สาวหวิดงานเข้า เกือบติด ตม. เหตุนึกว่าลอบขนงาช้าง จนท. เปิดกระเป๋าดูถึงกับขำ เมื่อได้เห็นชัด ๆ งาช้างที่ว่า มันคืออะไร คนพากันแซว
เกือบงานเข้าอย่างแท้จริง สำหรับสาวคนหนึ่งที่ออกมารีวิวประสบการณ์ หวิดติด ตม. เหตุเพราะของที่อยู่ในกระเป๋า ถูกเข้าใจผิดนึกว่าลักลอบขางาช้าง แต่เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดกระเป๋าออกดูถึงกับผงะ เมื่อได้เห็นชัด ๆ ว่า "งาช้าง" ดังแล้ว แท้จริงคือ "หน่อไม้"
คลิปนี้ถูกโพสต์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยผู้ใช้ TikTok @linarskp4 เล่าเหตุการณ์ขณะที่เจ้าตัวเดินทางมาถึงสนามบินในไทยว่า
"เกือบติด ตม. ที่สนามบิน เพราะตอนแสกนกระเป๋า ตำรวจคิดว่าเราลักลอบนำเข้างาช้าง... ในภาพแสกนเหมือนงาช้างมาก ตำรวจบอกว่าเปิดกระเป๋าดูสิ พอเราเปิดมาแค่นั้นแหละ มันคือหน่อไม้.. ตำรวจยืนหัวเราะแล้วบอกว่า มันเหมือนงาช้างมาก เค้าตกใจนึกว่าผู้หญิงตัวเล็กแค่นี้จะลักลอบนำเข้างาช้าง #เกือบติดตม.เพราะหน่อไม้"
ภาพจาก TikTok @linarskp4
ภาพจาก TikTok @linarskp4
พร้อมกันนั้นยังโชว์ให้เห็นหน่อไม้ขนาดใหญ่ อวบเต็มมือ โดยมีส่วนปลายโค้งชี้ไปทางหนึ่ง ซึ่งหากเห็นแค่เงาก็ชวนให้เข้าใจผิดได้จริง ๆ
ด้านชาวเน็ตต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันเฮฮา เอ็นดูในความเกือบติด ตม. เพราะหน่อไม้ และยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่ตำรวจที่ขำ ชาวเน็ตผ่านมาเจอก็ขำเช่นกัน แถมบางคนยังแซวว่า ตรงตามคชลักษณ์
ภาพจาก TikTok @linarskp4
ภาพจาก TikTok @linarskp4