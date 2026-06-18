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ทราย ปล่อยคลิปเสียง 3 ปีก่อน ตอนทำสัญญาปิดปาก จากที่ไร้เสียง ตอนนี้ขอปกป้องตัวเอง

          ทราย สมุทร ปล่อยคลิปเสียงลับ 3 ปีก่อน ตอนเซ็นสัญญาปิดปาก จ่าย 10 ล้าน กับปันผลปีละ 5 ล้าน ลั่นในมือตัวเองมีแค่ความจริง แต่เขามีครอบครัวเป็นหนึ่งเดียว

ทราย สมุทร

          สังคมยังคงเกาะติดอย่างต่อเนื่องกับดราม่าครอบครัว ทราย สมุทร หรือ ทราย สก๊อต ซึ่งเรื่องของทรายกับแม่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยในชั้นศาล ขณะที่ผู้ใหญ่ตระกูลเริ่มขยับ มีการเข้ามาพูดคุยกับทรายแล้ว และทรายยังได้รับข้อความจากผู้ใหญ่ในตระกูล ขอให้งดโพสต์โซเชียลนั้น

ทราย สมุทร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทราย - Merman Ψ

ทราย สมุทร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทราย - Merman Ψ

          ล่าสุด (18 มิถุนายน 2569) ทราย สมุทร โพสต์คลิปเสียงลับจากวันที่มีการเซ็นสัญญาปิดปาก เมื่อ 3 ปีก่อน พร้อมระบุข้อความว่า "ในวันนั้น (ที่เซ็นสัญญาปิดปากพร้อมหน้ากับครอบครัว) ทรายไม่ได้มีเสียง/หรืออำนาจในการต่อรองเรื่องความไม่ยุติธรรม... ทรายยังไร้บ้านที่ภาคใต้ และบินมาเจอครอบครัวเพื่อเล่าทุก ๆ อย่างให้เขาฟังเพื่อหวังว่าจะได้ความรักความเข้าใจ 

          ในมือเรามีความจริง แต่เขามีครอบครัวที่เป็นหนึ่งเดียว.. เขามีข้อมูลมากกว่าเรา เราทำได้ดีที่สุดคือตัดสินใจในสิ่งที่จะช่วยประคองชีวิต - อะไร ๆ ก็ดีกว่าที่มันเป็นตอนนั้น ทรายได้แค่อดทนและเอาความจริงเก็บในใจจนถึงวันที่เราจะปกป้องและเป็นเสียงให้ตัวเองได้"

ทราย สมุทร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทราย - Merman Ψ

ทราย สมุทร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทราย - Merman Ψ

          จากคลิปเสียงมีการพูดถึงรายละเอียดในการจ่ายเงิน 10 ล้าน ซึ่งจะได้ในทันที และจ่ายเป็นปันผลปีละ 5 ล้าน ตั้งแต่ปี 2025 เป็นต้นไป ซึ่งภายในคลิปมีทั้งเสียงของทราย แม่ และเสียงผู้ชายอีกคนที่เรียกแทนตัวเองว่าน้า โดยท้ายบทสนนาคล้ายจะรับรู้กันว่ามีการอัดบันทึกเสียงการทำข้อตกลงครั้งนี้


ทราย สมุทร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทราย - Merman Ψ

ทราย สมุทร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทราย - Merman Ψ






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ทราย ปล่อยคลิปเสียง 3 ปีก่อน ตอนทำสัญญาปิดปาก จากที่ไร้เสียง ตอนนี้ขอปกป้องตัวเอง โพสต์เมื่อ 18 มิถุนายน 2569 เวลา 12:32:46 80,798 อ่าน
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