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กุญแจรถเก่า ส่งขายหลังรถใช้ไม่ได้ อึ้งมูลค่ากว่า 2 แสน คนสงสัย รถจะแพงแค่ไหน
            เปิดภาพกุญแจรถเก่า ลวดลายสวย เนื้อทองดีมาก พบขายได้ราคากว่า 2 แสนบาท ชาวเน็ตอยากรู้เลย กุญแจยังเท่านี้ รถจะแพงขนาดไหน

กุญแจทองคำ

            วันที่ 20 มิถุนายน 2569 มีเรื่องราวที่น่าสนใจบนโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้ TikTok @bussabongsomphamit โพสต์คลิป เผยให้เห็นกุญแจรถเก่าที่ไม่ธรรมดา แต่ทำจากทองคำ แต่เจ้าของตัดสินใจนำมาให้ร้านทองหลอม เนื่องจากรถเก่าคันดังกล่าวจอดทิ้งไว้จนสตาร์ทไม่ติดแล้ว 
            
            โดยจะพบว่ากุญแจทองคำนี้ เป็นของรถเบนซ์ ซึ่งมีการทำเป็นลวดลายโลโก้ของรถบริเวณส่วนที่เป็นทองคำด้วย มีเปอร์เซนต์ก่อนหลอมอยู่ที่ 84.11% ส่วนที่เป็นทองคำหนัก 61.73 กรัม 

กุญแจทองคำ
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit

            เมื่อหลอมเสร็จได้ทองคำแท่งสีสวย มีทองคำ 81.38% หนัก 61.25 กรัม สามารถขายได้ที่ราคากว่า 223,000 บาท 
            
            ด้านชาวเน็ตต่างทึ่งมากกับกุญแจทองคำดอกนี้ เข้ามาชื่นชมในความสวยมงาม รวมถึงเกิดคำถามด้วยว่า แค่กุญแจยังขนาดนี้ ตัวรถจะราคาสักเท่าไหร่กัน ซึ่งทางร้านก็เข้ามาตอบว่า "น่าจะหลายล้านค่ะ"

กุญแจทองคำ
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit

กุญแจทองคำ
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit

กุญแจทองคำ
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit

กุญแจทองคำ
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit

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กุญแจรถเก่า ส่งขายหลังรถใช้ไม่ได้ อึ้งมูลค่ากว่า 2 แสน คนสงสัย รถจะแพงแค่ไหน อัปเดตล่าสุด 20 มิถุนายน 2569 เวลา 14:34:55 54,417 อ่าน
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