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หนุ่มหัวร้อน อายุ 29 ฉุนแม่ไม่เช่าคอนโดให้ เดือนละ 27,000 ซิ่งเก๋งจมสระในจุฬาฯ

          หนุ่มวัย 29 ฉุนแม่ไม่เช่าคอนโด เดือนละ 27,000 ให้ ขับเก๋งพุ่งจมสระน้ำ ในจุฬาฯ จนต้องหามส่ง รพ. 

ขับรถตกน้ำ

          วันที่ 18 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก JS100 Radio รายงานว่า เมื่อเวลา 05.45 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ปทุมวัน รับแจ้งเหตุมีรถตกลงไปในสระน้ำ บริเวณหน้าอาคารศศพล ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเข้าตรวจสอบพบผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย เป็นชายอายุ 29 ปี เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 
ขับรถตกน้ำ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก JS100 Radio

          จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ขับขี่มีปัญหาขัดแย้งกับมารดา เพราะต้องการให้มารดาช่วยเช่าคอนโดให้ โดยมีค่าเช่าเดือนละ 27,000 บาท แต่ตกลงกันไม่ได้ จึงเครียดและไม่พอใจ ผู้ขับขี่จึงขับรถเข้ามาในมหาวิทยาลัย และพุ่งไปยังสระน้ำ 

ขับรถตกน้ำ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก JS100 Radio

          ด้านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพยายามเข้าห้ามปรามแล้ว แต่ผู้ขับขี่ยังคงเร่งเครื่องพุ่งชนรั้วกั้น ก่อนขับรถตกลงไปในสระน้ำ

          ทั้งนี้ ทางตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริง และจะตรวจสอบสภาพจิตใจและแรงจูงใจในการก่อเหตุต่อไป

ขับรถตกน้ำ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก JS100 Radio


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หนุ่มหัวร้อน อายุ 29 ฉุนแม่ไม่เช่าคอนโดให้ เดือนละ 27,000 ซิ่งเก๋งจมสระในจุฬาฯ อัปเดตล่าสุด 18 มิถุนายน 2569 เวลา 15:44:13 12,295 อ่าน
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