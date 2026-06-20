เติ้ล Option โต้เดือด ! ปัดเป็นอินฟลูฯ ติดหนี้ 30 ล้าน ซัดจงใจหาแสง

เติ้ล Option พร้อมภรรยา อัดคลิปโต้เดือด หลังโดนทัวร์ลงปมโยงอินฟลูฯ ติดหนี้ 30 ล้าน คาใจอีกฝ่ายกดหัวใจชี้เป้า ลั่นพร้อมชนเพื่อปกป้องศักดิ์ศรี
กลายเป็นกรณีที่หลายคนจับตา หลังมีคลิปที่ซีอีโอซึ่งมีผู้ติดตามจำนวนมากในโซเชียล ออกมาแฉอินฟลูเอนเซอร์รายหนึ่งติดหนี้ 30 ล้าน พร้อมกับทำการเปิดคลิปเสียง ทำเอาหลายคนเชื่อมโยงไปถึงคนดังหลายคน รวมทั้ง เติ้ล Option เจ้าของร้านออฟชั่น แบรนด์เสื้อผ้าขวัญใจวัยรุ่น
วันที่ 20 มิถุนายน 2569 เติ้ล Option อัดคลิปพร้อมกับภรรยา โดยทั้งคู่ต่างรู้สึกตกใจที่โดนเชื่อมโยงกับข่าวไปติดหนี้ซีอีโอรายนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการที่มีชาวเน็ตไปเมนต์เดาถึงตนและภรรยาในคลิปของอีกฝ่าย และอีกฝ่ายยังไปกดถูกใจคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่พาดพิงมาถึงตนแบบผิด ๆ
เติ้ล กล่าวว่า ทำไมอีกฝ่ายไม่ออกมาบอกว่าไม่ใช่ตนทั้งที่มันไม่ใช่อยู่แล้ว การไปกดหัวใจคอมเมนต์แบบนั้นหมายความว่ายังไง ต้องการให้คนเข้าใจผิดหรือเปล่า คุณเป็นเจ้าของช่อง แต่คุณไม่อธิบายเลยว่า เฮ้ย ไม่ใช่คนนี้นะ ทั้งที่ผมไม่รู้จักคุณ คุณก็ไม่รู้จักผม อยู่ดี ๆ คุณไปกดหัวใจแบบนั้น คุณไม่ช่วยชี้แจงอะไรเลย มันไม่มีความเป็นธรรมกับคนที่ได้รับผลกระทบเลย
อยู่ ๆ ก็มีคนมาถามว่าใช่ เติ้ล บางแสน หรือเปล่า แล้วก็กดหัวใจคอมเมนต์ ขอบคุณนะครับที่ทำแบบนั้น ผมนอนอยู่ดี ๆ ผมมีลูก มีเมีย มีบ้านต้องดูแล มีธุรกิจต้องดูแล ผมอาจไม่ได้รวยเหมือนคุณ แต่ผมไม่ใช่คนที่ติดหนี้คุณสักบาท ผมไม่เคยติดหนี้ใคร มีแต่หนี้ธนาคารตามปกติ
ตอนนี้คนเข้ามาคอมเมนต์ เข้ามาพูดถึงเรื่องนี้เต็มไปหมด แล้วคุณก็ไปกดหัวใจทุกโพสต์ แต่ไม่ออกมาชี้แจง ไม่ออกมาบอกอะไรเลยความเสียหายมันตกอยู่ที่ผมนะ ลองไปดูคลิปล่าสุดของผมสิ มีคนเข้ามาคอมเมนต์ด่าผมเต็มไปหมด ทั้งที่ตอนนี้เพลงของลูกผมกำลังมีกระแส กำลังมียอดวิวดีมาก อยู่ ๆ ก็มาเกิดเรื่องแบบนี้ คุณเป็นใครกันแน่ ถึงมาทำให้ผมได้รับผลกระทบแบบนี้ ?
ต่อมา เติ้ล ยังได้อัดคลิปที่สอง ระบุว่า คนบางคนนี่นะ รู้ไหมว่าจิตใจสกปรกมาก รวยก็รวย เป็นเจ้าของกิจการ แต่ความสำนึก ความเป็นคนกลับไม่มีเลย คุณคิดอะไรอยู่ คิดแต่จะหาผลประโยชน์ให้ตัวเอง คิดแต่จะหาแสงให้ตัวเอง โดยไม่สนใจว่าคนอื่นจะเดือดร้อนแค่ไหน คิดว่ามีโซเชียลแล้วจะทำลายใครก็ได้อย่างนั้นเหรอ? ผมก็มีโซเชียลเหมือนกัน และผมก็พร้อมจะออกมาพูดเหมือนกัน
ทั้งที่เรื่องราวจริง ๆ มันเป็นมายังไง ผมยังไม่รู้รายละเอียดทั้งหมดเลย แต่กลับมีคนมาบอกว่าเป็นวัยรุ่นติดหนี้ 40 ล้าน 50 ล้าน ลองคิดดูสิว่า 40 ล้าน 50 ล้าน มันคืออะไร แต่คุณเลือกที่จะไม่ชี้แจงให้ชัดเจน คุณเลือกที่จะกดหัวใจคอมเมนต์เหล่านั้น คุณเลือกที่จะปล่อยให้คนเข้าใจผิด และทำลายผม จำไว้นะว่า โซเชียลสามารถทำลายคนอื่นได้ก็จริง แต่ในอีกมุมหนึ่ง มันก็สามารถย้อนกลับไปทำลายคุณได้เหมือนกัน
ระวังไว้ให้ดี ข่าวเก่า ๆ ของคุณ เดี๋ยวผมก็อาจจะไปขุดขึ้นมาบ้าง ที่ผ่านมา ผมไม่เคยมีข่าวเสียหายอะไร แต่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับผมโดยที่ผมยังไม่รู้จักคุณด้วยซ้ำ คุณจะรวยแค่ไหนก็เป็นเรื่องของคุณ แต่ถ้าจะมาทำให้ผมเสียหาย ผมก็พร้อมที่จะออกมาปกป้องตัวเองเหมือนกันจนถึงตอนนี้ ผมยังไม่รู้จักคุณเลยด้วยซ้ำ ว่าคุณเป็นใคร แต่กลับทำให้ผมต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้
นอกจากนี้ยังโพสต์หน้าเพจ ระบุว่า ถ้าให้กูลงทุนกับมึง กูลงทุนกับหมาดีกว่ายังมีประโยชน์และดูดีกว่า ดูจากโหง้วเฮ้งแล้วกูไม่กล้าลงทุนด้วยอะ มึงกับกูต่างกันแค่เสื้อผ้า มึงอาจจะใส่ Gucci แต่กูเลือกที่จะใส่ Option กูไม่เคยติดหนี้ใครแม้แต่บาทเดียว และกูก็ไม่เคยติดหนี้มึงด้วย แล้วมึงเป็นใครกูยังไม่รู้จักเลย ทำตัวทุเรศจัด ถ้าแข่งความรวยกูอาจจะแพ้มึง แต่ถ้าแข่งเรื่องหาแสงสาดสีให้คนอื่นเสียหาย มึงกับกูมาลองกันสักตั้ง กูพร้อมชน
ด้าน กัส แฟนเติ้ล อัดคลิปตอบคอมเมนต์ที่ระบุว่า "อันนี้ฉันเห็นด้วยนะคะ เพราะมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเป็นเขา แล้วฝั่งนั้นก็ไปกดหัวใจคอมเมนต์นั้น ถ้าไม่ใช่จริง ก็ควรออกมาบอกว่าไม่ใช่ อย่างนี้คนอื่นก็โดนทัวร์ลงผิด" กัส บอกว่า เอาจริง ๆ ฉันมองว่าเขาตั้งใจพาดพิงเรา ตั้งใจพาดพิงคนที่มีชื่อเสียง และตั้งใจที่จะไม่ตอบคอมเมนต์ว่าไม่ใช่ เรา เพราะเขาต้องการให้คลิปเป็นกระแส
เขารู้อยู่แล้วว่าผัวตนเป็นคนมีชื่อเสียง เป็นคนที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก เขาจึงต้องการให้คลิปแมส ต้องการให้เกิดกระแส และต้องการให้คนเข้าใจผิด ซึ่งการกระทำแบบนี้ เขาไม่ได้คิดเลยว่าเราจะได้รับความเสียหายอย่างไร คนจะเข้าใจเราผิดไหม เขาไม่สน สิ่งที่เขาต้องการคือให้คลิปกลายเป็นกระแส ให้คนพูดถึงเยอะ ๆ แต่ไม่ได้สนใจเลยว่าจะมีใครได้รับความเจ็บปวด หรือได้รับความเสียหายจากเรื่องนี้บ้าง
สิ่งที่เขาทำคือกดหัวใจคอมเมนต์ เพื่อจุดชนวนให้คนคิดว่าเป็นผัวตน เป็นคนดังคนนี้แน่ ๆ แต่กลับไม่มีการตอบกลับเลยว่าไม่ใช่ เพราะฉะนั้น ฉันมองว่าเขาตั้งใจให้คนเข้าใจผิด ทั้งที่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยผัวตนไม่เคยติดหนี้ ไม่เคยเจอหน้า ไม่เคยรู้จัก และไม่เคยทำธุรกิจร่วมกับบุคคลดังกล่าว ดังนั้นขอยืนยันอีกครั้งว่า ไม่ใช่ผัวฉัน
ส่วนเรื่องที่ผัวขายรถ ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับประเด็นนี้ ไม่ได้เกิดจากการติดหนี้ และไม่ได้มีปัญหาทางการเงิน จะให้ซื้อรถใหม่อีกหลายคัน ก็ทำได้ เพียงแค่ที่ขายคือเป็นการที่เราทะเลาะกันเรื่องรถเฉย ๆ
นอกจากนี้ยังโพสต์ภายหลังอีกฝ่ายลงข้อความว่าระบุว่า "เคส 30 ล้าน ไม่ใช่คุณซุง ไม่ใช่คุณเติ้ล" โดย กัส ระบุว่า คนเข้าใจผิดไปแล้วกับคลิป 2 ล้านวิว ไม่ตอบว่าไม่ใช่ แต่โพสต์ชี้แจงว่าไม่ใช่เราลงแบบลวก ๆ คนดูแค่หลักหมื่น จะบ้า ตอนนี้คนยังมาคอมเม้นช่องเราอยู่เลย ว่าใช่ไหม
ถ้าเป็นตนจะแสดงความจริงใจด้วยการโปรโมตคลิปชี้แจงให้คนเห็นมากขึ้น กดโปรโมตไปเลย วันละ 100,000 บาท สัก 10 วัน เพื่อให้ยอดการเข้าถึงใกล้เคียงกับคลิปดราม่าที่มีคนดู 2 ล้านวิว เพราะในเมื่อคลิปที่ทำให้คนเข้าใจผิดมีคนดูจำนวนมาก คลิปชี้แจงก็ควรมีคนดูในระดับใกล้เคียงกัน เพื่อให้คนที่เข้าใจผิดได้รับข้อมูลที่ถูกต้องด้วย
บางคนอาจมองว่าทำไมต้องจริงจังกับเรื่องนี้มากขนาดนั้น แต่คำถามคือ แล้วเรามาเกี่ยวข้องอะไรด้วย ? และอีกเรื่องที่สงสัยก็คือ ทำไมคุณไม่ชี้แจงตั้งแต่แรก ไม่ตอบคอมเมนต์ในคลิปนั้นไปเลยว่า "ไม่ใช่คนนี้" คุณสามารถทำได้ตั้งแต่ต้น คุณสามารถป้องกันไม่ให้คนเข้าใจผิดได้ด้วยการคอมเมนต์ตอบกลับสั้น ๆ ว่า ไม่ใช่แต่คุณกลับไม่ทำ และจนถึงตอนนี้ ก็ยังไม่ได้ทำเช่นกัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nattakon Jenkit