งาน CTC2026 ไม่ใช่แค่ Conference แต่คือเทศกาลอัปเกรดอนาคตคนทำงานยุค AI

งาน SUPALAI Presents
CREATIVE TALK CONFERENCE 2026
1. อัปเดต Session Trends 2026-2027 ยิงยาวครึ่งวันเช้าแบบจัดเต็ม
2. AI NIGHT ค่ำคืนที่เราจะคุยกันแต่เรื่อง AI และ AI เท่านั้น !!!!
3. Skill Passport กิจกรรมล่าความรู้และลุ้นรับรางวัล
4. ขนกองทัพ Speakers ระดับอัลตร้าสมูทททมาจัดให้ถึงพารากอนฮอลล์แห่งนี้
5. After Party ปิดท้ายวันสุดท้ายของงานกับศิลปินที่บอกเลยว่าไม่มีใคร ไม่รู้จัก !!
ยิงยาวครึ่งวันเช้า ! ล็อกเป้า Session Trends 2026-2027 ที่คนทำธุรกิจ และคนทำงานต้องรู้
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2569 (Session Trends)
- เวลา 10.30-11.00 น. อัปเดต Trend Creativity โดยคุณภัทศา อัตตนนท์ (Jongluckdee) และ คุณวุฒิศักดิ์ อนรรฆพร (Factory01)
- เวลา 11.00-11.30 น. อัปเดต Trend Business โดยคุณไตรเตชะ ตั้งมติธรรม (SUPALAI) และ คุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม (AIS)
- เวลา 11.30-12.00 น. อัปเดต Trend AI and Technology โดยคุณทวิร พานิชสมบัติ (ODT) และ คุณภัทราวุธ ซื่อสัตยาศิลป์ (LINEMAN WONGNAI)
- เวลา 12.00-12.30 น. อัปเดต Trend Marketing Intelligence โดยคุณโศรดา ศรประสิทธิ์ (Publicis Groupe) และ คุณไชยพงศ์ ลาภเลี้ยงตระกูล (PAM)
- เวลา 12.30-13.00 น. อัปเดต Trend People Performance โดยคุณอภิชาติ ขันธวิธิ (QGEN)
- เวลา 13.00-13.30 น. อัปเดต Trend Well-Being โดยคุณพัชรา ทวีชัยวัฒนะ (Allianz Ayudhya) และ แพทย์หญิงหงส์ ประสาธนากร (BDMS)
หมดยุคที่ AI เป็นแค่กระแส เพราะวันนี้มันกลายเป็น Must-Have Skill ที่คนทำงานทุกคนต้องรู้แบบเลี่ยงไม่ได้
- AI The Final Disruption หรือนี่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้าย ? โดย คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ (BT beartai) และ อ.ศุภเดช สุทธิพงศ์คณาสัย
- สร้างทีมการตลาดด้วย AI ใน 45 นาที โดย คุณสถาพน พัฒนะคูหา (Guardian AI)
- AI Trends 2027 โดย คุณ Alvin อชิรวิชญ์ กานต์ปุระ (Rise) และ คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล (Brandbaker)
- AI for Sale and Marketing สกิลเพิ่มยอดขาย 20% ทันทีด้วย AI โดย คุณอัจฉริยะ ดาโรจน์ (AIYA.AI)
- AI is not everything เมื่อ AI ไม่ใช่ทุกสิ่ง ! โดย คุณโชค วิศวโยธิน (กลุ่ม AI เพื่อธุรกิจและสังคม)
- AI Personal Productivity สร้างระบบการทำงานที่ทรงพลังสำหรับตัวคุณเอง โดย ภีศเดช เพชรน้อย (BASE Playhouse)
- Loyalty CRM Playbook in the age of AI โดย คุณวีร์ สิรสุนทร (Primo World)
- AI for the Future of Work คนและหุ่นยนต์จะอยู่ร่วมกันอย่างไร โดย คุณณรงค์ยศ มหิทธิวาณิชชา (TWF Agency) และ คุณพิชเยนทร์ หงษ์ภักดี (anitech)
รวมพลังตัวมัม ตัวแด๊ด ที่เป็นตัวจริง ในแต่ละสาขาอาชีพบนเวที CTC2026
- คุณไตรเตชะ ตั้งมติธรรม (SUPALAI) & คุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม (AIS) แท็กทีมสองผู้บริหารที่ขับเคลื่อนธุรกิจข้ามทศวรรษ มาถอดรหัสว่าอนาคตของธุรกิจที่จะอยู่รอดได้จริง หน้าตาเป็นอย่างไร ใน Session: Trends 2026-2027: Business
- คุณกล้า ตั้งสุวรรณ (Wisesight) ชวนคุณมาเป็นสายลับขยี้ข้อมูลใน Session: Social Spy ภารกิจลับ จับสัญญาณคู่แข่ง
- คุณสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (นิ้วกลม) ชวนทุกคนมาทบทวนเพื่อมองอนาคตอย่างเห็นทาง ใน Session: What the World Can't Take Away โลกควบคุมไม่ได้ แต่ชีวิตยังออกแบบได้
- อาจารย์ ตฤณห์ โพธิ์รักษา ชวนมาเจาะลึกจิตวิทยาชั้นเซียนใน Session: The Art of Reading People in Business ศาสตร์ของการอ่านคน ก่อนปิดดีลธุรกิจ
- คุณแอนนาเบล คชนันทน์ ชวนมาปรับมายด์เซ็ตการเงินที่ทุกคนนำไปใช้ได้ ใน Session: The Blueprint of Futuristic Wealth พิมพ์เขียวทางความคิด เป็นสถาปนิกการเงินของตัวเอง
- คุณบุณย์ญานุช บุญบำรุงทรัพย์ ตัวแม่เรื่องคอมมูนิเคชั่นชวนมาเจาะลึกใน Session: Communication for Monetization พูดอย่างไรให้เปลี่ยนเป็นเงิน
- คุณโน๊ต ศรัญ พาคุณตกตะกอนความคิดใน Session: Reflecting Now for Next สะท้อนปัจจุบัน ก้าวทันอนาคต
- คุณเก่ง CREATIVE TALK: เจ้าของบ้านและโฮสต์สุดอบอุ่น ที่เตรียมเซอร์ไพรส์ใหญ่มาฝากทุกคน
อีกหนึ่งไฮไลต์กิจกรรมในปีนี้ นั่นก็คือ ‘Skill Passport’ พาสปอร์ตที่จะช่วยชี้เส้นทาง และออกแบบ Journey การเรียนรู้ส่วนบุคคลของคุณ โดยเพื่อน ๆ สามารถเลือกจัดทักษะที่อยากโฟกัสได้เลย ไม่ว่าจะเป็น Marketing, Business, AI, Creativity, People หรือ Well-being
กติกาความสนุก (เฉพาะผู้ซื้อบัตรเข้างานเท่านั้นนะ บัตรฟรีหมดสิทธิ์จ้า)
1. รับพาสปอร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟ 1 คน ต่อ 1 เล่ม (ใช้ยาว ๆ ตลอดทั้ง 2 วัน)
2. เดินเข้าฟังเซสชันที่คุณเลือก เมื่อฟังจบตามจำนวนเซสชันที่กำหนด ให้สแกนรับแสตมป์เก๋ ๆ ลงพาสปอร์ตสะสมไปเรื่อย ๆ
3. สะสมแสตมป์ครบตามจำนวน นำไปเปลี่ยนเป็น Point เพื่อแลกของรางวัลสุดคูลจาก CREATIVE TALK ไม่ว่าจะเป็น พัดลมพกพา, ครีมกันแดด, ยาดมเซียงเพียว, แก้วเยติ, กระบอกน้ำสุดเท่ หรือสมุดโน้ตระดับพรีเมียม Zequenz
ปิดท้ายการเรียนรู้ เมื่อเรียนเสร็จแล้ว...ก็แดนซ์ยับสิจ๊ะ เตรียมพบกับ After Party สุดเซอร์ไพรส์
SUPALAI Presents CREATIVE TALK CONFERENCE 2026
‘The Festival of Futuristic Minds เทศกาลคนมองไกล คิดต่าง สร้างอนาคต’
- วันที่จัดงาน : วันที่ 19-20 มิถุนายน 2026
- สถานที่จัดงาน : PARAGON HALL ชั้น 5, SIAM PARAGON
- ราคาบัตร : All Access ราคา 1,890.-
- ซื้อบัตรได้ที่ : www.zipeventapp.com
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