เปิดภาพสะพรึง ไฟไหม้รีสอร์ตหรูริมทะเลโดมินิกัน อพยพแขกเกือบ 1,700 - ดับ 1

ไหม้สยอง รีสอร์ตหรูริมทะเลแคริบเบียน อพยพนักท่องเที่ยวเกือบ 1,700 ชีวิต เสียชีวิต 1 ราย พบอาคารบางส่วนใช้หลังคามุงจาก และสภาพลม ทำให้ไฟลุกลามเร็ว
วันที่ 20 มิถุนายน 2569 สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า เกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่รีสอร์ตหรูริมทะเลในสาธารณรัฐโดมินิกัน จนต้องเร่งอพยพแขกเกือบ 1,700 ชีวิต และมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ 1 ราย
สื่อท้องถิ่นระบุว่า ผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ (19 มิถุนายน) เป็นนักท่องเที่ยวหญิงชาวอิตาลี วัย 46 ปี ขณะเดียวกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย โดยมี 6 คนได้รับการรักษาในที่เกิดเหตุ และอีก 1 คนถูกส่งไปสถานพยาบาล
ภาพจากโดรนเผยให้เห็นความน่าสะพรึงของไฟไหม้ครั้งนี้ เผยให้เห็นว่าไฟลุกลามเป็นวงกว้างเพียงใด โดยอาคารต่าง ๆ ทั่วบริเวณของรีสอร์ต Viva Wyndham Dominicus Beach ในเมืองบาฮายีเบ ถูกไฟลุกท่วมโดยมีกลุ่มควันดำหนาลอยขโมงขึ้นไปบนอากาศ
ในขณะที่ยังไม่ทราบสาเหตุของไฟไหม้ครั้งนี้ แต่การสืบสวนเบื้องต้น พบว่าเปลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็วเนื่องจากสภาพลม และอาคารบางหลังใช้หลังคามุงจากซึ่งติดไฟง่าย
ภาพจาก Instagram gojko_culibrk
ภาพจาก Instagram gojko_culibrk
ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของประเทศ ยืนยันว่าสามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว และแขกถูกย้ายไปยังโรงแรมอื่นแล้ว ขณะที่กิจกรรมท่องเที่ยวภายในเมืองกับพื้นที่โดยรอบไม่ได้รับผลกระทบ ยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติ
อนึ่ง บาฮายีเบเป็นเมืองรีสอร์ตยอดนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลแคริบเบียน และขึ้นชื่อเรื่องน้ำทะเลสีฟ้าใสกับหาดทรายสวย ๆ
ภาพจาก Instagram gojko_culibrk
ภาพจาก Instagram gojko_culibrk
ขอบคุณข้อมูลจาก BBC