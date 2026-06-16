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ไข่ไก่ปริศนา นำมาต้มกลับเป็นสีชมพู เห็นแล้วโดนสั่งห้ามรับประทาน อันตราย

          พบไข่ไก่ปริศนา นำมาต้มกลับเป็นสีชมพู เจ้าหน้าที่สั่งห้ามทันที นำไปตรวจสอบสาเหตุเกิดจากอะไร โดยระบาดใน จ.แม่ฮ่องสอน รับไข่ไก่มาจาก จ.เชียงใหม่

ไข่ไก่สีชมพู

          วันที่ 16 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สะเรียง - Maesariang District Administration รายงานว่า ประชาชนในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซื้อไข่ไก่ไปประกอบอาหาร แต่พอไปต้มกลับพบความผิดปกติ คือไข่ขาวมีสีแดงชมพูและไข่แดงมีสีส้ม สร้างความกังวลใจว่าเป็นไข่ปลอมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ไข่ไก่สีชมพู
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สะเรียง - Maesariang District Administration

          เมื่อเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบกับร้านค้า พบว่า ไข่ไก่ทั้งหมดรับมาจากบริษัทขายส่งใน จ.เชียงใหม่ และร้านขายส่งนี้ก็ขายส่งไปยังร้านค้าหลายพื้นที่ใน อ.แม่สะเรียง ดังนั้น เจ้าหน้าที่จึงสั่งห้ามนำไข่ที่มีลักษณะผิดปกติมาบริโภคเด็ดขาด ถ้าหากพบไข่ไก่แบบนี้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือ รพ.สต. เข้ามาตรวจสอบทันที

ไข่ไก่สีชมพู
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สะเรียง - Maesariang District Administration





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