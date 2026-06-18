HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ฟารีดา เปิดใจรอบ 3 พีคพูดทวงเงิน 6 พันกลางโหนกระแส เจอสวนค้างรีวิวทำนม


           ฟารีดาเปิดใจรอบ 3 กลางโหนกระแส เดือดทวงเงิน 6,000 บาทอดีตคนดูแลกลางรายการ แต่เจอสวนกลับปมค้างรีวิวทำนม จับตา DNA วันที่ 2 ก.ค.นี้ ด้าน หนุ่ม กรรชัย สงสัยไทม์ไลน์ประจำเดือนมีพิรุธไหม ? 

ฟารีดา


           ยังต้องติดตามกันต่อสำหรับดราม่าของ ฟารีดา และ ติณติณ โดยฟารีดาเปิดใจในรายการ โหนกระแส เป็นครั้งที่ 3 เล่าถึงเรื่องผลตรวจ DNA ของเด็กในท้อง รวมทั้งยังต้องเคลียร์ใจกับ พี่บุ้ง และ พี่พลอย ซึ่งเคยดูแลเรื่องงานให้ในอดีต

ฟารีดา

มิติใหม่ทวงเงิน 6,000 กลางรายการ สุดท้ายจบยังไง ?


           หนึ่งในช่วงที่คนดูพูดถึงมากที่สุด คือจังหวะที่ฟารีดายืนกรานทวงเงิน 6,000 บาทจากพี่พลอย โดยย้ำหลายครั้งว่าต้องการเงินคืน และอยากได้เป็นเงินสดภายในวันนั้น

           ด้านคุณพลอยยืนยันว่า หากจะพูดเรื่องเงิน 6,000 บาท ก็ต้องย้อนกลับไปดูค่าใช้จ่ายอีกหลายเรื่องที่เคยช่วยเหลือกัน โดยเฉพาะประเด็นศัลยกรรมหน้าอกที่มีการอ้างว่าฟารีดาไม่ได้รีวิวตามข้อตกลง จนเกิดค่าใช้จ่ายส่วนต่างตามมา

           ระหว่างที่ทั้งสองฝ่ายโต้กันไปมา หนุ่ม กรรชัย ถึงกับออกอาการกุมขมับ พร้อมพูดว่า "กูฟังเรื่องอะไรอยู่เนี่ย" ก่อนโทรศัพท์สอบถามข้อมูลกับคลินิกโดยตรง

           ผลที่ได้คือ คลินิกยืนยันว่ามีค่าใช้จ่ายส่วนต่างจริง แต่ยอดไม่ได้สูงถึง 25,000 บาทตามที่ถูกกล่าวอ้าง เป็นยอดประมาณหนึ่งหมื่นกว่าบาท ฟารีดาจึงบอกว่าเธอพร้อมกลับไปรีวิวให้ฟรี

           ท้ายที่สุด คุณพลอยยืนยันว่าจะคืนเงิน 6,000 บาทให้ ขณะที่ทนายพัฒน์มองว่าเรื่องดังกล่าวไม่มีเอกสารสัญญาชัดเจน จึงควรกลับไปตกลงกันเอง ส่วนหนุ่ม กรรชัย ถึงกับพูดในรายการว่า หากจะให้เรื่องนี้จบ เดี๋ยวตนช่วยจ่ายให้เองก็ได้ จะได้ไม่ต้องเถียงกันต่อ

ฟารีดา

2 กรกฎาคม รู้ผล DNA ทันที พี่หนุ่มจองคิวต่อให้แล้ว


           อีกประเด็นสำคัญคือผลตรวจ DNA ระหว่างฟารีดาและติณติณ โดยหนุ่ม กรรชัย อัปเดตว่า ผลตรวจจะออกในวันที่ 2 กรกฎาคม และถึงขั้นจองคิวไว้เรียบร้อยแล้ว โดยอยากให้ทั้งคู่กลับมาออกรายการอีกครั้งในวันที่ 3 กรกฎาคม เพื่อพูดคุยกันหลังรู้ผล

           พี่หนุ่มเปิดกว้างว่า หากจะไปออกรายการ "เที่ยงวันทันเหตุการณ์" ก่อนก็ได้ เพราะผลตรวจครั้งนี้จะเป็นคำตอบสำคัญของหลายข้อสงสัยที่สังคมกำลังจับตา

ฟารีดา

ฟารีดา


ประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายให้ข้อมูลไม่ตรงกันมาตั้งแต่ต้น คือ

           - ติณติณยืนยันว่า มีความสัมพันธ์กับฟารีดาเพียงครั้งเดียว คือวันที่ 5 กุมภาพันธ์
           - ฟารีดา ยืนยันมาตลอดว่า ไม่ได้มีครั้งเดียว แต่มีในวันที่ 5, 12 และ 20 กุมภาพันธ์

ฟารีดา

เปิดไทม์ไลน์ประจำเดือน พี่หนุ่มชี้ ถ้าผลออกแบบนี้ ต้องมีคนโกหก


           จุดที่ถูกพูดถึงอย่างหนักในรายการ คือข้อมูลในเอกสารฝากครรภ์ที่ระบุว่า วันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้ายคือวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569

           หนุ่ม กรรชัย ระบุว่า ตัวเลขนี้มีความหมายมาก เพราะหากอ้างอิงตามข้อมูลดังกล่าว จะเกิดคำถามทันทีเกี่ยวกับไทม์ไลน์ที่ทั้งสองฝ่ายเล่าไว้

           เนื่องจากติณติณยืนยันว่ามีความสัมพันธ์เพียงวันที่ 5 กุมภาพันธ์เท่านั้น แต่หากฟารีดามีประจำเดือนในวันที่ 8 กุมภาพันธ์จริง การตั้งครรภ์จากเหตุการณ์วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้

ฟารีดา

           ด้านฟารีดาชี้แจงว่า ข้อมูลเรื่องวันมีประจำเดือนอาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนในการจำ เพราะตัวเองเป็นคนที่ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ พร้อมยืนยันคำเดิมว่า มีความสัมพันธ์กับติณติณมากกว่าหนึ่งครั้ง และยังยืนยันวันที่ 12 และ 20 กุมภาพันธ์

           ด้วยเหตุนี้ พี่หนุ่มจึงมองว่าผล DNA ที่กำลังจะออกมา อาจกลายเป็นตัวเชื่อมสำคัญของเรื่องทั้งหมด หากผลออกมาว่าเด็กเป็นลูกของติณติณ ก็จะย้อนกลับไปสู่คำถามว่า ติณติณมีความสัมพันธ์กับฟารีดามากกว่าหนึ่งครั้งหรือไม่ ตามที่ฟารีดายืนยันมาตลอด

           แต่หากผลออกมาว่าเด็กไม่ใช่ลูกของติณติณ เรื่องราวทั้งหมดก็จะเดินไปอีกทิศทางหนึ่งทันที

           ดังนั้น วันที่ 2 กรกฎาคม จึงถูกจับตาอย่างมาก เพราะอาจเป็นวันที่ทำให้หลายคำถามที่สังคมสงสัยมาตลอด ได้คำตอบอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรก

ฟารีดา



ฟารีดา


ปมเก่าโผล่อีก ฟารีดาเคยบอกคนอื่นว่าท้อง ก่อนยอมรับว่าเข้าใจผิด


           อีกช่วงหนึ่งของรายการที่ถูกหยิบขึ้นมาพูด คือเรื่องที่ฟารีดาเคยบอกคนรอบตัวว่าตัวเองตั้งครรภ์มาแล้ว ทั้งที่ภายหลังพบว่าไม่ได้ท้องจริง

           หนุ่ม กรรชัย ถามตรง ๆ ว่า ฟารีดาเคยพูดว่าท้องกับคนอื่น ทั้งที่ไม่ได้ท้องจริงใช่หรือไม่ ซึ่งฟารีดาก็ยอมรับว่าเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวจริง ตอนนั้นเข้าใจผิด เพราะตรวจแล้วขึ้นผลบวก จึงคิดว่าตัวเองตั้งครรภ์ แต่เมื่อไปตรวจเพิ่มเติมก็พบว่าไม่มีเด็กในครรภ์

           อย่างไรก็ตาม พี่ตี๋ซึ่งเคยอยู่ใกล้ชิดในช่วงเวลานั้น ได้ออกมาโต้แย้งทันที โดยอ้างว่าฟารีดาไม่ได้ไปพบแพทย์แต่อย่างใด ตอนนั้นฟารีดาเคยบอกคนรอบตัวว่าตัวเองมีอาการคล้ายคนท้อง ทั้งกินมะม่วงแล้วไม่รู้สึกเปรี้ยว และดมกะปิไม่ได้กลิ่น

           พี่ตี๋มองว่า ฟารีดาควรยอมรับผลของสิ่งที่ตัวเองเป็นคนเปิดประเด็นใส่คนอื่นไว้ ตอนที่เปิดเรื่องดูเหมือนจะดีใจมาก แต่พอโดนเปิดกลับบ้าง กลับถูกมองว่าเล่นบทเหยื่อ

           ขณะที่ฟารีดาถามกลับว่า "มันใช่เรื่องของพี่ไหมคะ" พร้อมยืนยันว่าไม่ได้เล่นบทเหยื่อ แต่เป็นความรู้สึกของเธอจริง ๆ

ฟารีดา


ฟารีดา


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ฟารีดา เปิดใจรอบ 3 พีคพูดทวงเงิน 6 พันกลางโหนกระแส เจอสวนค้างรีวิวทำนม อัปเดตล่าสุด 18 มิถุนายน 2569 เวลา 20:53:20 38,471 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ติณติณ New Country ราคาน้ำมันวันนี้ ทราย สก๊อต ฟารีดา World Cup 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย