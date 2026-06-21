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มันคือตัวอะไร สีเหลืองน่ารักแบบนี้ เจอได้ในฤดูฝน ถ้าเจอแล้วอันตรายไหม ?

          มันคือตัวอะไร สีเหลืองน่ารักแบบนี้ มักเจอได้ในฤดูฝน แบบนี้อันตรายไหม ทางกรมอุทยานฯ เฉลยแล้ว คือ พิศวงแมงมุม เป็นพืชมหัศจรรย์ที่ไม่มีสีเขียวเลย
พิศวงแมงมุม

          วันที่ 21 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก PR กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  มีการโพสต์รูปวัตถุปริศนาสีเหลือง รูปร่างน่ารักที่อยู่ในป่า ไม่ค่อยมีใครพบเห็น มันคือตัวพิศวงแมงมุม และเป็นพืชกินซากขนาดเล็กที่ไม่มีสีเขียวเลย (ไม่มีคลอโรฟิลล์) ดำรงชีวิตด้วยการดูดซับสารอาหารจากการย่อยสลายของซากพืชซากสัตว์ในป่า นับเป็นพืชหายากกลุ่มหนึ่ง
 
พิศวงแมงมุม

          ส่วนการเจอพิศวงแมงมุม จะเจอในช่วงต้นถึงกลางฤดูฝนเท่านั้น ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม มักซ่อนตัวตามซากใบไม้ที่ย่อยสลาย ในป่าดิบชื้นความสูง 50-250 เมตรจากระดับน้ำทะเล หรือถ้าเจาะลึกลงไป ลองดูพื้นที่บริเวณริมน้ำตกหรือเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ก็อาจจะเจอแมงมุมพิศวงได้เช่นกัน

          สำหรับการเจอพิศวงแมงมุมของภาพดังกล่าว พบได้ที่ อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น จ.จันทบุรี

พิศวงแมงมุม

พิศวงแมงมุม

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มันคือตัวอะไร สีเหลืองน่ารักแบบนี้ เจอได้ในฤดูฝน ถ้าเจอแล้วอันตรายไหม ? โพสต์เมื่อ 21 มิถุนายน 2569 เวลา 13:41:08 19,574 อ่าน
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