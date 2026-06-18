เปิดชื่อย่อ ภ. - ดารา ฟ. เอี่ยวคดี Forex กรรชัย ยังตอบชื่อไม่ได้ แต่ชี้คนโยงโพสต์ดีเจแมน

เปิดอักษรย่อ ภ. - ดารา ฟ. เอี่ยวคดี Forex ก่อน DSI แถลงรายชื่อเต็ม ๆ พรุ่งนี้ (19 มิ.ย.) พี่หนุ่ม ชี้ ยังบอกไม่ได้ ฟ. คือใคร แต่คนโยง ดีเจแมน โพสต์เรื่องกฎแห่งกรรม
จากกรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ขยายผลคดีเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเตรียมแถลงเปิดข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายดังกล่าวในวันศุกร์นี้ (19 มิถุนา 2569) ซึ่งจะมีทั้งนักการเมือง และคนในวงการบันเทิงเกี่ยวข้องด้วยนั้น
ภาพจาก กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ล่าสุด (18 มิถุนายน) รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ทางช่อง 3 เปิดเผยว่า ปฏิบัติการดังกล่าวเจ้าหน้าที่สามารถอายัดทรัพย์สินได้มูลค่าหลายร้อยล้านบาท เฉพาะเงินสดที่พบในตู้เซฟก็ 65 ล้านบาทแล้ว รวมถึงมีรถซูเปอร์คาร์ ทองคำแท่ง กระเป๋าแบรนด์เนม และอสังหาริมทรัพย์จำนวนมาก
ขณะนี้มีการปล่อยชื่อย่อบุคคลที่เกี่ยวข้องออกมาแล้ว คือนักการเมือง ภ. และดารานักแสดง ฟ. ที่อาจจะมีเส้นทางการเงินเชื่อมโยง ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงของเจ้าหน้าที่
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
สำหรับนักการเมือง ภ. เป็นบุคคลที่ถูกพูดถึงมากช่วงนี้ เพราะกำลังมีบทบาทออกมาตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลในโครงการ ไทยแลนด์ AI พาสปอร์ต ของรัฐบาล คือ นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ซึ่งมีการตั้งข้อสงเกตว่า ประเด็นนี้ถูกออกมาเพื่อสยบข่าวเรื่องนี้หรือไม่
ภาพจาก กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ทีมข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ได้ติดต่อไปยัง นายภาวุธ ได้รับคำตอบว่าขอดูหมายก่อน ยังไม่กล้าจะบอกอะไรตอนนี้ รอดูก่อนครับ และยืนยันว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับ Forex เดี๋ยวจะแจ้งอีกครั้ง
ขณะที่ดารานักแสดง ฟ. ทาง หนุ่ม กรรชัย ระบุว่า ยังตอบไม่ได้ว่าเป็นใคร ใครรู้ก็ช่วยตอบหน่อย แต่พบว่าขณะนี้มีการโยงไปหลายบุคคลอยู่ และพบว่า ดีเจแมนออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก บอกเชื่อในกฎแห่งกรรม และกล่าวว่า "กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ" ซึ่งชาวเน็ตหลายคนมองว่าเกี่ยวข้องกัน แต่ตนไม่มั่นใจว่าเกี่ยวข้องหรือไม่
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ภาพจาก กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ภาพจาก กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ภาพจาก กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ขอบคุณข้อมูลจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์