Douyin 军满几
นอกจากนี้แม่เขายังมีความเชื่อว่า นี่เป็นชะตากรรมของเธอ จึงตัดสินใจที่จะเลี้ยงดูลูกชายไปตลอดทั้งชีวิตเอง
ปัจจุบัน เติ้งเฉา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อจากโรงพยาบาล Second Xiangya Hospital ของ Central South University ในเมืองฉางซา ได้เริ่มทำการรักษา หวังจุนหมิง ด้วยวิธีฮอร์โมนบำบัด แต่ก็ไม่กล้าคาดเดาถึงผลการรักษา
ทั้งนี้ เสี่ยวหลิง น้องสาวของ หวังจุนหมิง เดิมค่อนข้างห่างเหินกับพี่ชายตัวจิ๋ว แต่เมื่อเธอเรียนอยู่ชั้นประถม กลับทราบว่าแม่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย เธอจึงเริ่มหันมาช่วยเลี้ยงดูพี่ชาย และยึดเขาเป็นที่พึ่งพิงทางใจนับจากนั้น
ต่อมาแม่ของเธอหายจะมะเร็งราวปาฏิหาริย์ แต่ เสี่ยวหลิง ก็ยังมุ่งมั่นในการดูแลพี่ชาย เธอแบกรับภาระนี้ไว้ด้วยความสมัครใจ น้องสาวมักจะคอยอุ้มพี่ไว้ในอ้อมแขน เข้าใจในเสียงพึมพำของเขา ขณะที่ หวังจุนหมิง ก็เริ่มมีพัฒนาการมากขึ้น ทั้งจำน้องสาวได้ และเคยชี้บอกว่าแม่เอาโทรศัพท์ของน้องไปซ่อนไว้ที่ไหน
ภาพจาก Douyin 军满几
ภาพจาก Douyin 军满几
ในขณะที่พ่อแม่อยากให้ลูกสาวได้ใช้ชีวิตเป็นของตัวเองเช่นกัน แต่เธอยืนกรานจะดูแลพี่ชายพ่อ ไม่ยอมย้ายไปอยู่เมืองใหญ่หลังเรียนจบพยาบาล แต่เลือกจะทำงานที่คลินิกเสริมความงามที่บ้านเกิด และตัดสินใจว่าจะอยู่เคียงข้างพี่ชายระหว่างการรักษา
ทั้งนี้ แพทย์เผยว่า โรคของ หวังจุนหมิง ไม่ส่งผลอะไรต่ออายุขัย หลังจากนี้เขาน่าจะเริ่มเดินได้ด้วยตัวเอง และมีระดับ IQ สูงขึ้น แต่ก็ไม่มั่นใจว่าสภาพกระดูกของเขาจะรับน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นได้หรือไม่ ซึ่งยังคงต้องติดตามอาการต่อไป
สำหรับแผนการต่อจากนี้ของ เสี่ยวหลิง คือการตั้งเป้าว่าจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยว รวมถึงการไลฟ์สตรีมเพื่อหารายได้ นำมาเป็นค่ารักษาพี่ชายต่อไป โดยบอกว่า "ชะตาชีวิตไม่ปล่อยให้เขาเติบโตอย่างที่ควรจะเป็น แต่กลับมอบเด็กชายตัวเล็ก ๆ ให้ฉันดูแลไปทั้งชีวิต"
ทั้งนี้ มีชาวเน็ตรายหนึ่งแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องดังกล่าวว่า "เขาโชคร้ายที่มีโรค แต่โชคดีที่มีครอบครัวที่รักเขา"
ขอบคุณข้อมูลจาก SCMP