HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เมื่อเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา 100% คนในร้านเป็นพม่าหมด สุดท้ายได้รสชาติจำไม่รู้ลืม

          เมื่อเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา 100% แต่คนในร้านเป็นพม่าหมด ก่อนที่จะได้กินก๋วยเตี๋ยวรสชาติจำไม่รู้ลืม ที่สุดในชีวิต


ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก RabbitTie Innak

          วันที่ 22 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก RabbitTie Innak เล่าประสบการณ์การกินก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา 100% แต่เข้าร้านไปเจอพนักงานต่างด้าว ไม่มีคนไทยเลย แถมรสชาติไม่ตรงตามสูตรอีก ข้อความทั้งหมดมีดังนี้

          แวะกินก๋วยเตี๋ยวเรือ ปั๊มน้ำมันแห่งนึงจังหวัดนครปฐม หน้าร้านเขียนป้ายชัดเจนว่า ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา 100% แต่เดินเข้าไปในร้าน พนักงานพม่าล้วนๆ 100% ไม่มีคนไทยผสมเลย


          สั่งก๋วยเตี๋ยวเล็กหมูน้ำตกพิเศษ แล้วดูปริมาณที่ได้ นี่พิเศษแล้วใช่ไหม (คำถามในหัว) พอพนักงานยกชามมาตั้ง อื้อหื้อ กลิ่นคาวเลือด ฟุ้งมาเลย เส้นก็คาว น้ำซุปก็คาว ลูกชิ้นยังคาว อารมณ์เหมือนเดินอยู่ในตลาด ใกล้ร้านขายเนื้อสัตว์ คาวฟุ้งแบบนั้นเลย พยายามปรุงเครื่องปรุงให้ อร่อยยังไงก็ไม่ได้ แบบว่า แดร๊กกก ไม่ได้เลย เป็นก๋วยเตี๋ยวที่ รสชาติเหี้ยที่สุดในชีวิต เท่าที่เคยกินมา 

          เท่าที่รู้ ก๋วยเตี๋ยวอยุธยาที่เคยกินไม่ใช่แบบนี้แน่ ๆ ถามพี่เขย ที่นั่งในรถมาด้วย (พี่เขยเป็นคนอยุธยาแท้ 100% เกิดอยุธยา โตอยุธยา) ว่าทำไมมันถึงคาว

          พี่เขยบอกว่า น่าจะต้มเลือดไม่ทันสุก ก็ยกกระบวยออก คนอยุธยาเขาไม่ทำก๋วยเตี๋ยวแบบนี้



ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา




เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เมื่อเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา 100% คนในร้านเป็นพม่าหมด สุดท้ายได้รสชาติจำไม่รู้ลืม โพสต์เมื่อ 22 มิถุนายน 2569 เวลา 19:14:34
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2569 ราคาน้ำมันวันนี้ ทราย สก๊อต ฟารีดา World Cup 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย