ส่องภาพ ถนนลาดพร้าวยุบตัว ลึก 1.5 เมตร หน้าโลตัสบางกะปิ คาดซ่อมเสร็จตอนไหน

เปิดภาพถนนลาดพร้าวทรุดตัว หน้าโลตัสบางกะปิ เป็นหลุมลึก 1.5 เมตร เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมตลอดทั้งคืน อัปเดตสถานการณ์ล่าสุด
วันที่ 17 มิถุนายน 2569 กรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขเหตุผิวจราจรทรุดตัวบนถนนลาดพร้าว ขาออก มุ่งหน้าตลาดบางกะปิ บริเวณหน้าโลตัส บางกะปิ หลังเกิดเหตุเมื่อช่วงค่ำวันที่ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องตลอดทั้งคืน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สน.ลาดพร้าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สน.ลาดพร้าว
จากการตรวจสอบเบื้องต้น จุดเกิดเหตุเป็นการทรุดตัวของผิวจราจรขนาดประมาณ 3 x 4 เมตร ลึกประมาณ 1.5 เมตร เจ้าหน้าที่ได้เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ พร้อมตรวจสอบสภาพโครงสร้างและดำเนินการซ่อมแซมตามหลักวิศวกรรม โดยใช้ปูนทรายอัดลงในจุดที่เกิดการทรุดตัวเพื่อเสริมความแข็งแรงของโครงสร้าง ก่อนเทปูนชนิดแห้งเร็ว และปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อเวลา 01.00 น. ของวันที่ 17 มิถุนายน
ต่อมา เวลา 01.45 น. สน.ลาดพร้าว รายงานความคืบหน้าว่า เจ้าหน้าที่และทีมช่างได้ดำเนินการเทปูนชนิด Fast Setting เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรอให้ปูนแห้งและเซ็ตตัว ในช่วงเช้ามืด เจ้าหน้าที่พบว่าปูนที่เทไว้ยังไม่แห้งสมบูรณ์ จึงมีความจำเป็นต้องปิดพื้นที่ซ่อมแซมบางส่วนอีกครั้ง เพื่อดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมและยกระดับความปลอดภัยในการสัญจร โดยยืนยันว่าในภาพรวมยังไม่พบปัญหาด้านการจราจร การเคลื่อนตัวของรถยนต์ยังเป็นไปตามปกติ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณดังกล่าวเป็นการชั่วคราวจนกว่างานจะแล้วเสร็จ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สน.ลาดพร้าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สน.ลาดพร้าว
ต่อมา นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่ากทม. ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักการโยธา สำนักงานเขตบางกะปิ การไฟฟ้านครหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการแก้ไขตลอดทั้งคืน จนสามารถคืนสภาพผิวจราจรและเปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางได้ตามปกติเมื่อเวลา 05.00 น. ของวันที่ 17 มิถุนายน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สน.ลาดพร้าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สน.ลาดพร้าว
ทั้งนี้ ณ เวลา 06.00 น. ยังคงมีการปิดเฉพาะจุดที่มีการซ่อมแซมชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับผิวจราจรเพิ่มเติมเล็กน้อย โดย กทม. จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสาเหตุของการทรุดตัวอย่างละเอียด รวมถึงประเมินความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างในพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำในอนาคต พร้อมขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือและขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สน.ลาดพร้าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สน.ลาดพร้าว
ล่าสุด เวลา 08.50 น. ขณะนี้สามารถเปิดการจราจรได้ตามปกติทุกช่องทางแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ลาดพร้าว พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบความเรียบร้อยในพื้นที่ ไม่พบปัญหาเพิ่มเติม ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สน.ลาดพร้าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก FM91 Trafficpro
ภาพจาก เฟซบุ๊ก FM91 Trafficpro
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