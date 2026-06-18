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ถ่ายทอดสด ฟุตบอลโลก 2026 เหลือดูฟรีคู่ไหน แฟนทีมดังห้ามพลาด เช็กโปรแกรมที่นี่


           ฟุตบอลโลก 2026 ช่วงชี้ชะตารอบแบ่งกลุ่ม แฟนบอลยังได้ดูฟรีอีกหลายคู่ เตรียมได้ชม อังกฤษ และ เนเธอร์แลนด์ ผ่านหน้าจอ

ฟุตบอลโลก 2026
ภาพจาก  JOCA_PH / shutterstock.com

            แข่งขันนัดแรกครบทุกทีมแล้ว สำหรับ ศึกฟุตบอลโลก 2026 และนับจากนี้จะยิ่งทวีความเข้มข้น เพราะแต่ละคะแนนล้วนมีความหมายต่อการเข้ารอบด้วยการจับเป็นอันดับ 1 และ 2 ในแต่ละกลุ่ม หรือแม้กระทั่งลุ้นจบอันดับ 3 ที่ผลงานดีพอในการผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือก

            สำหรับ โปรแกรมการถ่ายทอดสดรอบแบ่งกลุ่ม แฟนบอลทีมยักษ์ใหญ่ ๆ หลายชาติ ยังคงมีโอกาสได้รับชมกันผ่านหน้าจอกันต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น ทีมชาติอังกฤษ หรือ เนเธอร์แลนด์ ที่มีคิวประเดิมให้ได้ชมในรอบแบ่งกลุ่มผ่านช่องทางฟรีทีวี


โปรแกรมถ่ายทอดสด ฟุตบอลโลก รอบแบ่งกลุ่ม แบบรับชมฟรี


19 มิถุนายน 2569

           - กลุ่ม เอ : เม็กซิโก พบ เกาหลีใต้ เวลา 08.00 น. (Monomax Sports ถ่ายทอดสด)

20 มิถุนายน 2569

           - กลุ่ม ดี : ตุรกี พบ ปารากวัย เวลา 10.00 น. (Monomax Sports ถ่ายทอดสด)

21 มิถุนายน 2569

           - กลุ่ม เอฟ : ตูนิเซีย พบ ญี่ปุ่น เวลา 11.00 น. (Monomax Sports ถ่ายทอดสด)

22 มิถุนายน 2569

           - กลุ่ม จี : นิวซีแลนด์ พบ อียิปต์ เวลา 08.00 น. (Monomax Sports ถ่ายทอดสด)

23 มิถุนายน 2569

           - กลุ่ม ไอ : นอร์เวย์ พบ เซเนกัล เวลา 07.00 น. (Monomax Sports ถ่ายทอดสด)

24 มิถุนายน 2569

           - กลุ่ม แอล : อังกฤษ พบ กานา เวลา 03.00 น. (Monomax Sports ถ่ายทอดสด)

25 มิถุนายน 2569

           - กลุ่ม เอ : เช็ก พบ เม็กซิโก เวลา 08.00 น. (Monomax Sports ถ่ายทอดสด)

26 มิถุนายน 2569

           - กลุ่ม เอฟ : ตูนิเซีย พบ เนเธอร์แลนด์ เวลา 06.00 น. (Monomax Sports ถ่ายทอดสด)

27 มิถุนายน 2569

           - กลุ่ม จี : นิวซีแลนด์ พบ เบลเยียม เวลา 10.00 น. (Monomax Sports ถ่ายทอดสด)

28 มิถุนายน 2569

           - กลุ่ม เจ : แอลจีเรีย พบ ออสเตรีย เวลา 09.00 น. (Monomax Sports ถ่ายทอดสด)

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