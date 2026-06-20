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สาวหวิดงานเข้า เกือบติด ตม. เหตุนึกว่าลอบขนงาช้าง จนท. เปิดกระเป๋าดูถึงกับขำ


            สาวหวิดงานเข้า เกือบติด ตม. เหตุนึกว่าลอบขนงาช้าง จนท. เปิดกระเป๋าดูถึงกับขำ เมื่อได้เห็นชัด ๆ งาช้างที่ว่า มันคืออะไร คนพากันแซว
ตม. สนามบิน

           เกือบงานเข้าอย่างแท้จริง สำหรับสาวคนหนึ่งที่ออกมารีวิวประสบการณ์ หวิดติด ตม. เหตุเพราะของที่อยู่ในกระเป๋า ถูกเข้าใจผิดนึกว่าลักลอบขางาช้าง แต่เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดกระเป๋าออกดูถึงกับผงะ เมื่อได้เห็นชัด ๆ ว่า "งาช้าง" ดังแล้ว แท้จริงคือ "หน่อไม้"

           คลิปนี้ถูกโพสต์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยผู้ใช้ TikTok @linarskp4 เล่าเหตุการณ์ขณะที่เจ้าตัวเดินทางมาถึงสนามบินในไทยว่า 

           "เกือบติด ตม. ที่สนามบิน เพราะตอนแสกนกระเป๋า ตำรวจคิดว่าเราลักลอบนำเข้างาช้าง... ในภาพแสกนเหมือนงาช้างมาก ตำรวจบอกว่าเปิดกระเป๋าดูสิ พอเราเปิดมาแค่นั้นแหละ มันคือหน่อไม้.. ตำรวจยืนหัวเราะแล้วบอกว่า มันเหมือนงาช้างมาก เค้าตกใจนึกว่าผู้หญิงตัวเล็กแค่นี้จะลักลอบนำเข้างาช้าง #เกือบติดตม.เพราะหน่อไม้

ตม. สนามบิน
ภาพจาก TikTok @linarskp4

ตม. สนามบิน
ภาพจาก TikTok @linarskp4


            พร้อมกันนั้นยังโชว์ให้เห็นหน่อไม้ขนาดใหญ่ อวบเต็มมือ โดยมีส่วนปลายโค้งชี้ไปทางหนึ่ง ซึ่งหากเห็นแค่เงาก็ชวนให้เข้าใจผิดได้จริง ๆ 

            ด้านชาวเน็ตต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันเฮฮา เอ็นดูในความเกือบติด ตม. เพราะหน่อไม้ และยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่ตำรวจที่ขำ ชาวเน็ตผ่านมาเจอก็ขำเช่นกัน แถมบางคนยังแซวว่า ตรงตามคชลักษณ์ 

ตม. สนามบิน
ภาพจาก TikTok @linarskp4

ตม. สนามบิน
ภาพจาก TikTok @linarskp4

ตม. สนามบิน

ตม. สนามบิน




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สาวหวิดงานเข้า เกือบติด ตม. เหตุนึกว่าลอบขนงาช้าง จนท. เปิดกระเป๋าดูถึงกับขำ โพสต์เมื่อ 20 มิถุนายน 2569 เวลา 09:33:53 56,610 อ่าน
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