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ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 17 มิ.ย. ดูฟรี 1 คู่ทีมแชมป์เก่า เช็กโปรแกรมบอลโลกที่นี่

          ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 วันที่ 17 มิถุนายน 2569 ดูฟรีทีมแชมป์บอลโลกสมัยล่าสุด ด้านฝรั่งเศส ชน เซเนกัล คู่ใหญ่เหมือนกัน

ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026

          เปิดฉากไปหลายคู่แล้วสำหรับ ฟุตบอลโลก 2026 งานนี้ตัวเต็งอย่าง บราซิล สเปน หรือ เนเธอร์แลนด์ สะดุดพลาดคว้า 3 คะแนนตั้งแต่เกมแรก แต่ยังเหลือคิวของทีมใหญ่อื่น ๆ ได้โชว์ชั้นเชิงลุ้นประเดิมเก็บชัยชนะนัดเปิดตัวของกลุ่มอีกหลายทีม

          วันที่ 17 มิถุนายน 2569 มีการแข่งขัน 4 คู่ เป็นคิวของ อาร์เจนตินา แชมป์เก่า ที่แฟน ๆ เตรียมได้รับชมฟรีผ่าน Monomax Sports ช่อง 29 ส่วนไฮไลต์อีกคู่หนีไม่พ้น ฝรั่งเศส รองแชมป์เก่า ที่เรียกตัวซุปตาร์มาเต็มทีม ก็มีคิวลงเตะเช่นกัน 

โปรแกรมฟุตบอลโลก 17 มิถุนายน 2569 (เช้าวันพุธ)

          - กลุ่ม ไอ : ฝรั่งเศส พบ เซเนกัล เวลา 02.00 น.

          - กลุ่ม ไอ : อิรัก พบ นอร์เวย์ เวลา 05.00 น.

          - กลุ่ม เจ : อาร์เจนตินา พบ แอลจีเรีย เวลา 08.00 น. (ดูฟรี Monomax Sports ถ่ายทอดสด)

          - กลุ่ม เจ : ออสเตรีย พบ จอร์แดน เวลา 11.00 น.
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ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 17 มิ.ย. ดูฟรี 1 คู่ทีมแชมป์เก่า เช็กโปรแกรมบอลโลกที่นี่ โพสต์เมื่อ 16 มิถุนายน 2569 เวลา 19:13:42 2,885 อ่าน
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