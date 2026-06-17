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เปิดภาพห้องทำงาน คนถ่ายทอดสดบอลเถื่อน มูลค่า 2 ล้าน ถูกตำรวจจับคาห้อง

          ทลายเว็บถ่ายทอดสดบอลเถื่อน มูลค่าความเสียหายร่วม 2 ล้าน แต่เมื่อดูภาพเบื้องหลัง ห้องดูธรรมดามาก


ดูบอลเถื่อน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง

          วันที่ 17 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติการ Operation VAR ทลายเว็บไซต์ จับกุมผู้ต้องหาเครือข่ายลักลอบถ่ายทอดสดฟุตบอลต่างประเทศละเมิดลิขสิทธิ์ รวม 4 ราย โดยทำหน้าที่เป็นโปรแกรมเมอร์ แอดมิน และผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์



          นอกจากจะเปิดให้ชมฟุตบอลเถื่อนแล้ว ยังแฝงแบนเนอร์โฆษณาชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์กว่า 20 เว็บไซต์ ฟันรายได้รวมกว่า 2 ล้านบาทต่อเดือน สามารถจับกุมได้ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์, จ.สมุทรสาคร และ จ.อุดรธานี พร้อมตรวจยึดของกลางเซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเงินสด หลังจากนี้จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ดูบอลเถื่อน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง

ดูบอลเถื่อน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง

ดูบอลเถื่อน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง


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เปิดภาพห้องทำงาน คนถ่ายทอดสดบอลเถื่อน มูลค่า 2 ล้าน ถูกตำรวจจับคาห้อง โพสต์เมื่อ 17 มิถุนายน 2569 เวลา 20:38:12 65,282 อ่าน
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