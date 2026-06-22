คนขายหมูปิ้ง เจอแบงก์ 100 ของลูกค้า พับเป็นสามเหลี่ยม ดูแล้วรู้เบื้องหลังชีวิตน่าเศร้า

คนขายหมูปิ้ง เจอแบงก์ 100 บาทของลูกค้า อยู่ในสภาพนี้นึกภาพเบื้องหลังชีวิตออกทันที พับเป็นสามเหลี่ยม ถ้าชีวิตไม่แย่จริงคงไม่เอามาใช้
วันที่ 21 มิถุนายน 2569 TikTok @fonmin1 ประกอบอาชีพขายหมูปิ้ง มีการเล่าประสบการณ์การรับเงินจากลูกค้าในช่วงสิ้นเดือน เมื่อได้ธนบัตร 100 บาทแบบพับเป็นรูปสามเหลี่ยมเล็ก ๆ เห็นแล้วรู้ความหมายทันทีว่าคืออะไร
ภาพจาก TikTok @fonmin1
ภาพจาก TikTok @fonmin1
ในมุมคนขายมองว่า ลูกค้าหยิบเงินขวัญถุงออกมาใช้แน่นอน อาจจะเป็นเงินที่ต้องขุดมาใช้แล้ว แสดงให้เห็นว่าชีวิตคนเราลำบาก สิ้นเดือนสิ้นใจ คนทั่วไปยังไงไม่พับธนบัตรทรงนี้แน่นอน พร้อมกันนั้น เจ้าของช่องบอกว่า เดี๋ยวแบงก์ใบนี้จะเก็บไว้ต่อเอง ไม่เอาไปใช้
ภาพจาก TikTok @fonmin1
ภาพจาก TikTok @fonmin1