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ขนส่งขับรถ แต่เจอป้ายปริศนาอ่านแล้วเอ๊ะ จนกลายเป็นไวรัล 5 แสน จะอวดทำไม

          ขนส่งขับรถ แต่เจอป้ายปริศนาอ่านแล้วเอ๊ะ จนกลายเป็นไวรัล 5 แสนครั้ง คำว่าขายกุ้งเป็น จะอวดทำไมกัน

ขายกุ้งเป็น

          วันที่ 17 มิถุนายน 2569 TikTok @bxekrubtc1 ที่เจ้าของช่องประกอบอาชีพขนส่ง มีการเล่าประสบการณ์การพบเจอสิ่งต่าง ๆ บนท้องถนน จนกระทั่งเจอรถคันหนึ่งที่ทำให้กลายเป็นไวรัล 5 แสนครั้ง

ขายกุ้งเป็น
ภาพจาก TikTok @bxekrubtc1

          เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่า รถกระบะคันหน้า ติดป้ายว่า "ขายกุ้งเป็น" อ่านแวบแรกแล้วก็คิดต่อไปว่า แล้วจะอวดทำไมว่าขายเป็น แต่ความจริงไม่ใช่เช่นนั้น คำว่า ขายกุ้งเป็น คือ การขายกุ้งตัวเป็น ๆ ต่างหาก

ขายกุ้งเป็น
ภาพจาก TikTok @bxekrubtc1


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ขนส่งขับรถ แต่เจอป้ายปริศนาอ่านแล้วเอ๊ะ จนกลายเป็นไวรัล 5 แสน จะอวดทำไม โพสต์เมื่อ 17 มิถุนายน 2569 เวลา 09:33:04 5,470 อ่าน
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