ฟองสีขาวอมเขียวกระจายริมหาดดัง เกิดจากอะไร รู้แค่ว่าคนผิวหนังแพ้ง่ายไม่ควรเล่นน้ำ

ฟองสีขาวอมเขียวกระจายริมหาดแม่รำพึง จ.ระยอง เกิดจากอะไร เตือนคนผิวหนังแพ้ง่าย มีแผลเปิด ไม่ควรเล่นน้ำช่วงนี้
วันที่ 22 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด มีการโพสต์ถึงกรณีที่ชายหาดแม่รำพึง จ.ระยอง มีฟองสีขาวอมเขียวกระจายตามแนวน้ำขึ้นลงตลอดชายหาด สรุปมันคือ ฟองจากสาหร่ายหรือแพลงก์ตอนพืชที่ตายแล้วถูกคลื่นซัดขึ้นฝั่ง
ภาพจาก อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด
ภาพจาก อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด
ทั้งนี้ ไม่มีอันตรายต่อมนุษย์ แต่คนที่มีผิวหนังแพ้ง่ายหรือมีแผลเปิด ไม่ควรเล่นน้ำในช่วงนี้ โดยลักษณะสำคัญของมัน จะมีคุณสมบัติ ดังนี้
- ฟองมีสีเขียวปนอยู่ในเนื้อฟอง
- มีเศษสาหร่ายและอินทรียวัตถุปนอยู่
- กระจายเป็นแนวเดียวกับคลื่นซัดฝั่ง
- ไม่เห็นลักษณะของคราบน้ำมัน
ภาพจาก อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด