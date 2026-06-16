HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา
  1. Kapook Hilight
    2. >

งาน CTC2026 ไม่ใช่แค่ Conference แต่คือเทศกาลอัปเกรดอนาคตคนทำงานยุค AI

          CTC2026 งานรวมคนทำงานยุค AI ที่จะพาอัปเกรดความคิด ทักษะ และอนาคต ในปี 2026 จัดเต็ม 2 วัน 19-20 มิ.ย. นี้ ณ พารากอน ฮอลล์ กรุงเทพฯ และพิเศษสุด ! รับส่วนลด 10% เพียงกรอกโค้ด KAPOOK
          ถึงเวลาเปลี่ยนภาพจำ Conference ธรรมดา ให้กลายเป็นงานเทศกาลคนมองไกล คิดต่าง สร้างอนาคตที่พิเศษกว่าใคร ! ปีนี้ SUPALAI Presents CREATIVE TALK CONFERENCE 2026 (CTC2026) กลับมาพร้อมกับความตั้งใจที่จะพาคุณก้าวข้ามทุกความท้าทาย สลัดความกังวล แล้วมา ออกแบบอนาคต ในแบบที่คุณคอนโทรลได้เอง งานนี้ไม่ใช่แค่คอนเฟอเรนซ์ธรรมดา แต่เป็น Space รวมตัวของคนที่อยากอัปเกรดตัวเองแบบก้าวกระโดด 
CTC2026

งาน SUPALAI Presents
CREATIVE TALK CONFERENCE 2026

          โดยเสิร์ฟความใหม่ไม่เหมือนใครมาถึง 5 ไฮไลต์ สำคัญที่เราดีไซน์มาเพื่อแก้ Pain Point ของคนยุคนี้โดยเฉพาะ บอกเลยว่าองค์กร คนทำงาน คนรุ่นใหม่ และคนทำธุรกิจมางานเดียว ได้กลับไปครบทุกมิติในการไปปรับใช้กับงานของตัวเอง 

1. อัปเดต Session Trends 2026-2027 ยิงยาวครึ่งวันเช้าแบบจัดเต็ม

          ไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งเดาอนาคตเอง เพราะเรารวม 6 เทรนด์ใหญ่ที่โลกกำลังต่างพูดถึงและให้ความสำคัญ ทั้ง Creativity, Business, AI & Technology, Marketing, People และ Well-being มาย่อยให้ฟังง่าย ๆ จบครบพร้อมสู้ต่อในปีนี้ ถึงปีหน้า

2. AI NIGHT ค่ำคืนที่เราจะคุยกันแต่เรื่อง AI และ AI เท่านั้น !!!!

          แน่นอนว่า AI ในวันนี้ไม่ได้เป็นแค่กระแส แต่เป็นสิ่งที่ทุกคน "ต้องรู้" และให้ความสำคัญ Creative Talk เองก็เห็นถึงความสำคัญนั้น จึงรวบตัวตึงในวงการ AI หลาย ๆ ท่านมาจัด Talk ตั้งแต่ AI Trends, AI เพื่อการทำธุรกิจ, AI และผลกระทบที่มีต่อคนทำงาน เรื่องเหล่านี้จะรวมอยู่ในช่วงเวลาเดียวคือ AI NIGHT นี้ ดังนั้นถ้าคุณสนใจเรื่อง AI ปีนี้ไม่ต้องวิ่งไล่ตาม stage แล้ว ​แค่มาช่วงค่ำคืนของ AI คุณจะได้รับรู้ความเป็นไปของ AI ทั้งหมด โดย AI NIGHT จะเกิดขึ้นในวันที่ 19 มิ.ย. ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป

3. Skill Passport กิจกรรมล่าความรู้และลุ้นรับรางวัล

          เลิกยืนงงในดงเซสชัน เพราะต่อให้เซสชันจะเยอะมากแค่ไหน เรามีระบบพาสปอร์ตช่วย ‘ชี้เส้นทาง’ และออกแบบ Journey การเรียนรู้เฉพาะบุคคล แถมฟังจบยังมีแสตมป์ให้สะสม นำ Point ไปแลกของรางวัลสุด Exclusive จาก CREATIVE TALK ได้อีก (เฉพาะผู้ซื้อบัตรเท่านั้น)

4. ขนกองทัพ Speakers ระดับอัลตร้าสมูทททมาจัดให้ถึงพารากอนฮอลล์แห่งนี้

          เตรียมพบกับตัวมัม ตัวแด๊ด ตัวจริง !! และผู้เชี่ยวชาญแถวหน้าของประเทศ ที่จะมาแชร์มุมมอง วิธีคิด และกลยุทธ์เด็ด ๆ แบบไม่มีกั๊ก ที่ผ่านการ Curate Sessions มาหลายชั่วโมง เพื่อคัดเนื้อหาให้ลีนไปจนถึงแก่นในการตอบ Pain Point การทำธุรกิจ และการทำงานอย่างแท้จริง รวมไปถึงปีนี้ยังเพิ่มความใหม่ไปอีกขั้นกับการมาจัดใจกลางเมืองที่สยามพารากอน (PARAGON HALL ชั้น 5) ย้ำว่า อย่าไปผิดที่

5. After Party ปิดท้ายวันสุดท้ายของงานกับศิลปินที่บอกเลยว่าไม่มีใคร ไม่รู้จัก !!

          แม้งานเราจะจัดเต็มเรื่องความรู้...แต่เรื่องความบันเทิงเราก็ไม่เคยแผ่ว ปล่อยจอยปิดท้ายวันกับศิลปินตัวเคะ เอ๊ะ ! ตัวเมะ เอ๊ะ ! ไม่รู้เหมือนกันเขาสายไหน แต่ที่แน่ ๆ เขาน่าจะเหมาะกับสายฮาแห่งยุค เจ้าของเพลงฮิตและคอนเทนต์สุดไวรัล ที่จะมาเอ็นเตอร์เทนให้คุณขำจนท้องแข็งและเต้นสะบัดจนลืมเหนื่อย ว่าแต่เอ๋…ใครกันนะ ขออุ๊บไว้ก่อน รอเซอร์ไพรส์วันงานจริงแน่นอนจ้า
          บอกเลยว่างานนี้ไม่ได้มีแค่แรงบันดาลใจ แต่คุณจะได้ ‘ทักษะ’ และ ‘อาวุธใหม่’ กลับไปอัปเกรดชีวิตและธุรกิจแบบก้าวกระโดดแน่นอน !  

ยิงยาวครึ่งวันเช้า ! ล็อกเป้า Session Trends 2026-2027 ที่คนทำธุรกิจ และคนทำงานต้องรู้

CTC2026

          เพราะเทรนด์ไม่ใช่เรื่องของอนาคต แต่เป็นเรื่องของตอนนี้ ถ้าไม่อยากตกขบวน ไฮไลต์ใหญ่ช่วงเช้าของงาน CTC2026 จะพาคุณไปเจาะลึกภาพรวมเทรนด์ในอีก 1-2 ปีข้างหน้าแบบอัดแน่น 6 Session ยาวต่อเนื่อง 3 ชั่วโมงเต็ม เพื่อให้ทุกคนพร้อมรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลง

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2569 (Session Trends)

  • เวลา 10.30-11.00 น. อัปเดต Trend Creativity โดยคุณภัทศา อัตตนนท์ (Jongluckdee) และ คุณวุฒิศักดิ์ อนรรฆพร (Factory01)
     
  • เวลา 11.00-11.30 น. อัปเดต Trend Business โดยคุณไตรเตชะ ตั้งมติธรรม (SUPALAI) และ คุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม (AIS)
     
  • เวลา 11.30-12.00 น. อัปเดต Trend AI and Technology โดยคุณทวิร พานิชสมบัติ (ODT) และ คุณภัทราวุธ ซื่อสัตยาศิลป์ (LINEMAN WONGNAI)
     
  • เวลา 12.00-12.30 น. อัปเดต Trend Marketing Intelligence โดยคุณโศรดา ศรประสิทธิ์ (Publicis Groupe) และ คุณไชยพงศ์ ลาภเลี้ยงตระกูล (PAM)
     
  • เวลา 12.30-13.00 น. อัปเดต Trend People Performance โดยคุณอภิชาติ ขันธวิธิ (QGEN)
     
  • เวลา 13.00-13.30 น. อัปเดต Trend Well-Being โดยคุณพัชรา ทวีชัยวัฒนะ (Allianz Ayudhya) และ แพทย์หญิงหงส์ ประสาธนากร (BDMS)

หมดยุคที่ AI เป็นแค่กระแส เพราะวันนี้มันกลายเป็น Must-Have Skill ที่คนทำงานทุกคนต้องรู้แบบเลี่ยงไม่ได้

CTC2026

           CTC2026 ปีนี้เลยจัดหนัก รวมตี้ชาว AI ใน AI NIGHT ที่จะคุยกันแต่เรื่อง AI เท่านั้น โดยได้รวบรวมตัวจริงเสียงจริงในวงการ AI มาคุยกันแบบเน้น ๆ ตั้งแต่เย็นย่ำยันค่ำ
          AI NIGHT จัดวันที่ 19 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ยิงยาวเซสชันเด็ดที่ทุกคนเลือกช้อปปิ้งความรู้ได้ตามใจชอบ โดยมีไฮไลท์หัวข้อที่น่าสนใจดังนี้ 
  • AI The Final Disruption หรือนี่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้าย ? โดย คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ (BT beartai) และ อ.ศุภเดช สุทธิพงศ์คณาสัย 
     
  • สร้างทีมการตลาดด้วย AI ใน 45 นาที โดย คุณสถาพน พัฒนะคูหา (Guardian AI)
     
  • AI Trends 2027 โดย คุณ Alvin อชิรวิชญ์ กานต์ปุระ (Rise) และ คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล (Brandbaker)
     
  • AI for Sale and Marketing สกิลเพิ่มยอดขาย 20% ทันทีด้วย AI โดย คุณอัจฉริยะ ดาโรจน์ (AIYA.AI)
     
  • AI is not everything เมื่อ AI ไม่ใช่ทุกสิ่ง ! โดย คุณโชค วิศวโยธิน (กลุ่ม AI เพื่อธุรกิจและสังคม)
     
  • AI Personal Productivity สร้างระบบการทำงานที่ทรงพลังสำหรับตัวคุณเอง โดย ภีศเดช เพชรน้อย (BASE Playhouse)
     
  • Loyalty CRM Playbook in the age of AI โดย คุณวีร์ สิรสุนทร (Primo World) 
     
  • AI for the Future of Work คนและหุ่นยนต์จะอยู่ร่วมกันอย่างไร โดย คุณณรงค์ยศ มหิทธิวาณิชชา (TWF Agency) และ คุณพิชเยนทร์ หงษ์ภักดี (anitech)

รวมพลังตัวมัม ตัวแด๊ด ที่เป็นตัวจริง ในแต่ละสาขาอาชีพบนเวที CTC2026

CTC2026

          โดยปีนี้เราขนทัพ Speakers ระดับผู้บริหารแถวหน้าของประเทศ และตัวจริงในแต่ละด้านมาสาดอินไซด์แบบไม่มีกั๊ก ลองมาดูน้ำจิ้มกันหน่อยว่ามีใคร และหัวข้อไหนที่คุณห้ามพลาด
  • คุณไตรเตชะ ตั้งมติธรรม (SUPALAI) & คุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม (AIS) แท็กทีมสองผู้บริหารที่ขับเคลื่อนธุรกิจข้ามทศวรรษ มาถอดรหัสว่าอนาคตของธุรกิจที่จะอยู่รอดได้จริง หน้าตาเป็นอย่างไร ใน Session: Trends 2026-2027: Business
     
  • คุณกล้า ตั้งสุวรรณ (Wisesight) ชวนคุณมาเป็นสายลับขยี้ข้อมูลใน Session: Social Spy ภารกิจลับ จับสัญญาณคู่แข่ง
     
  • คุณสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (นิ้วกลม) ชวนทุกคนมาทบทวนเพื่อมองอนาคตอย่างเห็นทาง ใน Session: What the World Can't Take Away โลกควบคุมไม่ได้ แต่ชีวิตยังออกแบบได้
     
  • อาจารย์ ตฤณห์ โพธิ์รักษา ชวนมาเจาะลึกจิตวิทยาชั้นเซียนใน Session: The Art of Reading People in Business ศาสตร์ของการอ่านคน ก่อนปิดดีลธุรกิจ
     
  • คุณแอนนาเบล คชนันทน์ ชวนมาปรับมายด์เซ็ตการเงินที่ทุกคนนำไปใช้ได้ ใน Session: The Blueprint of Futuristic Wealth พิมพ์เขียวทางความคิด เป็นสถาปนิกการเงินของตัวเอง
     
  • คุณบุณย์ญานุช บุญบำรุงทรัพย์ ตัวแม่เรื่องคอมมูนิเคชั่นชวนมาเจาะลึกใน Session: Communication for Monetization พูดอย่างไรให้เปลี่ยนเป็นเงิน
     
  • คุณโน๊ต ศรัญ พาคุณตกตะกอนความคิดใน Session: Reflecting Now for Next สะท้อนปัจจุบัน ก้าวทันอนาคต
     
  • คุณเก่ง CREATIVE TALK: เจ้าของบ้านและโฮสต์สุดอบอุ่น ที่เตรียมเซอร์ไพรส์ใหญ่มาฝากทุกคน
          สามารถรับชม Session อีกมากมายได้ที่นี่
CTC2026

          อีกหนึ่งไฮไลต์กิจกรรมในปีนี้ นั่นก็คือ ‘Skill Passport’ พาสปอร์ตที่จะช่วยชี้เส้นทาง และออกแบบ Journey การเรียนรู้ส่วนบุคคลของคุณ โดยเพื่อน ๆ สามารถเลือกจัดทักษะที่อยากโฟกัสได้เลย ไม่ว่าจะเป็น Marketing, Business, AI, Creativity, People หรือ Well-being

กติกาความสนุก (เฉพาะผู้ซื้อบัตรเข้างานเท่านั้นนะ บัตรฟรีหมดสิทธิ์จ้า)

          1. รับพาสปอร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟ 1 คน ต่อ 1 เล่ม (ใช้ยาว ๆ ตลอดทั้ง 2 วัน)

          2. เดินเข้าฟังเซสชันที่คุณเลือก เมื่อฟังจบตามจำนวนเซสชันที่กำหนด ให้สแกนรับแสตมป์เก๋ ๆ ลงพาสปอร์ตสะสมไปเรื่อย ๆ

          3. สะสมแสตมป์ครบตามจำนวน นำไปเปลี่ยนเป็น Point เพื่อแลกของรางวัลสุดคูลจาก CREATIVE TALK ไม่ว่าจะเป็น พัดลมพกพา, ครีมกันแดด, ยาดมเซียงเพียว, แก้วเยติ, กระบอกน้ำสุดเท่ หรือสมุดโน้ตระดับพรีเมียม Zequenz

ปิดท้ายการเรียนรู้ เมื่อเรียนเสร็จแล้ว...ก็แดนซ์ยับสิจ๊ะ เตรียมพบกับ After Party สุดเซอร์ไพรส์

CTC2026

          สาระเราจัดเต็ม... แต่เรื่องความบันเทิงเราก็ไม่เคยแผ่ว เรียนกันมาเหนื่อย ๆ ตลอดทั้งวัน ถึงเวลาปล่อยจอยปล่อยใจใน After Party ของปีนี้ ที่บอกเลยว่าไลน์อัปเด็ดจนทีมงานยังตื่นเต้น
          ถึงแม้เราจะยังเปิดเผยชื่อตรง ๆ ไม่ได้ แต่ขอใบ้ให้แค่นี้... เขาคนนี้คือ "ตัวพ่อสายฮาแห่งยุค" เจ้าของคอนเทนต์สุดไวรัลหน้ากล้องที่ทุกคนต้องเคยดู เป็นทั้งพิธีกรฝีปากกล้าสุดกวน และนักร้องหนุ่มเสียงนุ่มที่ร้องเพลงรักก็ซึ้งจัด ร้องเพลงมันส์ก็ทำเวทีไฟลุก บอกเลยว่างานนี้เตรียมขำจนท้องแข็ง และโยกกันจนเจ็บขาแน่นอน  ใครอยากรู้ว่าบอสใหญ่สายฮาคนนี้เป็นใคร... ต้องมาพิสูจน์ด้วยตาตัวเองในงานเท่านั้น !
          ใครเจอคอนเทนต์นี้อย่าลืมส่งไปให้ชาวแก๊งอัปเดตกันด้วยนะ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนมางาน SUPALAI Presents CREATIVE TALK CONFERENCE 2026 แล้วเจอกัน

SUPALAI Presents CREATIVE TALK CONFERENCE 2026
‘The Festival of Futuristic Minds เทศกาลคนมองไกล คิดต่าง สร้างอนาคต’

  • วันที่จัดงาน : วันที่ 19-20 มิถุนายน 2026
  • สถานที่จัดงาน : PARAGON HALL ชั้น 5, SIAM PARAGON
  • ราคาบัตร : All Access ราคา 1,890.-
  • ซื้อบัตรได้ที่ : www.zipeventapp.com
    กรอกโค้ด KAPOOK รับส่วนลด 10% สำหรับซื้อบัตรปกติ

#CREATIVETALK #CTC2026 #SUPALAI

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
งาน CTC2026 ไม่ใช่แค่ Conference แต่คือเทศกาลอัปเกรดอนาคตคนทำงานยุค AI โพสต์เมื่อ 16 มิถุนายน 2569 เวลา 14:54:01
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 เป๋าตัง ราคาน้ำมันวันนี้ ทราย สก๊อต ลูกปัด ชลนรรจ์ World Cup 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย