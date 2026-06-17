เปิดภาพห้องทำงาน คนถ่ายทอดสดบอลเถื่อน มูลค่า 2 ล้าน ถูกตำรวจจับคาห้อง

ทลายเว็บถ่ายทอดสดบอลเถื่อน มูลค่าความเสียหายร่วม 2 ล้าน แต่เมื่อดูภาพเบื้องหลัง ห้องดูธรรมดามาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง
วันที่ 17 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติการ Operation VAR ทลายเว็บไซต์ จับกุมผู้ต้องหาเครือข่ายลักลอบถ่ายทอดสดฟุตบอลต่างประเทศละเมิดลิขสิทธิ์ รวม 4 ราย โดยทำหน้าที่เป็นโปรแกรมเมอร์ แอดมิน และผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์
นอกจากจะเปิดให้ชมฟุตบอลเถื่อนแล้ว ยังแฝงแบนเนอร์โฆษณาชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์กว่า 20 เว็บไซต์ ฟันรายได้รวมกว่า 2 ล้านบาทต่อเดือน สามารถจับกุมได้ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์, จ.สมุทรสาคร และ จ.อุดรธานี พร้อมตรวจยึดของกลางเซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเงินสด หลังจากนี้จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง
วันที่ 17 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติการ Operation VAR ทลายเว็บไซต์ จับกุมผู้ต้องหาเครือข่ายลักลอบถ่ายทอดสดฟุตบอลต่างประเทศละเมิดลิขสิทธิ์ รวม 4 ราย โดยทำหน้าที่เป็นโปรแกรมเมอร์ แอดมิน และผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์
นอกจากจะเปิดให้ชมฟุตบอลเถื่อนแล้ว ยังแฝงแบนเนอร์โฆษณาชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์กว่า 20 เว็บไซต์ ฟันรายได้รวมกว่า 2 ล้านบาทต่อเดือน สามารถจับกุมได้ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์, จ.สมุทรสาคร และ จ.อุดรธานี พร้อมตรวจยึดของกลางเซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเงินสด หลังจากนี้จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง