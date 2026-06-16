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เปิด 2 วิธีที่จะทำให้ สหรัฐฯ กับ อิหร่าน เจอกันในฟุตบอลโลก 2026 รอบต่อไป แม้การเมืองคุกรุ่น

          ไขปริศนา สหรัฐอเมริกา กับ อิหร่าน เจอกันในฟุตบอลโลก 2026 ได้ไหม มีเพียง 2 หนทางเท่านั้น ในอดีตเคยเกิดขึ้นมาแล้ว แม้สถานการณ์การเมืองจะคุกรุ่น

สหรัฐอเมริกา กับ อิหร่าน ฟุตบอลโลก 2026

          ก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 มีเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมือง โดยเฉพาะเรื่องสหรัฐอเมริกากับอิหร่านที่กำลังคุกรุ่น แบบนี้จะมีปัญหาอะไรไหม ?

          วันที่ 16 มิถุนายน 2569 กระปุกดอทคอม คิดคำถามได้ข้อหนึ่งขึ้นมาว่า การแข่งขันฟุตบอลโลกหนนี้ ที่สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพ ตารางบอลจะมีโอกาสเจออิหร่านได้ไหม ?

          คำตอบคือ ได้ โดยมีเพียง 2 เงื่อนไขที่จะเกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับตารางบอลโลก 2026 ของรอบแรก

อิหร่าน
ภาพจาก SAN / AFP

1. เจอกันรอบ 32 ทีม

          - สหรัฐอเมริกา จบอันดับ 2 ของกลุ่ม ดี

          - อิหร่าน จบอันดับ 2 ของกลุ่ม จี

อเมริกา
ภาพจาก Patrick T. Fallon / AFP

2. เจอกันรอบ 16 ทีม

          - สหรัฐอเมริกา จบอันดับ 1 ของกลุ่ม ดี

          - อิหร่าน จบอันดับ 1 ของกลุ่ม จี

          - ทั้ง 2 ทีม สามารถเอาชนะในรอบ 32 ทีมได้

          อย่างไรก็ตาม ยังมีเงื่อนไขการจบอันดับ 3 ของกลุ่มอีกที่ยังสามารถเจอกันได้ แต่ตัวแปรที่ใช้คำนวณมีมากเกินไปจนต้องรอให้มีผลการแข่งขันชัดเจนก่อน ถึงจะสามารถคำนวณอีกได้

          ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกา กับ อิหร่าน เคยเจอกันในฟุตบอลโลก 1998 มาแล้ว ในช่วงที่สถานการณ์การเมืองคุกรุ่น โดยเกมนั้นอิหร่านเอาชนะไปได้ 2-1

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เปิด 2 วิธีที่จะทำให้ สหรัฐฯ กับ อิหร่าน เจอกันในฟุตบอลโลก 2026 รอบต่อไป แม้การเมืองคุกรุ่น อัปเดตล่าสุด 16 มิถุนายน 2569 เวลา 17:17:05 1,278 อ่าน
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