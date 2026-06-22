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ฟองสีขาวอมเขียวกระจายริมหาดดัง เกิดจากอะไร รู้แค่ว่าคนผิวหนังแพ้ง่ายไม่ควรเล่นน้ำ

          ฟองสีขาวอมเขียวกระจายริมหาดแม่รำพึง จ.ระยอง เกิดจากอะไร เตือนคนผิวหนังแพ้ง่าย มีแผลเปิด ไม่ควรเล่นน้ำช่วงนี้

หาดแม่รำพึง

          วันที่ 22 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด มีการโพสต์ถึงกรณีที่ชายหาดแม่รำพึง จ.ระยอง มีฟองสีขาวอมเขียวกระจายตามแนวน้ำขึ้นลงตลอดชายหาด สรุปมันคือ ฟองจากสาหร่ายหรือแพลงก์ตอนพืชที่ตายแล้วถูกคลื่นซัดขึ้นฝั่ง

หาดแม่รำพึง
ภาพจาก อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด

หาดแม่รำพึง
ภาพจาก อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด

          ทั้งนี้ ไม่มีอันตรายต่อมนุษย์ แต่คนที่มีผิวหนังแพ้ง่ายหรือมีแผลเปิด ไม่ควรเล่นน้ำในช่วงนี้ โดยลักษณะสำคัญของมัน จะมีคุณสมบัติ ดังนี้

          - ฟองมีสีเขียวปนอยู่ในเนื้อฟอง

          - มีเศษสาหร่ายและอินทรียวัตถุปนอยู่

          - กระจายเป็นแนวเดียวกับคลื่นซัดฝั่ง

          - ไม่เห็นลักษณะของคราบน้ำมัน

หาดแม่รำพึง
ภาพจาก อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด

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ฟองสีขาวอมเขียวกระจายริมหาดดัง เกิดจากอะไร รู้แค่ว่าคนผิวหนังแพ้ง่ายไม่ควรเล่นน้ำ โพสต์เมื่อ 22 มิถุนายน 2569 เวลา 16:01:07
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