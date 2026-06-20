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ผวา คนทำคลิป ปล่อยงู 14 ถุงฉลองวันเกิด ทำวุ่นทั้งหมู่บ้าน คนเจองูกันเพียบ


          ผวาทั้งหมู่บ้าน คนทำคลิปปล่อยงู 14 ถุง ฉลองวันเกิด ชาวบ้านเจองูกันเพียบ วอนเลิกนำงูมาปล่อยตามใจ ยังไม่ชัดมีงูทั้งหมดเท่าไหร่  
ปล่อยงู

           วันที่ 8 มิถุนายน 2569 เว็บไซต์ Hk01 รายงานเรื่องราวซึ่งเป็นประเด็นร้อนในสังคมจีน หลังมีกระแสข่าวเกี่ยวกับคนนำงูจำนวนมากมาปล่อยที่ภูเขาหงหยาน ในพื้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ที่เมืองอี๋ปิน มณฑลเสฉวน จนสร้างความหวาดผวาแก่คนในพื้นที่ 

           ด้าน ฟู่ซิงหย่ง หนึ่งในผู้ใหญ่ที่ดูแลหมู่บ้าน เผยว่า ขณะนี้พวกเขายังไม่รู้ตัวคนที่ปล่อยงู และไม่ทราบจำนวนงูที่ถูกปล่อย รู้แค่ว่าว่ามีการปล่อยงูในฤดูหนาวที่แล้วมาครั้งหนึ่ง และอีกครั้งในวันที่ 10 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเขาหวังว่าทุก ๆ คนจะช่วยกันดูแลระบบนิเวศในพื้นที่ ไม่นำงูมาปล่อยตามใจแบบนี้อีก 

           ขณะที่สื่อจีนตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ที่ผ่านมา มีผู้ใช้โซเชียลชื่อ เมี่ยวสี่โหมวโหมว โพสต์คลิปเตรียมนำงูไปปล่อย พร้อมระบุคำบรรยายว่า "วันเกิดปีนี้ในแบบที่แตกต่างออกไป" โดยในคลิปนั้นพบว่ามีถุงตาข่ายสีขาวที่ใส่งูไว้ จำนวนไม่ต่ำกว่า 14 ถุง 

ปล่อยงู
ภาพจาก Weibo @大河報

ปล่อยงู
ภาพจาก Weibo @大河報

          นอกจากนี้พบว่าที่ผ่านมา ผู้ใช้โซเชียลรายนี้เคยโพสต์คลิปปล่อยปลาและปล่อยงูมาแล้ว นักข่าวจึงพยายามติดต่อไป แต่กลับไม่ได้รับการตอบกลับใด ๆ จากเจ้าของบัญชีดังกล่าว 

         ด้าน เฉินโมวเฉียง วัย 56 ปี ที่อาศัยในหมู่บ้านบนเขา ได้พาสื่อไปดูจุดที่งูถูกปล่อย พบว่ามีลักษณะเหมือนกับในคลิปของเมี่ยวสี่โหมวโหมว เขายังเปิดใจว่า แต่ก่อนแทบไม่ค่อยพบงูในพื้นที่ แต่เมื่อเข้าฤดูหนาวปีที่แล้วก็เริ่มมีงูเยอะขึ้น ปีนี้แม้แต่ตอนปลูกไผ่หรือออกไปเก็บพืชพรรณก็เจองู โดยเขาเองเคยพบงูตัวยาวประมาณ 3 เมตรใกล้ลานบ้านด้วย 

         เฉินโมวเฉียง ยอมรับว่าเขาเป็นคนกลัวงู แต่บ้านดันมาอยู่ตรงจุดที่มีคนปล่อยงูพอดี ตอนนี้เขาไม่กล้าเข้าป่าไปเก็บหน่อไม้หรือเห็ดแล้ว 

         ไม่ใช่เพียงแค่ชายคนนี้ แต่ชาวบ้านคนอื่น ๆ ก็มักจะเจองูอยู่บ่อยครั้งเช่นกัน ไม่ว่าจะตัดไผ่ ถางหญ้า ทำไร่ หรือแม้แต่เจออยู่ในโรงเลี้ยงไก่ จนสร้างความเดือดร้อนอย่างมาก แต่อาจเกิดขึ้นอันตรายขึ้นได้หากคนที่เจองูเป็นเด็กหรือคนแก่

ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01 




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ผวา คนทำคลิป ปล่อยงู 14 ถุงฉลองวันเกิด ทำวุ่นทั้งหมู่บ้าน คนเจองูกันเพียบ อัปเดตล่าสุด 20 มิถุนายน 2569 เวลา 17:03:22 29,788 อ่าน
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