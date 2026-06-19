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เปิดสภาพล่าสุด เกาะพีพี ในวันที่เงียบเหงา ชาวเน็ตคาดเป็นเพราะสาเหตุเดียว

       นักท่องเที่ยวเริ่มจางหาย เปิดสภาพล่าสุด เกาะพีพี ในวันที่เงียบเหงา ชาวเน็ตคาดเป็นเพราะสาเหตุเดียว
           ผู้ใช้ TikTok @warinthonexworrac ได้เผยบรรยากาศ เกาะพีพี สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมทั้งคนไทยและต่างประเทศ สร้างรายได้มหาศาลเข้าประเทศ จากวันที่คนเที่ยวครึกครื้นในตอนนั้น จนตอนนี้มาถึงจุดที่ เกาะพีพี เงียบเหงาและนักท่องเที่ยวบางตาลง บางมุมแทบจะร้างไปแล้ว ทางด้านชาวเน็ตคาด สถานการณ์แบบนี้สาเหตุมาจากราคาของแพงขึ้นแทบทุกอย่าง มีความเป็นไปได้ที่นักท่องเที่ยวจะเริ่มเบือนหน้าหนี
เกาะพีพี

เกาะพีพี

เกาะพีพี

เกาะพีพี

ภาพจาก TikTok @warinthonexworrac
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เปิดสภาพล่าสุด เกาะพีพี ในวันที่เงียบเหงา ชาวเน็ตคาดเป็นเพราะสาเหตุเดียว โพสต์เมื่อ 19 มิถุนายน 2569 เวลา 15:22:51 47,370 อ่าน
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