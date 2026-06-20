วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2569 วันที่ 31 ได้หยุดไหม หลังมีข่าวได้หยุดพิเศษ หยุดยาว 6 วันติด

วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2569 ได้หยุดยาวหลายวันติดต่อกัน แล้ว 31 กรกฎาคม เป็นวันหยุดด้วยไหม หลังมีข่าวลือหลุดออกมา
วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2569 ได้หยุดยาวหลายวันติดต่อกัน แล้ว 31 กรกฎาคม เป็นวันหยุดด้วยไหม หลังมีข่าวลือหลุดออกมา
เดือนมิถุนายนผ่านไป ปฏิทิน 2569 ตอนนี้กำลังใกล้เข้าสู่เดือนกรกฎาคม 2569 ซึ่งมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ 3 วัน ดังนี้
- อังคารที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา
- พุธที่ 29 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
- พฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา
ทั้งนี้ ราชการจะได้หยุดครบทั้ง 3 วัน แต่ถ้าเป็นบริษัทเอกชน จะหยุดแค่วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2569 เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้มีข่าวว่า ครม. ประกาศให้วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 เป็นวันหยุดราชการแบบพิเศษ ทำให้ประชาชนมีวันหยุดยาวหลายวันติดต่อกัน เรื่องนี้มีการชี้แจงออกมาแล้วว่า ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด