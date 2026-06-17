นายหน้าทำคลิปขายคอนโดหรู แต่ดันลบคนชุดเขียวออกไม่เป็น กลายเป็นไวรัลโดนเส้น

นายหน้าสาวขายคอนโดหรู จ้างคนมาสวมชุดเขียว แต่ดันลบคนออกไม่เป็น เลยปล่อยมาทั้งแบบนี้ คนโดนเส้นจนเป็นไวรัล รู้ได้เลยไม่ได้ใช้ AI ช่วย
ในขณะที่งานโฆษณามักหาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ในการถ่ายทำ เพื่อให้นำเสนอสินค้าได้อย่างสุดว้าวชวนติดตาม แต่บางครั้งเมื่อการตัดต่อหรือใส่เอกเฟกต์ต่าง ๆ กลายมาเป็นเรื่องยุ่งยากเกินฝีมือคนทำ ชิ้นงานที่ออกมากลับเป็นไวรัลชวนฮาไปซะอย่างนั้น ดังเช่นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์รายนี้ ที่เมื่อลบคนสวมชุดเขียวออกจากคลิปไม่เป็น ก็ปล่อยภาพออกไปทั้ง ๆ แบบนั้น
คลิปขายคอนโดที่กลายเป็นไวรัลนี้ ถูกโพสต์โดยอินสตาแกรม realestate_japan_miho เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569 พร้อมกับการบรรยายคุณสมบัติต่าง ๆ ของคอนโดยูนิตนี้ ซึ่งตั้งอยู่บนชั้นที่ 12 ของอาคารในย่านใจกลางของกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ภาพจาก Instagram realestate_japan_miho
แต่สิ่งที่ชวนสะดุดตาสุด ๆ จนทำให้คนจำได้ ก็คือคลิปของเธอที่มีการพาทัวร์ห้องต่าง ๆ โดยมีคนสวมชุดเขียวมาทำหน้าที่เปิดประตูห้องต่าง ๆ พร้อมกับพยายามหลบกล้องไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งตามปกติแล้วคนสวมชุดเขียว หรืออะไรที่เป็นกรีนสกรีนแบบนี้ มักจะถูกลบหายไปในขั้นตอนการตัดต่อ แต่ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์สาว กลับปล่อยภาพออกมาทั้ง ๆ แบบนี้
"ขอโทษนะคะ แต่ฉันไม่รู้ว่าจะตัดต่อหนุ่มชุดเขียวออกยังไง" นายหน้า ระบุในแคปชั่น ขณะที่ในโพสต์ของเธอยังบอกด้วยว่า "บางทีฉันคงต้องการคนตัดต่อ"
แต่กลายเป็นว่าคลิปที่ยังมองเห็นคนสวมชุดสีเขียวนี้ กลับดึงดูดความสนใจและกลายมาเป็นไวรัลชวนฮา ที่ถูกคนนำมาโพสต์ต่อบนโซเชียลกันจำนวนมาก โดยมีหลายคอมเมนต์บอกเลยว่าโดนเส้นจัด และชี้ว่านี่คงเป็นคลิปขายบ้านที่ปลอด AI มากที่สุดเท่าที่เคยเห็น
ภาพจาก Instagram realestate_japan_miho
นอกจากนี้ ยังมีหลาย ๆ คนแอบจับสังเกตได้ว่า จริง ๆ แล้ว "หนุ่มชุดเขียว" ที่เธอบอก อาจจะไม่ใช่หนุ่มจริง ๆ ก็ได้ ดูจากลักษณะร่างกายที่เหมือนกับผู้หญิงมากกว่า ซึ่งทางนายหน้าก็เข้ามายืนยันความสงสัยว่า "ความจริงคือ นี่ไม่ใช่ 'เขา'"
ภาพจาก Instagram realestate_japan_miho
สำหรับคอนโดหรูที่ มิโฮ นำมาโพสต์ขายนี้ ตั้งอยู่ใจกลางโตเกียว มาพร้อมกับวิวอันน่าทึ่ง มองเห็นโตเกียวทาวเวอร์จากหน้าต่าง มีพื้นที่รวม 102.21 ตารางเมตร มีสิ่งอำนวยความสะดวกระดับ 5 ดาว ทั้งสปา สระว่ายน้ำในร่ม ฟิตเนส บาร์เลาจน์ และพื้นที่ทำงาน ห่างจากสถานีรถไฟเพียง 5-7 นาที สนนราคาที่ 880 ล้านเยน (ราว 178 ล้านบาท)