HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ไอดอลสาว โดนขุดอดีตฉาว หลังเดบิวต์ 2 วัน อ้างเคยรับงานหวิว เซอร์วิสสำหรับผู้ใหญ่

          ไอดอลสาว เพิ่งเดบิวต์แค่ 2 วัน ถูกขุดอดีตฉาว อ้างเคยรับงานสำหรับผู้ใหญ่ ชี้มีทั้งนัดเดินเล่น นวด หรือแม้แต่เซอร์วิสถึงบ้าน ค่ายโดนสวดยับ ค้นประวัติไม่เจอจริง หรือแกล้งทำเป็นไม่รู้ 

ไอดอลสาวถูกขุดอดีตฉาว

          วันที่ 14 มิถุนายน 2569 เว็บไซต์ Hk01 รายงานข่าวอื้อฉาววงการไอดอลญี่ปุ่น เมื่อวงไอดอล DREAMING MONSTER เพิ่งจะเปิดตัวสมาชิกใหม่ 2 คน ได้เพียง 2 วัน ก็เจอชาวเน็ตขุดอดีตของ นากาโนะ เซระ หนึ่งในสมาชิกใหม่ ว่าเคยรับงานสยิวมาก่อนในอุตสาหกรรมความบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่

          สำหรับวง DREAMING MONSTER เป็นวงไอดอลญี่ปุ่น ซึ่งนำเสนอภาพลักษณ์ไอดอลผู้ใหญ่ โดยมีสมาชิกอายุเกิน 20 ปีขึ้นไป เพื่อจะสื่อถึงแฟน ๆ ว่า "ไม่มีอะไรสายเกินกว่าจะเริ่มต้น" โดยทางวงเพิ่งเปิดตัว 2 สมาชิกใหม่ไปเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ที่ผ่านมา คือ นากาโนะ เซระ กับ มิยู ฟูคุอิ 

          แต่กลายเป็นว่า นากาโนะ เซระ วัย 20 ปี ซึ่งเพิ่งจะเดบิวต์ในฐานะน้องเล็กของวง กลับโดนชาวเน็ตแฉว่า จริง ๆ แล้วเธอเคยรับจ็อบอยู่ที่ร้านแห่งหนึ่งมาก่อน โดยใช้นามแฝงว่า "โคยูกิ" 

          จากโปรไฟล์ที่ร้านบรรยายว่าเธอเป็นสาวหวาน หน้าตาน่ารัก มีความโลลิเล็กน้อย เพิ่งจบชั้นมัธยมปลาย สูง 167 เซนติเมตร และมีหน้าอกคัพ F 

ไอดอลสาวถูกขุดอดีตฉาว
ภาพจาก X @sera__DM

          สำหรับบริการของทางร้าน มีแพ็กเกจต่าง ๆ เช่น คอร์สเดินเล่นด้วยกัน 3 ชั่วโมง 35,980 เยน (ราว 7,300 บาท) รวมถึงบริการถูกสุดอย่าง "แพ็กเกจนวดอโรมา" 40 นาที และ "แพ็กเกจผ่อนคลาย" เริ่มต้นที่ 5,980 เยน (ราว 1,200 บาท)

ไอดอลสาวถูกขุดอดีตฉาว
ภาพจาก X @sera__DM

          นอกจากนี้ยังมีบริการถึงบ้าน แม้ว่าทางร้านจะยืนยันว่าเซอร์วิสที่มีนั้นไม่มีการค้าประเวณี เป็นเพียงบริการนัดเดตและดูแลกันแบบถูกกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ทางสื่อชี้ว่าหากพนักงานเกิดเคมีตรงกับลูกค้า จะมีอะไรตามมาก็ยากจะบอก

          การขุดอดีตดังกล่าวทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากตกตะลึง พากันวิจารณ์การตรวจสอบประวัติของทางค่ายที่ทำได้แย่มาก ๆ โดยมีคอมเมนต์หนึ่งชี้ว่า "แค่เสิร์ชก็เจอแล้ว ทางค่ายไม่รู้จริง ๆ หรือแกล้งทำเป็นไม่รู้"

ไอดอลสาวถูกขุดอดีตฉาว
ภาพจาก X @sera__DM

ไอดอลสาวถูกขุดอดีตฉาว
ภาพจาก X @sera__DM


ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01







เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไอดอลสาว โดนขุดอดีตฉาว หลังเดบิวต์ 2 วัน อ้างเคยรับงานหวิว เซอร์วิสสำหรับผู้ใหญ่ โพสต์เมื่อ 17 มิถุนายน 2569 เวลา 12:59:25
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 เป๋าตัง ราคาน้ำมันวันนี้ ทราย สก๊อต ลูกปัด ชลนรรจ์ World Cup 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย