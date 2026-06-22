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พ่อน้ององศา เล่าเบื้องหลังสุดภูมิใจ เผยโพสต์ล่าสุด หลังน้องเลี้ยงหมูกระทะเพื่อน 30 คน

          น้ององศาล่าสุด หลังใช้เงินพ่อเลี้ยงหมูกระทะเพื่อน 30 คน ล่าสุดต้องทำงานช่วยพ่อ กลายเป็นไวรัลน่ารัก และคุณพ่อเล่าเบื้องหลังของน้อง

น้ององศา

          ตอนนี้ไวรัลที่ดังที่สุดเรื่องหนึ่งเป็นเรื่อง น้ององศา เด็กใช้งบพ่อเลี้ยงหมูกระทะเพื่อน 30 คน กลายเป็นเรื่องขำ ๆ น่ารักของน้อง บางคนก็แซวว่า อนาคตน้องได้เป็นประธานนักเรียนแน่นอน

          วันที่ 22 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก วุฒิภัทร ทองอยู่ คุณพ่อน้ององศา มีการโพสต์เหตุการณ์หลังน้ององศาเลี้ยงหมูกระทะ เป็นรูปที่น้องกำลังซ่อมโทรศัพท์ ทำงานช่วยพ่ออยู่ ข้อความว่า

          ไงล่ะมึง !! ไอ้แสบ หน้าใหญ่ดีนัก

          ต้องช่วยพ่อทำงานหาตังค์จ่ายค่าหมูกระทะช่วยกันนะลูก ถ้าบ่นเอ็งเจอฝ่ามืออรหันต์ของพ่อแน่

น้ององศา

น้ององศา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วุฒิภัทร ทองอยู่

          กระปุกดอทคอม มีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณพ่อน้ององศา คุณพ่อเล่าว่า ในช่วงปิดเทอมหรือว่าง ๆ น้องจะช่วยพ่อซ่อมโทรศัพท์ (บ้านพ่อเป็นร้านซ่อมโทรศัพท์) เป็นประจำ น้องสามารถเปลี่ยนจอ iPhone 11 /XR ได้เทพเลย

          นอกจากนี้น้องยังมีความสามารถหลายด้าน เช่น เล่นคาราเต้โด คว้าแชมป์ได้ มวย ปั่นจักรยานทางไกล 100 กิโลเมตรกับคุณพ่อ บวช เป็นต้น

น้ององศา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วุฒิภัทร ทองอยู่

น้ององศา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วุฒิภัทร ทองอยู่

น้ององศา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วุฒิภัทร ทองอยู่






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พ่อน้ององศา เล่าเบื้องหลังสุดภูมิใจ เผยโพสต์ล่าสุด หลังน้องเลี้ยงหมูกระทะเพื่อน 30 คน โพสต์เมื่อ 22 มิถุนายน 2569 เวลา 12:08:39
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