ไอดอลสาว โดนขุดอดีตฉาว หลังเดบิวต์ 2 วัน อ้างเคยรับงานหวิว เซอร์วิสสำหรับผู้ใหญ่

ไอดอลสาว เพิ่งเดบิวต์แค่ 2 วัน ถูกขุดอดีตฉาว อ้างเคยรับงานสำหรับผู้ใหญ่ ชี้มีทั้งนัดเดินเล่น นวด หรือแม้แต่เซอร์วิสถึงบ้าน ค่ายโดนสวดยับ ค้นประวัติไม่เจอจริง หรือแกล้งทำเป็นไม่รู้
สำหรับวง DREAMING MONSTER เป็นวงไอดอลญี่ปุ่น ซึ่งนำเสนอภาพลักษณ์ไอดอลผู้ใหญ่ โดยมีสมาชิกอายุเกิน 20 ปีขึ้นไป เพื่อจะสื่อถึงแฟน ๆ ว่า "ไม่มีอะไรสายเกินกว่าจะเริ่มต้น" โดยทางวงเพิ่งเปิดตัว 2 สมาชิกใหม่ไปเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ที่ผ่านมา คือ นากาโนะ เซระ กับ มิยู ฟูคุอิ
แต่กลายเป็นว่า นากาโนะ เซระ วัย 20 ปี ซึ่งเพิ่งจะเดบิวต์ในฐานะน้องเล็กของวง กลับโดนชาวเน็ตแฉว่า จริง ๆ แล้วเธอเคยรับจ็อบอยู่ที่ร้านแห่งหนึ่งมาก่อน โดยใช้นามแฝงว่า "โคยูกิ"
จากโปรไฟล์ที่ร้านบรรยายว่าเธอเป็นสาวหวาน หน้าตาน่ารัก มีความโลลิเล็กน้อย เพิ่งจบชั้นมัธยมปลาย สูง 167 เซนติเมตร และมีหน้าอกคัพ F
ภาพจาก X @sera__DM
ภาพจาก X @sera__DM
การขุดอดีตดังกล่าวทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากตกตะลึง พากันวิจารณ์การตรวจสอบประวัติของทางค่ายที่ทำได้แย่มาก ๆ โดยมีคอมเมนต์หนึ่งชี้ว่า "แค่เสิร์ชก็เจอแล้ว ทางค่ายไม่รู้จริง ๆ หรือแกล้งทำเป็นไม่รู้"
ภาพจาก X @sera__DM
ภาพจาก X @sera__DM
วันที่ 14 มิถุนายน 2569 เว็บไซต์ Hk01 รายงานข่าวอื้อฉาววงการไอดอลญี่ปุ่น เมื่อวงไอดอล DREAMING MONSTER เพิ่งจะเปิดตัวสมาชิกใหม่ 2 คน ได้เพียง 2 วัน ก็เจอชาวเน็ตขุดอดีตของ นากาโนะ เซระ หนึ่งในสมาชิกใหม่ ว่าเคยรับงานสยิวมาก่อนในอุตสาหกรรมความบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่
สำหรับวง DREAMING MONSTER เป็นวงไอดอลญี่ปุ่น ซึ่งนำเสนอภาพลักษณ์ไอดอลผู้ใหญ่ โดยมีสมาชิกอายุเกิน 20 ปีขึ้นไป เพื่อจะสื่อถึงแฟน ๆ ว่า "ไม่มีอะไรสายเกินกว่าจะเริ่มต้น" โดยทางวงเพิ่งเปิดตัว 2 สมาชิกใหม่ไปเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ที่ผ่านมา คือ นากาโนะ เซระ กับ มิยู ฟูคุอิ
แต่กลายเป็นว่า นากาโนะ เซระ วัย 20 ปี ซึ่งเพิ่งจะเดบิวต์ในฐานะน้องเล็กของวง กลับโดนชาวเน็ตแฉว่า จริง ๆ แล้วเธอเคยรับจ็อบอยู่ที่ร้านแห่งหนึ่งมาก่อน โดยใช้นามแฝงว่า "โคยูกิ"
จากโปรไฟล์ที่ร้านบรรยายว่าเธอเป็นสาวหวาน หน้าตาน่ารัก มีความโลลิเล็กน้อย เพิ่งจบชั้นมัธยมปลาย สูง 167 เซนติเมตร และมีหน้าอกคัพ F
ภาพจาก X @sera__DM
สำหรับบริการของทางร้าน มีแพ็กเกจต่าง ๆ เช่น คอร์สเดินเล่นด้วยกัน 3 ชั่วโมง 35,980 เยน (ราว 7,300 บาท) รวมถึงบริการถูกสุดอย่าง "แพ็กเกจนวดอโรมา" 40 นาที และ "แพ็กเกจผ่อนคลาย" เริ่มต้นที่ 5,980 เยน (ราว 1,200 บาท)
ภาพจาก X @sera__DM
นอกจากนี้ยังมีบริการถึงบ้าน แม้ว่าทางร้านจะยืนยันว่าเซอร์วิสที่มีนั้นไม่มีการค้าประเวณี เป็นเพียงบริการนัดเดตและดูแลกันแบบถูกกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ทางสื่อชี้ว่าหากพนักงานเกิดเคมีตรงกับลูกค้า จะมีอะไรตามมาก็ยากจะบอก
การขุดอดีตดังกล่าวทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากตกตะลึง พากันวิจารณ์การตรวจสอบประวัติของทางค่ายที่ทำได้แย่มาก ๆ โดยมีคอมเมนต์หนึ่งชี้ว่า "แค่เสิร์ชก็เจอแล้ว ทางค่ายไม่รู้จริง ๆ หรือแกล้งทำเป็นไม่รู้"
ภาพจาก X @sera__DM
ภาพจาก X @sera__DM
ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01