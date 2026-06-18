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ผัวเกาหลีหึงโหด เจอคุก 3 ปี 6 เดือน เซ่นคดีราดน้ำร้อนใส่หญิงไทย กันไม่ให้พบชายอื่น

          ผัวเกาหลีหึงโหด เจอคุก 3 ปี 6 เดือน เซ่นคดีราดน้ำร้อนใส่หญิงไทย กันไม่ให้พบชายอื่น ชี้ตอนถูกจับยังอ้าง แค่ทำน้ำหกตอนล้ม ก่อนสารภาพ 

ทำร้ายร่างกาย

          จากกรณีหญิงไทยถูกสามีชาวเกาหลีใต้ ทำร้ายด้วยการสาดน้ำร้อนใส่บริเวณใบหน้าและลำคอขณะหลับ ภายในอพาร์ตเมนต์ที่เกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568 จนได้รับบาดเจ็บสาหัส มีแผลไหม้ระดับ 2 ขณะที่ชุมชนคนไทยในเกาหลีได้พยายามหยิบยื่นความช่วยเหลือเหยื่อนั้น

          ล่าสุด (16 มิถุนายน 2569) สำนักข่าวยอนฮัป รายงานว่า ศาลในเกาหลีใต้มีคำสั่งพิพากษา นาย A ชายวัย 40 กว่าปี ผู้ก่อเหตุสาดน้ำร้อนใส่ภรรยา ซึ่งถูกจับกุมและส่งฟ้องในข้อหาทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรง ให้รับโทษจำคุก 3 ปี 6 เดือน พร้อมประณามอาชญากรรมอันโหดร้ายนี้ 

ทำร้ายร่างกาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก

          ศาลระบุว่า นาย A ก่ออาชญากรรมโหดร้ายเกินกว่าที่คนทั่วไปจะคิดถึง ด้วยการนำน้ำที่ต้มเดือด ๆ มาราดใส่หน้าภรรยาที่กำลังหลับ เหยื่อได้รับบาดเจ็บในสภาพที่ไม่สามารถป้องกันตัวได้ ส่งผลกระทบต่อใบหน้า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดในชีวิตทางสังคม 

ทำร้ายร่างกาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 주한태국대사관 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล Royal Thai Embassy, Seoul 

          และยังปรากฏว่า ผู้ก่อเหตุทำลงไปเพื่อป้องกันไม่ให้เหยื่อไปพบกับชายอื่น ทำให้มีโอกาสสูงที่จะเกิดเหตุการณ์ซ้ำอีก แม้เขาจะอ้างว่าก่อเหตุเพราะเธอนอกใจก็ตาม แต่การกระทำที่โหดร้ายนี้ไม่สามารถหาเหตุผลมาสนับสนุนได้ ไม่ว่าการนอกใจจะเป็นความจริงหรือไม่ก็ตาม 

ทำร้ายร่างกาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 주한태국대사관 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล Royal Thai Embassy, Seoul 

          ศาลยังเผยอีกว่า เหยื่อพบกับจำเลยในปี 2564 และจดทะเบียนสมรสกันในปี 2567 แต่ไม่สามารถขอวีซ่าแต่งงานได้เนื่องจากจำเลยไม่ทำตามข้อกำหนด เหยื่อจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในเกาหลีชั่วคราว ในขณะที่ได้รับผลกระทบจากอสชญากรรมในสภาพที่เปราะบาง จากการถูกทำให้โดดเดี่ยวทางวัฒนธรรมและสังคม เนื่องจากภาษาเกาหลี

          ก่อนหน้านี้ อัยการขอให้ศาลลงโทษจำคุกนาย A เป็นเวลา 3 ปี แต่ศาลชี้แจงว่า "เราพิจารณาแล้วว่ามีปัจจัยที่ทำให้ต้องเพิ่มโทษเป็นพิเศษ ดังนั้นเราจึงลงโทษหนักกว่าที่มีการร้องขอ"

ทำร้ายร่างกาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 주한태국대사관 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล Royal Thai Embassy, Seoul 

          นับจากเกิดเหตุเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ปีที่แล้ว นำมาสู่การจับกุมนาย A ในช่วงแรกของการสอบสวน นาย A ปฏิเสธข้อกล่าวหา อ้างว่าพลาดทำน้ำร้อนหกใสตอนล้ม แต่ในการพิจารณาคดี เขากลับมารับสารภาพ และร้องขอความเมตตาทั้งน้ำตา 

ขอบคุณข้อมูลจาก Yonhap 

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ผัวเกาหลีหึงโหด เจอคุก 3 ปี 6 เดือน เซ่นคดีราดน้ำร้อนใส่หญิงไทย กันไม่ให้พบชายอื่น อัปเดตล่าสุด 18 มิถุนายน 2569 เวลา 11:48:00 38,214 อ่าน
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