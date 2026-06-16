เปิด 2 วิธีที่จะทำให้ สหรัฐฯ กับ อิหร่าน เจอกันในฟุตบอลโลก 2026 รอบต่อไป แม้การเมืองคุกรุ่น

ไขปริศนา สหรัฐอเมริกา กับ อิหร่าน เจอกันในฟุตบอลโลก 2026 ได้ไหม มีเพียง 2 หนทางเท่านั้น ในอดีตเคยเกิดขึ้นมาแล้ว แม้สถานการณ์การเมืองจะคุกรุ่น
คำตอบคือ ได้ โดยมีเพียง 2 เงื่อนไขที่จะเกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับตารางบอลโลก 2026 ของรอบแรก
ภาพจาก SAN / AFP
- สหรัฐอเมริกา จบอันดับ 2 ของกลุ่ม ดี
- อิหร่าน จบอันดับ 2 ของกลุ่ม จี
ภาพจาก Patrick T. Fallon / AFP
- สหรัฐอเมริกา จบอันดับ 1 ของกลุ่ม ดี
- อิหร่าน จบอันดับ 1 ของกลุ่ม จี
- ทั้ง 2 ทีม สามารถเอาชนะในรอบ 32 ทีมได้
อย่างไรก็ตาม ยังมีเงื่อนไขการจบอันดับ 3 ของกลุ่มอีกที่ยังสามารถเจอกันได้ แต่ตัวแปรที่ใช้คำนวณมีมากเกินไปจนต้องรอให้มีผลการแข่งขันชัดเจนก่อน ถึงจะสามารถคำนวณอีกได้
ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกา กับ อิหร่าน เคยเจอกันในฟุตบอลโลก 1998 มาแล้ว ในช่วงที่สถานการณ์การเมืองคุกรุ่น โดยเกมนั้นอิหร่านเอาชนะไปได้ 2-1
ก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 มีเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมือง โดยเฉพาะเรื่องสหรัฐอเมริกากับอิหร่านที่กำลังคุกรุ่น แบบนี้จะมีปัญหาอะไรไหม ?
วันที่ 16 มิถุนายน 2569 กระปุกดอทคอม คิดคำถามได้ข้อหนึ่งขึ้นมาว่า การแข่งขันฟุตบอลโลกหนนี้ ที่สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพ ตารางบอลจะมีโอกาสเจออิหร่านได้ไหม ?
คำตอบคือ ได้ โดยมีเพียง 2 เงื่อนไขที่จะเกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับตารางบอลโลก 2026 ของรอบแรก
ภาพจาก SAN / AFP
1. เจอกันรอบ 32 ทีม
- สหรัฐอเมริกา จบอันดับ 2 ของกลุ่ม ดี
- อิหร่าน จบอันดับ 2 ของกลุ่ม จี
ภาพจาก Patrick T. Fallon / AFP
2. เจอกันรอบ 16 ทีม
- สหรัฐอเมริกา จบอันดับ 1 ของกลุ่ม ดี
- อิหร่าน จบอันดับ 1 ของกลุ่ม จี
- ทั้ง 2 ทีม สามารถเอาชนะในรอบ 32 ทีมได้
อย่างไรก็ตาม ยังมีเงื่อนไขการจบอันดับ 3 ของกลุ่มอีกที่ยังสามารถเจอกันได้ แต่ตัวแปรที่ใช้คำนวณมีมากเกินไปจนต้องรอให้มีผลการแข่งขันชัดเจนก่อน ถึงจะสามารถคำนวณอีกได้
ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกา กับ อิหร่าน เคยเจอกันในฟุตบอลโลก 1998 มาแล้ว ในช่วงที่สถานการณ์การเมืองคุกรุ่น โดยเกมนั้นอิหร่านเอาชนะไปได้ 2-1