นาทีท้าตาย หนุ่มโชว์ปีนผามือเปล่า - ไร้เซฟตี้ ช็อกมือหลุด ตกปล่องภูเขาไฟดับ

หนุ่มปีนผาท้าตาย มือหลุด-ร่วงตกปล่องภูเขาไฟในเยเมน ดับสลด กู้ภัยงมร่างเจอศพใต้น้ำ ลึก 30 เมตร ว่อนคลิปนาทีพลัดตก
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 25269 เว็บไซต์ NDTV รายงานว่า หนุ่มนักผจญภัยแนวท้าตายซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ "สไปเดอร์แมนแห่งเยเมน" เสียชีวิตแล้ว หลังพลัดตกลงไปในปล่องภูเขาไฟ ขณะพยายามปีนหน้าผาหินแนวตั้งโดยไม่ใช่อุปกรณ์นิรภัยใด ๆ
ภาพจาก Civil Defense of Yemen
ทางเจ้าหน้าที่หน่วยบรรเทาสาธารณภัย เผยว่า Al-Qaqa Ibn Antar วัย 30 ปี กำลังปีนผาหินที่สูงชันของปล่องภูเขาไฟ Hardah Dam ทางตอนใต้ของเมืองอัฎฎอเลียะอ์ ประเทศเยเมน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมา ก่อนที่เขาจะมือหลุดและร่วงตกลงไปในปล่องลึก 120 เมตร
นอกจากนี้ มีการเผยคลิปยาว 10 วินาที เผยให้เห็นชายคนนี้ที่กำลังปีนผาหินโดยไม่มีอุปกรณ์นิรภัยใด ๆ เขาแสดงท่าทางการปีนสุดหวาดเสียวต่าง ๆ กระทั่งจังหวะหนึ่ง ขณะที่ใช้มือขวาเกาะหน้าผาไว้ และมือซ้ายปล่อยอยู่กลางอากาศ เขาก็เกิดหลุดมือและร่วงตกลงไปทันที โดยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ภาพจาก X
ภาพจาก X
ทีมกู้ภัย ซึ่งมีทั้งนักดำน้ำและผู้เชี่ยวชาญการกู้ภัยทางน้ำ ถูกส่งไปเก็บกู้ร่างของเขา โดยนักดำน้ำพบศพจมอยู่ในน้ำกลางปล่องภูเขาไฟ ที่ระดับความลึก 30 เมตรจากผิวน้ำ ขณะที่ชุดค้นหายืนยันว่าปฏิบัติการครั้งนี้ไม่ง่าย เนื่องจากสภาพพื้นที่ซึ่งมีความชันและพื้นผิวขรุขระ ทำให้ยากที่จะเข้าถึง
ภาพจาก X
ภาพจาก X
Antar มีชื่อเสียงบนโซเชียลมีเดีย จากการโพสต์คลิปของตัวเองขณะแสดงการปีนเขาที่เสี่ยงอันตรายในพื้นที่ซึ่งมีความขรุขระที่สุดของเยเมน เขามีคลิปที่เป็นไวรัลหลายคลิป หนึ่งในนั้นเผยให้เห็นช่วงเวลาที่เขาใช้มือเปล่าห้อยตัวอยู่บนขอบหน้าผาหิน แกว่งขาไปมา โดยไม่มีอุปกรณ์นิรภัย
ขอบคุณข้อมูลจาก NDTV