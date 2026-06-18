หนุ่มหัวร้อน อายุ 29 ฉุนแม่ไม่เช่าคอนโดให้ เดือนละ 27,000 ซิ่งเก๋งจมสระในจุฬาฯ

หนุ่มวัย 29 ฉุนแม่ไม่เช่าคอนโด เดือนละ 27,000 ให้ ขับเก๋งพุ่งจมสระน้ำ ในจุฬาฯ จนต้องหามส่ง รพ.
วันที่ 18 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก JS100 Radio รายงานว่า เมื่อเวลา 05.45 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ปทุมวัน รับแจ้งเหตุมีรถตกลงไปในสระน้ำ บริเวณหน้าอาคารศศพล ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเข้าตรวจสอบพบผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย เป็นชายอายุ 29 ปี เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก JS100 Radio
จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ขับขี่มีปัญหาขัดแย้งกับมารดา เพราะต้องการให้มารดาช่วยเช่าคอนโดให้ โดยมีค่าเช่าเดือนละ 27,000 บาท แต่ตกลงกันไม่ได้ จึงเครียดและไม่พอใจ ผู้ขับขี่จึงขับรถเข้ามาในมหาวิทยาลัย และพุ่งไปยังสระน้ำ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก JS100 Radio
ด้านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพยายามเข้าห้ามปรามแล้ว แต่ผู้ขับขี่ยังคงเร่งเครื่องพุ่งชนรั้วกั้น ก่อนขับรถตกลงไปในสระน้ำ
ทั้งนี้ ทางตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริง และจะตรวจสอบสภาพจิตใจและแรงจูงใจในการก่อเหตุต่อไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก JS100 Radio