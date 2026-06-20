กุญแจรถเก่า ส่งขายหลังรถใช้ไม่ได้ อึ้งมูลค่ากว่า 2 แสน คนสงสัย รถจะแพงแค่ไหน

เปิดภาพกุญแจรถเก่า ลวดลายสวย เนื้อทองดีมาก พบขายได้ราคากว่า 2 แสนบาท ชาวเน็ตอยากรู้เลย กุญแจยังเท่านี้ รถจะแพงขนาดไหน
วันที่ 20 มิถุนายน 2569 มีเรื่องราวที่น่าสนใจบนโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้ TikTok @bussabongsomphamit โพสต์คลิป เผยให้เห็นกุญแจรถเก่าที่ไม่ธรรมดา แต่ทำจากทองคำ แต่เจ้าของตัดสินใจนำมาให้ร้านทองหลอม เนื่องจากรถเก่าคันดังกล่าวจอดทิ้งไว้จนสตาร์ทไม่ติดแล้ว
โดยจะพบว่ากุญแจทองคำนี้ เป็นของรถเบนซ์ ซึ่งมีการทำเป็นลวดลายโลโก้ของรถบริเวณส่วนที่เป็นทองคำด้วย มีเปอร์เซนต์ก่อนหลอมอยู่ที่ 84.11% ส่วนที่เป็นทองคำหนัก 61.73 กรัม
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit
เมื่อหลอมเสร็จได้ทองคำแท่งสีสวย มีทองคำ 81.38% หนัก 61.25 กรัม สามารถขายได้ที่ราคากว่า 223,000 บาท
ด้านชาวเน็ตต่างทึ่งมากกับกุญแจทองคำดอกนี้ เข้ามาชื่นชมในความสวยมงาม รวมถึงเกิดคำถามด้วยว่า แค่กุญแจยังขนาดนี้ ตัวรถจะราคาสักเท่าไหร่กัน ซึ่งทางร้านก็เข้ามาตอบว่า "น่าจะหลายล้านค่ะ"
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit