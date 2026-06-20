น้องฟ้าใส รับโกหก ขอเบิก 80,000 เอง แม่ไม่ได้พิมพ์ ไหว้ขอโทษ ขอจบมหากาพย์ดราม่า

น้องฟ้าใส สารภาพ โกหก-ปลอมแชตแม่ ขอเบิกเงิน 80,000 จากทีมงานเก่า ยันได้รับเงิน 500,000 จริง ขอโทษ สไปรท์ SPD กับมหากาพย์ดราม่า
หลังจากมีมหากาพย์ดราม่า น้องฟ้าใส กับทีมงานเก่าที่ให้ความช่วยเหลืออย่าง สไปร์ท SPD ก่อนนำมาสู่การเปิดโปงพฤติกรรม จับผิดว่าเงิน 5 แสนที่ได้รับมา หายไปไหน จนต่อมา น้องฟ้าใส ยอมรับสารภาพว่าใช้ไปจนหมดแล้ว ขณะที่แม่น้องก็ยืดอกรับว่าใช้เงินฟุ่มเฟือยกันทั้งคู่
ล่าสุด (19 มิถุนายน 2569) ทางผู้ใช้ TikTok ซิกเซ้น ดนัย ได้เป็นตัวแทนหมู่บ้าน เข้าไปถาม น้องฟ้าใส กับแม่ ในหลาย ๆ คำถามที่สังคมยังค้างคาใจ ทั้งเรื่องการขอเบิกเงิน 80,000 บาท จากทีมงานของ SPD โดยอ้างว่าจะแบ่งเก็บไว้ให้น้องฟ้าใสเรียน 2,000 บาท รวมถึงเรื่องที่แม่ไปวีนทีมงานเก่า
- น้องฟ้าใส ยอมรับว่า ที่ขอเบิกเงิน 80,000 บาท และจะเก็บให้ฟ้าใส 2,000 บาทนั้น ตัวเองเป็นคนพิมพ์เองทั้งหมด ไม่ใช่แม่ ยอมรับว่าโกหกเพื่อขอเงินจากทีมงานเก่า ส่วนแม่เพิ่งรู้ตอนได้เงินมาแล้ว
ภาพจาก TikTok @nongfasai101
- ที่โกหกก็เพราะอยากมีเงินก้อนเยอะ ๆ จากนั้นก็เอาเงินมาซื้อไอแพด ซื้ออาหารแมว ไปเที่ยว ซื้อของใช้ต่าง ๆ เข้าบ้าน รวมถึงดาวน์รถมอเตอร์ไซค์ให้พี่ชาย 2 คน คนละ 20,000 บาท
- นุ้งตี้ ชี้ว่า ตรงนี้ตนมีหลักฐานยืนยัน เพราะดูจากลักษณะการแชตและการพิมพ์ไม่ได้มาจากแม่น้อง
- แม่น้องฟ้าใส เผยถึงสาเหตุที่วีนทีมงานเก่า เพราะน้องมาบอกแม่ว่า ทีมงานเก่าทักมาถามว่าเงินหมดหรือยัง และมีเรื่องที่น้องบอกจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้น แม่เลยด่าทีมงาน
ภาพจาก TikTok @nongfasai101
- ส่วนเรื่องที่อ้างว่าน้องฟ้าใสมีแฟนนั้น น้องยอมรับว่ามโนเอง กุเรื่องขึ้น
- ในส่วนเงิน 500,000 บาท แม่ยืนยันว่าได้รับเงินจากทีมงานเก่าจริง แต่ไม่ได้เป็นก้อนใหญ่ทีเดียว โดยแม่จะเบิกเป็นรายสัปดาห์ ครั้งละ 2,500 บาท เอามาเป็นค่าใช้จ่ายประจำวัน ค่ากิน ค่าอาหารแมว จนหมดไป
- ส่วนเงินก้อนสุดท้ายที่ได้รับก่อนจะแยกตัวมา คือ 50,000 บาท ไม่ใช่ 300,000 ตามที่ปรากฏเป็นข่าวออกไป
- สุดท้ายน้องฟ้าใส กับแม่ ยกมือไหว้ขอโทษทีมงานกับบริษัทเก่า สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้น
ภาพจาก TikTok @nongfasai101
ขอบคุณข้อมูลจาก เจ๊ม้อย v+