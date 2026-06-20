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วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2569 วันที่ 31 ได้หยุดไหม หลังมีข่าวได้หยุดพิเศษ หยุดยาว 6 วันติด

          วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2569 ได้หยุดยาวหลายวันติดต่อกัน แล้ว 31 กรกฎาคม เป็นวันหยุดด้วยไหม หลังมีข่าวลือหลุดออกมา

วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2569


          วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2569 ได้หยุดยาวหลายวันติดต่อกัน แล้ว 31 กรกฎาคม เป็นวันหยุดด้วยไหม หลังมีข่าวลือหลุดออกมา

          เดือนมิถุนายนผ่านไป ปฏิทิน 2569 ตอนนี้กำลังใกล้เข้าสู่เดือนกรกฎาคม 2569 ซึ่งมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ 3 วัน ดังนี้

          - อังคารที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา

          - พุธที่ 29 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา

          - พฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา

          ทั้งนี้ ราชการจะได้หยุดครบทั้ง 3 วัน แต่ถ้าเป็นบริษัทเอกชน จะหยุดแค่วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2569 เท่านั้น

          อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้มีข่าวว่า ครม. ประกาศให้วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 เป็นวันหยุดราชการแบบพิเศษ ทำให้ประชาชนมีวันหยุดยาวหลายวันติดต่อกัน เรื่องนี้มีการชี้แจงออกมาแล้วว่า ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

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