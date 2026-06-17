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ใครเป็นคนทำ ? แมลงสาบปริศนาในต้มยำ แต่ร้านโยนผิดให้ไรเดอร์ ส่อโป๊ะจนลูกค้ารีวิว 1 ดาว

          ดราม่า ลูกค้าสั่งต้มยำเจอแมลงสาบในถุง ร้านโยนบาปให้ไรเดอร์ แถมขู่ถ้าวิ่งรับงานอีกจะร้องเรียนแอปฯ แต่คนสั่งซื้อไม่เชื่อ เข้าไปรีวิว 1 ดาวทันที

แมลงสาบในอาหาร

          วันที่ 16 มิถุนายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ เผยเรื่องราวร้องทุกข์ของไรเดอร์รายหนึ่ง ออกมาเล่าเหตุการณ์ที่ลูกค้าพบแมลงสาบอยู่ภายในถุงต้มยำที่สั่งผ่านแอปฯ เดลิเวอรี ขณะที่ทางร้านปัดว่าไม่ได้เป็นคำทำ คล้ายกับว่าจะโบ้ยให้ทางไรเดอร์เป็นฝ่ายผิดแทน

          ไรเดอร์รายดังกล่าวเล่าว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ 3 ทุ่มของวันที่ 14 มิถุนายน ขณะวิ่งงานอยู่ในพื้นที่ถนนจันทร์-สาธุประดิษฐ์ โดยได้รับออเดอร์พ่วงทั้งหมด 3 ร้าน หนึ่งในนั้นเป็นร้านอาหารแห่งหนึ่งในย่านสาธุประดิษฐ์ 20

แมลงสาบในอาหาร

          ระหว่างเข้าไปรับอาหาร ไรเดอร์แจ้งเลขออเดอร์ตามปกติและยืนรออยู่หน้าร้านราว 10 นาที เห็นทางร้านนำอาหารใส่ถุงมาวางไว้ แต่ไม่มีการเรียกเลขออเดอร์ จึงเข้าใจว่าไม่ใช่ออเดอร์ของตนเองและกลับไปนั่งรอที่รถ กระทั่งมีไรเดอร์อีกคนสอบถามหาออเดอร์ ทางร้านจึงหันมาถามเลขออเดอร์และแจ้งว่าอาหารได้มานานแล้ว ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันเล็กน้อย ก่อนที่เจ้าตัวจะรับอาหาร ถ่ายรูป เก็บใส่กล่อง และนำไปส่งตามปกติ

          หลังส่งงานเสร็จประมาณ 30-40 นาที ลูกค้า ส่งข้อความมาสอบถามว่า ตอนรับอาหารมีปัญหาอะไรกับทางร้านหรือเปล่า พร้อมขอเบอร์ติดต่อกลับ โดยในตอนแรกไรเดอร์คิดว่าอาจเกิดความผิดพลาดเรื่องออเดอร์หรือการจัดส่ง แต่ยังไม่ทันได้พูดคุยรายละเอียด ทางร้านได้โทร. เข้ามาก่อน แจ้งว่าลูกค้าพบแมลงสาบอยู่ภายในถุงต้มยำ พร้อมอธิบายว่าร้านมีมาตรฐานความสะอาดและขั้นตอนการทำอาหารที่รัดกุม ไม่มีทางที่แมลงสาบจะตกลงไปในอาหารได้ แม้ร้านจะไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเป็นความผิดของใคร แต่ไรเดอร์ยอมรับว่ารู้สึกเหมือนถูกโยนความรับผิดชอบมาให้ เนื่องจากก่อนหน้านี้มีเหตุเข้าใจผิดเรื่องเลขออเดอร์จนเจ้าของร้านขึ้นเสียงใส่

แมลงสาบในอาหาร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

          อย่างไรก็ตาม ไรเดอร์ยืนยันหนักแน่นว่าตนเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว และไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องนำแมลงสาบไปใส่ในอาหารของลูกค้า พร้อมระบุว่าหากทางร้านติดใจสงสัยก็สามารถแจ้งความเพื่อดำเนินการตรวจสอบได้ทันที โดยตนยินดีไปให้ข้อมูลและพิสูจน์ความบริสุทธิ์

          ต่อมาหลังวางสายจากทางร้าน ไรเดอร์ได้โทรศัพท์พูดคุยกับลูกค้าโดยตรง ซึ่งลูกค้าเล่าว่า ทางร้านแจ้งว่าสงสัยว่าอาจเป็นฝั่งไรเดอร์ โดยลูกค้าเล่าว่า พอเปิดถุงอาหารก็พบแมลงสาบอยู่ทันที อีกทั้งยังสังเกตว่าหนังยางที่ใช้มัดถุงไม่ได้มีลักษณะเหมือนถูกแกะออกแล้วมัดใหม่ จึงมองว่าน่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากทางร้านมากกว่า ภายหลัง ลูกค้าจึงเข้าไปรีวิวร้านอาหารในแอปฯ ด้วยการให้ 1 ดาว พร้อมระบุว่าคงจะไม่กลับมาสั่งอาหารจากร้านดังกล่าวอีก 

แมลงสาบในอาหาร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

          ขณะที่ไรเดอร์  เปิดเผยเพิ่มเติมว่า หลังจบการสนทนา ทางร้านแจ้งว่า หากต่อไปเห็นชื่อของเจ้าตัวเข้ามารับออเดอร์อีก ทางร้านจะยกเลิกออเดอร์และแจ้งเรื่องไปยังต้นสังกัดที่เข้าวิ่งรับงานอีกด้วย

          หลังเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก บางส่วนเชื่อว่าไรเดอร์ไม่น่ามีเหตุผลที่จะเสียเวลาแกะถุงอาหารเพื่อนำแมลงสาบใส่ลงไป ขณะที่อีกหลายคนมองว่า ในเมื่อยังไม่มีหลักฐานชัดเจน ก็ไม่ควรด่วนสรุปว่าเป็นความผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพราะอาจเป็นไปได้หลายทาง ทั้งจากร้านค้า ไรเดอร์ หรือแม้แต่ลูกค้าเอง เป็นต้น

แมลงสาบในอาหาร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ



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