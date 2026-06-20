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เปิดภาพสะพรึง ไฟไหม้รีสอร์ตหรูริมทะเลโดมินิกัน อพยพแขกเกือบ 1,700 - ดับ 1


          ไหม้สยอง รีสอร์ตหรูริมทะเลแคริบเบียน อพยพนักท่องเที่ยวเกือบ 1,700 ชีวิต เสียชีวิต 1 ราย พบอาคารบางส่วนใช้หลังคามุงจาก และสภาพลม ทำให้ไฟลุกลามเร็ว

ไฟไหม้รีสอร์ตหรู โดมินิกัน

          วันที่ 20 มิถุนายน 2569 สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า เกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่รีสอร์ตหรูริมทะเลในสาธารณรัฐโดมินิกัน จนต้องเร่งอพยพแขกเกือบ 1,700 ชีวิต และมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ 1 ราย 
          
          สื่อท้องถิ่นระบุว่า ผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ (19 มิถุนายน) เป็นนักท่องเที่ยวหญิงชาวอิตาลี วัย 46 ปี ขณะเดียวกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย โดยมี 6 คนได้รับการรักษาในที่เกิดเหตุ และอีก 1 คนถูกส่งไปสถานพยาบาล 
          
          ภาพจากโดรนเผยให้เห็นความน่าสะพรึงของไฟไหม้ครั้งนี้ เผยให้เห็นว่าไฟลุกลามเป็นวงกว้างเพียงใด โดยอาคารต่าง ๆ ทั่วบริเวณของรีสอร์ต Viva Wyndham Dominicus Beach ในเมืองบาฮายีเบ ถูกไฟลุกท่วมโดยมีกลุ่มควันดำหนาลอยขโมงขึ้นไปบนอากาศ 
          
          ในขณะที่ยังไม่ทราบสาเหตุของไฟไหม้ครั้งนี้ แต่การสืบสวนเบื้องต้น พบว่าเปลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็วเนื่องจากสภาพลม และอาคารบางหลังใช้หลังคามุงจากซึ่งติดไฟง่าย 

ไฟไหม้รีสอร์ตหรู โดมินิกัน
ภาพจาก Instagram gojko_culibrk
          
ไฟไหม้รีสอร์ตหรู โดมินิกัน
ภาพจาก Instagram gojko_culibrk

          ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของประเทศ ยืนยันว่าสามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว และแขกถูกย้ายไปยังโรงแรมอื่นแล้ว ขณะที่กิจกรรมท่องเที่ยวภายในเมืองกับพื้นที่โดยรอบไม่ได้รับผลกระทบ ยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติ 
          
          อนึ่ง บาฮายีเบเป็นเมืองรีสอร์ตยอดนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลแคริบเบียน และขึ้นชื่อเรื่องน้ำทะเลสีฟ้าใสกับหาดทรายสวย ๆ 

ไฟไหม้รีสอร์ตหรู โดมินิกัน
ภาพจาก Instagram gojko_culibrk

ไฟไหม้รีสอร์ตหรู โดมินิกัน
ภาพจาก Instagram gojko_culibrk

ขอบคุณข้อมูลจาก BBC

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เปิดภาพสะพรึง ไฟไหม้รีสอร์ตหรูริมทะเลโดมินิกัน อพยพแขกเกือบ 1,700 - ดับ 1 อัปเดตล่าสุด 20 มิถุนายน 2569 เวลา 18:18:35 29,245 อ่าน
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