นักท่องเที่ยวเริ่มจางหาย เปิดสภาพล่าสุด เกาะพีพี ในวันที่เงียบเหงา ชาวเน็ตคาดเป็นเพราะสาเหตุเดียว
ผู้ใช้ TikTok @warinthonexworrac ได้เผยบรรยากาศ เกาะพีพี สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมทั้งคนไทยและต่างประเทศ สร้างรายได้มหาศาลเข้าประเทศ จากวันที่คนเที่ยวครึกครื้นในตอนนั้น จนตอนนี้มาถึงจุดที่ เกาะพีพี เงียบเหงาและนักท่องเที่ยวบางตาลง บางมุมแทบจะร้างไปแล้ว ทางด้านชาวเน็ตคาด สถานการณ์แบบนี้สาเหตุมาจากราคาของแพงขึ้นแทบทุกอย่าง มีความเป็นไปได้ที่นักท่องเที่ยวจะเริ่มเบือนหน้าหนี
ภาพจาก TikTok @warinthonexworrac