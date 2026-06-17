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สั่งเค้กแบบเดลิเวอรี่ พอมาถึงกลับเสียรูปทรง คนซื้อไม่โกรธ จนได้รู้ความลับร้านเค้ก

          ความลับร้านเค้ก เมื่อส่งแบบเดลิเวอรี่ แต่กลายเป็นเสียทรง คนซื้อไม่โกรธแถมให้ทิป ชาวเน็ตวิเคราะห์ งานนี้ร้านทำพลาดอะไร และมีความลับอะไรซ่อนอยู่ โดยทั่วไปเขาไม่ใช้มอเตอร์ไซค์ส่ง

ความลับร้านเค้ก

          วันที่ 17 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก แบก แก้มเที่ยว มีการเล่าเรื่องการสั่งเค้กวันเกิดคนสำคัญให้ส่งแบบเดลิเวอรี่ แต่พอมาถึงกลับอยู่ในสภาพเสียทรง เจอแบบนี้ควรทำอย่างไร ข้อความทั้งหมดมีดังนี้

ความลับร้านเค้ก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แบก แก้มเที่ยว

          ถ้าไรเดอร์ มาส่งเค้กวันเกิดคนสำคัญในสภาพนี้ คุณจะทำอย่างไร ?

          เราให้ทิป ให้กำลังใจ บอกไม่เป็นไร เชื่อว่าเค้าทำดีที่สุดเเล้ว ดูสภาพถนนประเทศไทยด้วย อย่างกับดาวอังคาร คิดในแง่ดี เออได้เค้กหน้าออริจินัลไม่เหมือนใครดี ฮ่าาา อย่าไปเครียด ชีวิตคนเรามันสั้น

          ปล. อร่อยเหมือนเดิม

ความลับร้านเค้ก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แบก แก้มเที่ยว

          ด้านชาวเน็ตเล่าเบื้องหลังการส่งเค้กว่า ปกติสินค้าประเภทนี้จะไม่ส่งด้วยรถมอเตอร์ไซค์ แต่ส่งด้วยรถยนต์เท่านั้น เพราะเสี่ยงเสียหายน้อยกว่า รวมถึงอากาศไม่ร้อน ไม่ทำเค้กเสียด้วย

          บางคนก็มองว่า ปัญหานี้ไรเดอร์ไม่ผิด คนที่ผิดคือ ร้านค้า เพราะเตรียมการมาไม่ดีพอ และเจ้าของโพสต์ทำถูกต้องแล้วที่ให้กำลังใจ บางคนก็มองว่า คนสั่งผิด ควรเลือกระบุไปชัดเจนว่าส่งรถยนต์ จะได้ไม่เกิดปัญหา ส่วนในมุมไรเดอร์ก็ออกมายอมรับว่า เค้กคือฝันร้ายของคนส่งเสมอ
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สั่งเค้กแบบเดลิเวอรี่ พอมาถึงกลับเสียรูปทรง คนซื้อไม่โกรธ จนได้รู้ความลับร้านเค้ก โพสต์เมื่อ 17 มิถุนายน 2569 เวลา 17:33:15
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