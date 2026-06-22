เมื่อเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา 100% คนในร้านเป็นพม่าหมด สุดท้ายได้รสชาติจำไม่รู้ลืม

เมื่อเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา 100% แต่คนในร้านเป็นพม่าหมด ก่อนที่จะได้กินก๋วยเตี๋ยวรสชาติจำไม่รู้ลืม ที่สุดในชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก RabbitTie Innak
วันที่ 22 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก RabbitTie Innak เล่าประสบการณ์การกินก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา 100% แต่เข้าร้านไปเจอพนักงานต่างด้าว ไม่มีคนไทยเลย แถมรสชาติไม่ตรงตามสูตรอีก ข้อความทั้งหมดมีดังนี้
แวะกินก๋วยเตี๋ยวเรือ ปั๊มน้ำมันแห่งนึงจังหวัดนครปฐม หน้าร้านเขียนป้ายชัดเจนว่า ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา 100% แต่เดินเข้าไปในร้าน พนักงานพม่าล้วนๆ 100% ไม่มีคนไทยผสมเลย
สั่งก๋วยเตี๋ยวเล็กหมูน้ำตกพิเศษ แล้วดูปริมาณที่ได้ นี่พิเศษแล้วใช่ไหม (คำถามในหัว) พอพนักงานยกชามมาตั้ง อื้อหื้อ กลิ่นคาวเลือด ฟุ้งมาเลย เส้นก็คาว น้ำซุปก็คาว ลูกชิ้นยังคาว อารมณ์เหมือนเดินอยู่ในตลาด ใกล้ร้านขายเนื้อสัตว์ คาวฟุ้งแบบนั้นเลย พยายามปรุงเครื่องปรุงให้ อร่อยยังไงก็ไม่ได้ แบบว่า แดร๊กกก ไม่ได้เลย เป็นก๋วยเตี๋ยวที่ รสชาติเหี้ยที่สุดในชีวิต เท่าที่เคยกินมา
เท่าที่รู้ ก๋วยเตี๋ยวอยุธยาที่เคยกินไม่ใช่แบบนี้แน่ ๆ ถามพี่เขย ที่นั่งในรถมาด้วย (พี่เขยเป็นคนอยุธยาแท้ 100% เกิดอยุธยา โตอยุธยา) ว่าทำไมมันถึงคาว
พี่เขยบอกว่า น่าจะต้มเลือดไม่ทันสุก ก็ยกกระบวยออก คนอยุธยาเขาไม่ทำก๋วยเตี๋ยวแบบนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก RabbitTie Innak
วันที่ 22 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก RabbitTie Innak เล่าประสบการณ์การกินก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา 100% แต่เข้าร้านไปเจอพนักงานต่างด้าว ไม่มีคนไทยเลย แถมรสชาติไม่ตรงตามสูตรอีก ข้อความทั้งหมดมีดังนี้
แวะกินก๋วยเตี๋ยวเรือ ปั๊มน้ำมันแห่งนึงจังหวัดนครปฐม หน้าร้านเขียนป้ายชัดเจนว่า ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา 100% แต่เดินเข้าไปในร้าน พนักงานพม่าล้วนๆ 100% ไม่มีคนไทยผสมเลย
สั่งก๋วยเตี๋ยวเล็กหมูน้ำตกพิเศษ แล้วดูปริมาณที่ได้ นี่พิเศษแล้วใช่ไหม (คำถามในหัว) พอพนักงานยกชามมาตั้ง อื้อหื้อ กลิ่นคาวเลือด ฟุ้งมาเลย เส้นก็คาว น้ำซุปก็คาว ลูกชิ้นยังคาว อารมณ์เหมือนเดินอยู่ในตลาด ใกล้ร้านขายเนื้อสัตว์ คาวฟุ้งแบบนั้นเลย พยายามปรุงเครื่องปรุงให้ อร่อยยังไงก็ไม่ได้ แบบว่า แดร๊กกก ไม่ได้เลย เป็นก๋วยเตี๋ยวที่ รสชาติเหี้ยที่สุดในชีวิต เท่าที่เคยกินมา
เท่าที่รู้ ก๋วยเตี๋ยวอยุธยาที่เคยกินไม่ใช่แบบนี้แน่ ๆ ถามพี่เขย ที่นั่งในรถมาด้วย (พี่เขยเป็นคนอยุธยาแท้ 100% เกิดอยุธยา โตอยุธยา) ว่าทำไมมันถึงคาว
พี่เขยบอกว่า น่าจะต้มเลือดไม่ทันสุก ก็ยกกระบวยออก คนอยุธยาเขาไม่ทำก๋วยเตี๋ยวแบบนี้