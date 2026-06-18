ช็อกวงการมวย นักชกไร้พ่าย วัย 22 ตกรถตุ๊ก ๆ ดับที่ภูเก็ต ด้านคนขับโร่ชี้แจง

โคลิน แคร์นีย์ เจ้าของสถิติไร้พ่ายวัย 22 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุพลัดตกจากรถตุ๊ก ๆ ที่ภูเก็ต ด้านคนขับเข้าให้ปากคำ พร้อมรับสารภาพทุกข้อหา
รายงานระบุว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดของวันที่ 14 มิถุนายน ขณะที่แคร์นีย์กำลังเดินทางกลับที่พักหลังออกไปสังสรรค์ มีรายงานว่า นักชกหนุ่มมีปากเสียงเรื่องค่าโดยสารกับคนขับรถตุ๊ก ๆ ก่อนที่คนขับจะเตรียมพาไปยังตู้เอทีเอ็มเพื่อถอนเงิน อย่างไรก็ตาม ระหว่างทางแคร์นีย์ได้พลัดตกจากตัวรถ ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะอย่างรุนแรง
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่กู้ชีพเข้าช่วยเหลือและนำตัวส่งโรงพยาบาลป่าตอง ก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เนื่องจากอาการอยู่ในขั้นวิกฤต แม้ทีมแพทย์จะพยายามให้การรักษาอย่างเต็มความสามารถ แต่ในที่สุดแคร์นีย์ได้เสียชีวิตลง ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัว เพื่อนฝูง และผู้ที่ติดตามเส้นทางบนสังเวียนของเขา
ด้าน Team 1314 ต้นสังกัดของแคร์นีย์ ออกแถลงการณ์แสดงความอาลัยต่อการจากไปของนักชกรายนี้ โดยระบุว่า แคร์นีย์ ไม่ได้เป็นเพียงสมาชิกของสโมสรเท่านั้น แต่ยังเป็นเสมือนคนในครอบครัว และเป็นบุคคลสำคัญที่สร้างความทรงจำอันล้ำค่าให้กับทุกคนในทีม พร้อมยืนยันว่าเขาจะยังคงอยู่ในความทรงจำและหัวใจของทุกคนตลอดไป
ก่อนหน้านี้ ครอบครัวของแคร์นีย์ได้เปิดระดมทุนผ่านเว็บไซต์ GoFundMe เพื่อขอรับการสนับสนุนในการนำตัวเขากลับสหราชอาณาจักรเพื่อเข้ารับการรักษา โดยสามารถระดมทุนได้มากกว่า 60,000 ปอนด์ (ราว 2.6 ล้านบาท) ขณะที่ Team 1314 ยังได้จัดตั้งการระดมทุนอีกโครงการหนึ่ง ซึ่งได้รับการสนับสนุนมากกว่า 55,000 ปอนด์ (ราว 2.4 ล้านบาท)
ภาพจาก Instagram colincairney200
ล่าสุด (18 มิถุนายน) ตำรวจ สภ.ป่าตอง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ที่ผ่านมา ได้เชิญตัว นายกิจพงษ์ อายุ 34 ปี ผู้ขับรถตุ๊ก ๆ คันเกิดเหตุ มาสอบปากคำ โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ในคืนเกิดเหตุได้รับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชายและหญิงจำนวน 2 คน จากย่านสถานบันเทิงซอยบางลา เพื่อไปส่งที่โรงแรมเดอะเนเจอร์ บริเวณหาดกะหลิม
อย่างไรก็ตาม เมื่อเดินทางถึงโรงแรม กลุ่มนักท่องเที่ยวแจ้งว่าไม่มีเงินสดสำหรับชำระค่าโดยสาร และขอให้พาไปกดเงินจากตู้เอทีเอ็ม โดยผู้ต้องหาได้พานักท่องเที่ยวชายซึ่งอยู่ในอาการมึนเมาไปยังตู้เอทีเอ็มในพื้นที่ใกล้เคียงรวม 3 แห่ง แต่ไม่สามารถถอนเงินได้สำเร็จ
ภายหลังผู้ขับขี่จึงแจ้งว่าจะพาผู้โดยสารกลับไปยังจุดเดิมที่รับขึ้นรถบริเวณย่านสถานบันเทิงซอยบางลา ระหว่างขับรถผ่านหน้าโรงแรมด้วยความเร็วตามปกติ รู้สึกว่ารถมีความผิดปกติบางอย่าง แต่ไม่ได้หยุดตรวจสอบ กระทั่งขับผ่านจุดเกิดเหตุไปแล้วประมาณ 2 กิโลเมตร จึงพบว่าไม่มีผู้โดยสารอยู่บนรถแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องหาไม่ได้แจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือบุคคลอื่นทราบ และเพิ่งมาทราบในภายหลังว่าผู้โดยสารรายดังกล่าวพลัดตกจากรถและได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยพบว่ารถตุ๊ก ๆ คันดังกล่าวเป็นของพี่ชายซึ่งนำมาให้เช่าขับรับ-ส่งผู้โดยสาร
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหา 2 ข้อหา ได้แก่ 1. กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และ 2. ไม่หยุดรถเพื่อให้ความช่วยเหลือและไม่แจ้งเหตุแก่เจ้าหน้าที่ทันทีหลังเกิดเหตุ โดยในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา โดยมีรายงานว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายกับลุงของผู้เสียชีวิต ซึ่งพำนักอยู่ในจังหวัดภูเก็ต
ภาพจาก Instagram colincairney200
ภาพจาก Instagram colincairney200
วันที่ 17 มิถุนายน 2569 เว็บไซต์ The Sun สื่อจากอังกฤษ รายงานข่าวชวนใจหายในวงการกีฬาชกมวย กับการจากไปของ โคลิน แคร์นีย์ (Colin Cairney) นักมวยดาวรุ่งชาวสกอตแลนด์ วัย 22 ปี เจ้าของสถิติชนะรวดโดยไม่เคยแพ้ แต่มาเสียชีวิตที่ประเทศไทย หลังได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทางท่องเที่ยว เหตุเกิดบริเวณถนนพระบารมี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
รายงานระบุว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดของวันที่ 14 มิถุนายน ขณะที่แคร์นีย์กำลังเดินทางกลับที่พักหลังออกไปสังสรรค์ มีรายงานว่า นักชกหนุ่มมีปากเสียงเรื่องค่าโดยสารกับคนขับรถตุ๊ก ๆ ก่อนที่คนขับจะเตรียมพาไปยังตู้เอทีเอ็มเพื่อถอนเงิน อย่างไรก็ตาม ระหว่างทางแคร์นีย์ได้พลัดตกจากตัวรถ ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะอย่างรุนแรง
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่กู้ชีพเข้าช่วยเหลือและนำตัวส่งโรงพยาบาลป่าตอง ก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เนื่องจากอาการอยู่ในขั้นวิกฤต แม้ทีมแพทย์จะพยายามให้การรักษาอย่างเต็มความสามารถ แต่ในที่สุดแคร์นีย์ได้เสียชีวิตลง ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัว เพื่อนฝูง และผู้ที่ติดตามเส้นทางบนสังเวียนของเขา
ด้าน Team 1314 ต้นสังกัดของแคร์นีย์ ออกแถลงการณ์แสดงความอาลัยต่อการจากไปของนักชกรายนี้ โดยระบุว่า แคร์นีย์ ไม่ได้เป็นเพียงสมาชิกของสโมสรเท่านั้น แต่ยังเป็นเสมือนคนในครอบครัว และเป็นบุคคลสำคัญที่สร้างความทรงจำอันล้ำค่าให้กับทุกคนในทีม พร้อมยืนยันว่าเขาจะยังคงอยู่ในความทรงจำและหัวใจของทุกคนตลอดไป
ก่อนหน้านี้ ครอบครัวของแคร์นีย์ได้เปิดระดมทุนผ่านเว็บไซต์ GoFundMe เพื่อขอรับการสนับสนุนในการนำตัวเขากลับสหราชอาณาจักรเพื่อเข้ารับการรักษา โดยสามารถระดมทุนได้มากกว่า 60,000 ปอนด์ (ราว 2.6 ล้านบาท) ขณะที่ Team 1314 ยังได้จัดตั้งการระดมทุนอีกโครงการหนึ่ง ซึ่งได้รับการสนับสนุนมากกว่า 55,000 ปอนด์ (ราว 2.4 ล้านบาท)
ภาพจาก Instagram colincairney200
สำหรับเส้นทางบนสังเวียนของโคลิน แคร์นีย์ เขาถือเป็นนักชกอนาคตไกลในรุ่นเวลเตอร์เวต โดยสร้างผลงานชนะ 10 ไฟต์ติดต่อกัน และเป็นการชนะน็อกถึง 6 ไฟต์ ก่อนที่ชีวิตและเส้นทางอาชีพจะต้องยุติลงอย่างน่าเศร้าในวัยเพียง 22 ปี
ล่าสุด (18 มิถุนายน) ตำรวจ สภ.ป่าตอง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ที่ผ่านมา ได้เชิญตัว นายกิจพงษ์ อายุ 34 ปี ผู้ขับรถตุ๊ก ๆ คันเกิดเหตุ มาสอบปากคำ โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ในคืนเกิดเหตุได้รับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชายและหญิงจำนวน 2 คน จากย่านสถานบันเทิงซอยบางลา เพื่อไปส่งที่โรงแรมเดอะเนเจอร์ บริเวณหาดกะหลิม
อย่างไรก็ตาม เมื่อเดินทางถึงโรงแรม กลุ่มนักท่องเที่ยวแจ้งว่าไม่มีเงินสดสำหรับชำระค่าโดยสาร และขอให้พาไปกดเงินจากตู้เอทีเอ็ม โดยผู้ต้องหาได้พานักท่องเที่ยวชายซึ่งอยู่ในอาการมึนเมาไปยังตู้เอทีเอ็มในพื้นที่ใกล้เคียงรวม 3 แห่ง แต่ไม่สามารถถอนเงินได้สำเร็จ
ภายหลังผู้ขับขี่จึงแจ้งว่าจะพาผู้โดยสารกลับไปยังจุดเดิมที่รับขึ้นรถบริเวณย่านสถานบันเทิงซอยบางลา ระหว่างขับรถผ่านหน้าโรงแรมด้วยความเร็วตามปกติ รู้สึกว่ารถมีความผิดปกติบางอย่าง แต่ไม่ได้หยุดตรวจสอบ กระทั่งขับผ่านจุดเกิดเหตุไปแล้วประมาณ 2 กิโลเมตร จึงพบว่าไม่มีผู้โดยสารอยู่บนรถแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องหาไม่ได้แจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือบุคคลอื่นทราบ และเพิ่งมาทราบในภายหลังว่าผู้โดยสารรายดังกล่าวพลัดตกจากรถและได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยพบว่ารถตุ๊ก ๆ คันดังกล่าวเป็นของพี่ชายซึ่งนำมาให้เช่าขับรับ-ส่งผู้โดยสาร
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหา 2 ข้อหา ได้แก่ 1. กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และ 2. ไม่หยุดรถเพื่อให้ความช่วยเหลือและไม่แจ้งเหตุแก่เจ้าหน้าที่ทันทีหลังเกิดเหตุ โดยในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา โดยมีรายงานว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายกับลุงของผู้เสียชีวิต ซึ่งพำนักอยู่ในจังหวัดภูเก็ต
ภาพจาก Instagram colincairney200
ภาพจาก Instagram colincairney200
ขอบคุณข้อมูลจาก the sun, เฟซบุ๊ก ห้องข่าวกระบี่ NewsRoom at Krabi