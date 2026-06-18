ฟารีดา เปิดใจรอบ 3 พีคพูดทวงเงิน 6 พันกลางโหนกระแส เจอสวนค้างรีวิวทำนม

ฟารีดาเปิดใจรอบ 3 กลางโหนกระแส เดือดทวงเงิน 6,000 บาทอดีตคนดูแลกลางรายการ แต่เจอสวนกลับปมค้างรีวิวทำนม จับตา DNA วันที่ 2 ก.ค.นี้ ด้าน หนุ่ม กรรชัย สงสัยไทม์ไลน์ประจำเดือนมีพิรุธไหม ?
ยังต้องติดตามกันต่อสำหรับดราม่าของ ฟารีดา และ ติณติณ โดยฟารีดาเปิดใจในรายการ โหนกระแส เป็นครั้งที่ 3 เล่าถึงเรื่องผลตรวจ DNA ของเด็กในท้อง รวมทั้งยังต้องเคลียร์ใจกับ พี่บุ้ง และ พี่พลอย ซึ่งเคยดูแลเรื่องงานให้ในอดีต
มิติใหม่ทวงเงิน 6,000 กลางรายการ สุดท้ายจบยังไง ?
หนึ่งในช่วงที่คนดูพูดถึงมากที่สุด คือจังหวะที่ฟารีดายืนกรานทวงเงิน 6,000 บาทจากพี่พลอย โดยย้ำหลายครั้งว่าต้องการเงินคืน และอยากได้เป็นเงินสดภายในวันนั้น
ด้านคุณพลอยยืนยันว่า หากจะพูดเรื่องเงิน 6,000 บาท ก็ต้องย้อนกลับไปดูค่าใช้จ่ายอีกหลายเรื่องที่เคยช่วยเหลือกัน โดยเฉพาะประเด็นศัลยกรรมหน้าอกที่มีการอ้างว่าฟารีดาไม่ได้รีวิวตามข้อตกลง จนเกิดค่าใช้จ่ายส่วนต่างตามมา
ระหว่างที่ทั้งสองฝ่ายโต้กันไปมา หนุ่ม กรรชัย ถึงกับออกอาการกุมขมับ พร้อมพูดว่า "กูฟังเรื่องอะไรอยู่เนี่ย" ก่อนโทรศัพท์สอบถามข้อมูลกับคลินิกโดยตรง
ผลที่ได้คือ คลินิกยืนยันว่ามีค่าใช้จ่ายส่วนต่างจริง แต่ยอดไม่ได้สูงถึง 25,000 บาทตามที่ถูกกล่าวอ้าง เป็นยอดประมาณหนึ่งหมื่นกว่าบาท ฟารีดาจึงบอกว่าเธอพร้อมกลับไปรีวิวให้ฟรี
ท้ายที่สุด คุณพลอยยืนยันว่าจะคืนเงิน 6,000 บาทให้ ขณะที่ทนายพัฒน์มองว่าเรื่องดังกล่าวไม่มีเอกสารสัญญาชัดเจน จึงควรกลับไปตกลงกันเอง ส่วนหนุ่ม กรรชัย ถึงกับพูดในรายการว่า หากจะให้เรื่องนี้จบ เดี๋ยวตนช่วยจ่ายให้เองก็ได้ จะได้ไม่ต้องเถียงกันต่อ
2 กรกฎาคม รู้ผล DNA ทันที พี่หนุ่มจองคิวต่อให้แล้ว
อีกประเด็นสำคัญคือผลตรวจ DNA ระหว่างฟารีดาและติณติณ โดยหนุ่ม กรรชัย อัปเดตว่า ผลตรวจจะออกในวันที่ 2 กรกฎาคม และถึงขั้นจองคิวไว้เรียบร้อยแล้ว โดยอยากให้ทั้งคู่กลับมาออกรายการอีกครั้งในวันที่ 3 กรกฎาคม เพื่อพูดคุยกันหลังรู้ผล
พี่หนุ่มเปิดกว้างว่า หากจะไปออกรายการ "เที่ยงวันทันเหตุการณ์" ก่อนก็ได้ เพราะผลตรวจครั้งนี้จะเป็นคำตอบสำคัญของหลายข้อสงสัยที่สังคมกำลังจับตา
ประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายให้ข้อมูลไม่ตรงกันมาตั้งแต่ต้น คือ
- ติณติณยืนยันว่า มีความสัมพันธ์กับฟารีดาเพียงครั้งเดียว คือวันที่ 5 กุมภาพันธ์
- ฟารีดา ยืนยันมาตลอดว่า ไม่ได้มีครั้งเดียว แต่มีในวันที่ 5, 12 และ 20 กุมภาพันธ์
เปิดไทม์ไลน์ประจำเดือน พี่หนุ่มชี้ ถ้าผลออกแบบนี้ ต้องมีคนโกหก
จุดที่ถูกพูดถึงอย่างหนักในรายการ คือข้อมูลในเอกสารฝากครรภ์ที่ระบุว่า วันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้ายคือวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569
หนุ่ม กรรชัย ระบุว่า ตัวเลขนี้มีความหมายมาก เพราะหากอ้างอิงตามข้อมูลดังกล่าว จะเกิดคำถามทันทีเกี่ยวกับไทม์ไลน์ที่ทั้งสองฝ่ายเล่าไว้
เนื่องจากติณติณยืนยันว่ามีความสัมพันธ์เพียงวันที่ 5 กุมภาพันธ์เท่านั้น แต่หากฟารีดามีประจำเดือนในวันที่ 8 กุมภาพันธ์จริง การตั้งครรภ์จากเหตุการณ์วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้
ด้านฟารีดาชี้แจงว่า ข้อมูลเรื่องวันมีประจำเดือนอาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนในการจำ เพราะตัวเองเป็นคนที่ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ พร้อมยืนยันคำเดิมว่า มีความสัมพันธ์กับติณติณมากกว่าหนึ่งครั้ง และยังยืนยันวันที่ 12 และ 20 กุมภาพันธ์
ด้วยเหตุนี้ พี่หนุ่มจึงมองว่าผล DNA ที่กำลังจะออกมา อาจกลายเป็นตัวเชื่อมสำคัญของเรื่องทั้งหมด หากผลออกมาว่าเด็กเป็นลูกของติณติณ ก็จะย้อนกลับไปสู่คำถามว่า ติณติณมีความสัมพันธ์กับฟารีดามากกว่าหนึ่งครั้งหรือไม่ ตามที่ฟารีดายืนยันมาตลอด
แต่หากผลออกมาว่าเด็กไม่ใช่ลูกของติณติณ เรื่องราวทั้งหมดก็จะเดินไปอีกทิศทางหนึ่งทันที
ดังนั้น วันที่ 2 กรกฎาคม จึงถูกจับตาอย่างมาก เพราะอาจเป็นวันที่ทำให้หลายคำถามที่สังคมสงสัยมาตลอด ได้คำตอบอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรก
ปมเก่าโผล่อีก ฟารีดาเคยบอกคนอื่นว่าท้อง ก่อนยอมรับว่าเข้าใจผิด
อีกช่วงหนึ่งของรายการที่ถูกหยิบขึ้นมาพูด คือเรื่องที่ฟารีดาเคยบอกคนรอบตัวว่าตัวเองตั้งครรภ์มาแล้ว ทั้งที่ภายหลังพบว่าไม่ได้ท้องจริง
หนุ่ม กรรชัย ถามตรง ๆ ว่า ฟารีดาเคยพูดว่าท้องกับคนอื่น ทั้งที่ไม่ได้ท้องจริงใช่หรือไม่ ซึ่งฟารีดาก็ยอมรับว่าเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวจริง ตอนนั้นเข้าใจผิด เพราะตรวจแล้วขึ้นผลบวก จึงคิดว่าตัวเองตั้งครรภ์ แต่เมื่อไปตรวจเพิ่มเติมก็พบว่าไม่มีเด็กในครรภ์
อย่างไรก็ตาม พี่ตี๋ซึ่งเคยอยู่ใกล้ชิดในช่วงเวลานั้น ได้ออกมาโต้แย้งทันที โดยอ้างว่าฟารีดาไม่ได้ไปพบแพทย์แต่อย่างใด ตอนนั้นฟารีดาเคยบอกคนรอบตัวว่าตัวเองมีอาการคล้ายคนท้อง ทั้งกินมะม่วงแล้วไม่รู้สึกเปรี้ยว และดมกะปิไม่ได้กลิ่น
พี่ตี๋มองว่า ฟารีดาควรยอมรับผลของสิ่งที่ตัวเองเป็นคนเปิดประเด็นใส่คนอื่นไว้ ตอนที่เปิดเรื่องดูเหมือนจะดีใจมาก แต่พอโดนเปิดกลับบ้าง กลับถูกมองว่าเล่นบทเหยื่อ
ขณะที่ฟารีดาถามกลับว่า "มันใช่เรื่องของพี่ไหมคะ" พร้อมยืนยันว่าไม่ได้เล่นบทเหยื่อ แต่เป็นความรู้สึกของเธอจริง ๆ