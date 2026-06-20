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เช็กพิกัด 43 จังหวัดฝนถล่ม วันนี้ (20 มิ.ย.) เตือนฝนตกหนัก กทม. อ่วมสุด 70%
            เช็กพิกัด 43 จังหวัดฝนถล่ม กทม. อ่วมสุดเจอฝน 70% เตือนมรสุมยังเข้าอันดามัน - ประเทศไทย ระวังน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก

สภาพอากาศ เตือนฝนตกหนัก

            วันที่ 20 มิถุนายน 2569 กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑล และภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
            
            สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
            
สภาพอากาศ เตือนฝนตกหนัก

            พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย 06:00 น. วันที่ 20 มิถุนายน ถึง 06:00 น. วันที่ 21 มิถุนายน 

            ภาคเหนือ : มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน ตาก กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์
            
            อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส
            
            อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส
            
            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ นครราชสีมา และบุรีรัมย์ 
            
            อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส 
            
            อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส
            
            ภาคกลาง : มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร
            
            อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส 
            
            อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส 
            
            ภาคตะวันออก : มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
            
            อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส 
            
            อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส   
            
            ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) : มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
            
            อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส 
            
            อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส 
            
            ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) : มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล
            
            อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส 
            
            อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส 
            
            กรุงเทพและปริมณฑล : มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
            
            อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส 
            
            อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส 
            
ขอบคุณข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

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เช็กพิกัด 43 จังหวัดฝนถล่ม วันนี้ (20 มิ.ย.) เตือนฝนตกหนัก กทม. อ่วมสุด 70% โพสต์เมื่อ 20 มิถุนายน 2569 เวลา 10:18:29 21,670 อ่าน
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