พนันบอลโลก 2026 แข่งไปไม่ถึงสัปดาห์ มีเงินหมุนเวียนแล้วกว่า 2 พันล้าน ตำรวจเร่งจับกุมกับนโยบาย 3 ตัด ไม่ให้ลุกลาม
ระหว่างวันที่ 6-14 มิถุนายน 2569 สามารถดำเนินการจับกุมคดีเกี่ยวกับการพนันออนไลน์และการลักลอบเล่นพนันทายฟุตบอลโลก รวมทั้งการพนันออนไลน์ประเภทอื่น รวมจำนวน 596 คดี ผู้ต้องหา 629 ราย พร้อมปิดกั้นเว็บไซต์และ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันได้แล้ว 128 รายการ
จากการสืบสวนขยายผล พบเงินหมุนเวียนในเครือข่ายการพนันที่ตรวจสอบได้แล้วกว่า 2,150 ล้านบาท และอยู่ระหว่างติดตามตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติม เพื่อขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการ ผู้สนับสนุนทางการเงิน บัญชีม้า และผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
วันที่ 16 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รายงานว่า ผลการปฏิบัติงานการปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก 2026 ซึ่งดำเนินการเชิงรุกตามแนวทาง 3 ตัด ได้แก่ ตัดเว็บ ตัดการเงิน และตัดวงจรเครือข่ายพนันออนไลน์ ผลออกมาเป็นดังนี้
ระหว่างวันที่ 6-14 มิถุนายน 2569 สามารถดำเนินการจับกุมคดีเกี่ยวกับการพนันออนไลน์และการลักลอบเล่นพนันทายฟุตบอลโลก รวมทั้งการพนันออนไลน์ประเภทอื่น รวมจำนวน 596 คดี ผู้ต้องหา 629 ราย พร้อมปิดกั้นเว็บไซต์และ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันได้แล้ว 128 รายการ
ในจำนวนดังกล่าวเป็นการดำเนินคดีกับผู้จัดให้มีการเล่นพนันฟุตบอลโลก 64 ราย ผู้ต้องหา 80 คน และผู้ลักลอบเล่นพนันฟุตบอลโลก 278 ราย ผู้ต้องหา 279 คน นอกจากนี้ยังมีการจับกุมคดีการพนันออนไลน์ประเภทอื่นอีก 254 คดี ผู้ต้องหา 270 คน
จากการสืบสวนขยายผล พบเงินหมุนเวียนในเครือข่ายการพนันที่ตรวจสอบได้แล้วกว่า 2,150 ล้านบาท และอยู่ระหว่างติดตามตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติม เพื่อขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการ ผู้สนับสนุนทางการเงิน บัญชีม้า และผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง