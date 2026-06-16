ไฟลุกท่วม ! เครื่องบิน B-52 ตกหลังขึ้นจากฐานทัพสหรัฐฯ คร่า 8 ชีวิตดับยกลำ

เครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 กองทัพอากาศสหรัฐฯ ตกหลังขึ้นบินจากฐานทัพในแคลิฟอร์เนีย ไร้ปาฏิหาริย์ 8 ชีวิตดับยกลำ ยังระบุสาเหตุไม่ได้
ภาพจาก VanderWolf Images / Shutterstock.com
สำหรับเครื่องบิน B-52 ลำที่ตก ถูกนำมาสนับสนุนโครงการปรับปรุงเรดาร์ของฐานทัพ และอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจทดสอบตามปกติ ก่อนจะเกิดโศกนาฏกรรมขึ้น โดยเครื่องบินลุกเป็นไฟหลังตก จนเกิดกลุ่มควันดำขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นสู่ฟ้า มองเห็นได้จากระยะหลายกิโลเมตร
เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้บนรันเวย์ของฐานทัพ และขณะนี้ฐานทัพได้ถูกระงับปฏิบัติการชั่วคราว อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการระบุสาเหตุของการตก ซึ่งจะทราบได้ก็ต่อเมื่อผ่านการสอบสวนอีกหลายขั้นตอน โดยอาจใช้เวลานานถึง 30 วัน ขณะที่การสอบสวนเพื่อวิเคราะห์สาเหตุเพิ่มเติมอาจใช้เวลานานกว่า 6 เดือน
ด้าน โบอิ้ง ยืนยันว่า มีพนักงานของโบอิ้ง 2 คนอยู่บนเครื่องบินลำดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทกำลังติดต่อกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต และปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ภาพจาก VanderWolf Images / Shutterstock.com
วันที่ 15 มิถุนายน 2569 สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า เกิดเหตุเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่น B-52 ของกองทัพอากาศสหรัฐฯ ตกทันทีหลังขึ้นบินจากฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดส์ ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ เมื่อเวลา 11.20 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยทั้ง 8 ชีวิตบนเครื่องเสียชีวิตยกลำ
สำหรับเครื่องบิน B-52 ลำที่ตก ถูกนำมาสนับสนุนโครงการปรับปรุงเรดาร์ของฐานทัพ และอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจทดสอบตามปกติ ก่อนจะเกิดโศกนาฏกรรมขึ้น โดยเครื่องบินลุกเป็นไฟหลังตก จนเกิดกลุ่มควันดำขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นสู่ฟ้า มองเห็นได้จากระยะหลายกิโลเมตร
ด้าน พันเอก เจมส์ เฮย์ส รองผู้บัญชาการกองบินทดสอบที่ 412 ประจำฐานทัพฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดส์ ระบุว่า วันนี้ (15 มิถุนายน) ฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดส์เผชิญโศกนาฏกรรมอันเลวร้าย เราสูญเสียชาวอเมริกันผู้ยอดเยี่ยมไปถึง 8 คน โดยมีทั้งทหาร พลเรือนของรัฐบาล และผู้รับเหมาของรัฐบาล
เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้บนรันเวย์ของฐานทัพ และขณะนี้ฐานทัพได้ถูกระงับปฏิบัติการชั่วคราว อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการระบุสาเหตุของการตก ซึ่งจะทราบได้ก็ต่อเมื่อผ่านการสอบสวนอีกหลายขั้นตอน โดยอาจใช้เวลานานถึง 30 วัน ขณะที่การสอบสวนเพื่อวิเคราะห์สาเหตุเพิ่มเติมอาจใช้เวลานานกว่า 6 เดือน
ด้าน โบอิ้ง ยืนยันว่า มีพนักงานของโบอิ้ง 2 คนอยู่บนเครื่องบินลำดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทกำลังติดต่อกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต และปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
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ขอบคุณข้อมูลจาก BBC