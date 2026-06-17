ขนส่งขับรถ แต่เจอป้ายปริศนาอ่านแล้วเอ๊ะ จนกลายเป็นไวรัล 5 แสน จะอวดทำไม

ขนส่งขับรถ แต่เจอป้ายปริศนาอ่านแล้วเอ๊ะ จนกลายเป็นไวรัล 5 แสนครั้ง คำว่าขายกุ้งเป็น จะอวดทำไมกัน
วันที่ 17 มิถุนายน 2569 TikTok @bxekrubtc1 ที่เจ้าของช่องประกอบอาชีพขนส่ง มีการเล่าประสบการณ์การพบเจอสิ่งต่าง ๆ บนท้องถนน จนกระทั่งเจอรถคันหนึ่งที่ทำให้กลายเป็นไวรัล 5 แสนครั้ง
ภาพจาก TikTok @bxekrubtc1
เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่า รถกระบะคันหน้า ติดป้ายว่า "ขายกุ้งเป็น" อ่านแวบแรกแล้วก็คิดต่อไปว่า แล้วจะอวดทำไมว่าขายเป็น แต่ความจริงไม่ใช่เช่นนั้น คำว่า ขายกุ้งเป็น คือ การขายกุ้งตัวเป็น ๆ ต่างหาก
ภาพจาก TikTok @bxekrubtc1